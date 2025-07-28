9 лучших коктейльных баров новой волны

Парижская богемная гостиная, гуру саке из Японии и негрони-фонтан: имена Серж, Кадзухико и Олег вам о чем-нибудь говорят?
Nola Jazz Bar
В единственном петербургском новоорлеанском баре от команды Follow the Rabbits готовят рофиньяки на бренди с содовой и самодельным малиновым шрабом, легендарный рамос джин физз из джина с лаймом и сливками, для приготовления которого даже придумали шейк-машинку — так петербургский снобизм коктейльного подхода сплелся с луизианскими мотивами. Фишка Nola — коллекция абсента, который подают тремя способами: например, проливают через сахар, разводят огуречной водой. Дополняет этот аттракцион пряная кухня южного штата: джамбалайя с колбасками чоризо и сэндвич муффулетта с соусом из оливок.
Волынский пер., 2
«Пища династии Минь»
Чайна-таун в подвале дома Мурузи — результат мегаколлаборации команды El Copitas Bar и музея «Полторы комнаты». Сюда, в запутанные лабиринты, спроектированные архитектором Александром Бродским, приходят специально на мегапопулярную утку по-пекински, а в секретных кабинках с бамбуковыми шторами устраивают чайные церемонии. В одном зале льют коктейли на байдзю из крана, в другом — делают сложные миксы из рома на сычуаньском перце с ананасовым фалернумом. Важно: по заветам Лао-цзы летом устроят лайв традиционных инструментов пипа и эрху.
ул. Короленко, 14
Кабаре «Шум»
Гастропродюсер Артем Балаев шумит ежедневно: то устроит в неокабаре моноспектакль подневникам Зинаиды Гиппиус с актрисой БДТ Варварой Павловой, то концерт с виолончелью, то просто дикий отрыв под русский поп. В баре, расписанном Покрасом Лампасом, пьют шампань, будто завтра не существует, хореограф Смекалов, писатель Гришковец и актер Горошко. А мы выражаем респект не только арт-программе и завсегдатаям, но и барной карте: рислинг с горгонзоловым шнапсом и крем-содой, а кокосовый ром — с иван-чаем.
ул. Маяковского, 52
Tagliatella Сaffe
Girl power! Итальянский аперитивный бар во дворах Литейного из экосистемы Follow The Rabbits (El Copitas Bar, Paloma Cantina и другие): здесь миксуют только барледи. А еще трудится Олег — так зовут фонтан с негрони: с 16:00 до 19:00 каждый день гости берут бокалы и наполняют их коктейлем, льющимся без остановки. На закуску — антипасти: вяленые томаты, перчики, сыры, — но и основательно перекусить качо-э-пепе или пиццей с окороком тоже можно. Летом делают наборы для пикников to go и бутилируют мускатный сгроппино и флаффи гарибальди (берем в Летний сад!).
Литейный пр., 61
«Серж»
Представим, что иконическое парижское «Клозери де Лила» с бульвара Монпарнас родилось в Петербурге — ищите его при отеле Akyan (спродюсировано командой Çava Disco!). Эффектный лобби-бар наливает шампанское (по бокалам!) за красными портьерами 24/7, за это отдельное спасибо. Любители негрони тоже будут довольны — здесь 7 видов: от к лубничного до бескомпромиссного на «заизюмленном» крепленом вине. Игристое закусываем икрой, устрицами и молодым хрустящим редисом со сливочным маслом, а что покрепче — мини-хот-догом с крабом и оливье с креветкой и шалфеем.
ул. Восстания , 19
Evoe
Эксперт по гостеприимству, 10 лет отвечавший за правильный вайб в заведениях Мурадяна, Арсений Маеренков теперь диктует свой в миниатюрном баре-вермуттерии. В ход идут французские и итальянские вермуты (в том числе по рецепту 1786 года!), редкие крепленые вина и даже ликер из артишока. К игристому коктейлю с бананом и мандариновой содовой или биттером с морковью выбираем фудпейринг, раскрывающий напиток на максималках: фермерские сыры, осьминог по-галисийски, запеченные под муссом из бри гребешки. Летом устраивают пьяные завтраки и вечеринки — соседей нет, танцуем до утра.
Банковский пер., 3
Takadaya
Лучшего места для погружения в культуру пития Страны восходящего солнца, чем бар японца Кадзухико Кидзимы на берегу Финского залива, попросту не найти. Простые и выдержанные варианты саке сочетаем с лососем, маринованным в мисо 8 часов, намазкой из ферментированного рисового жмыха от саке или мороженым из его осадка — удивительный опыт. Чествовать жаркие белые ночи предлагают сетом из сливового вина умесю на террасе с традиционной японской посадкой на татами.
Кожевенная лин., 34
OY!
Куртуазные панки от коктейльной гастрономии заявили амбициозную цель — вернуть устрицам исторический статус демократичного фингерфуда. И теперь к моллюскам в OY! готовят 8 видов сухого мартини — c французским хинным аперитивом и грюнером, c джином и мескалем, с голубичной водкой и голубым апельсиновым ликером. А по воскресеньям разрешают смешать свой уникальный мартини на специальной станции и вписать рецепт в «Альманах мартини Петербурга».
ул. Ломоносова, 3
«Игла»
Новый камерный японский виниловый бар с коктейлями от шеф-бармена Егора Барилко — модный, эстетский, наш. Здесь впервые в Петербурге вывели категорию Sonic в отдельный раздел меню — это когда суперклассную содовую смешивают с суперкрутым крепышом. А по средам гостям разрешают ставить свои пластинки на профессиональном (и буквально драгоценном!) Hi-Fi оборудовании. Для бархопперов в «Игле» — коктейли на 1–2 глотка в винтажном японском стекле и терраса во дворе пространства G47, для алкоисследователей — ультразвуковой негрони под эпичное донбури с икрой и картошку фри с нори.
Гороховая ул., 47
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