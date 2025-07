9 лучших коктейльных баров новой волны

Tagliatella Сaffe

Girl power! Итальянский аперитивный бар во дворах Литейного из экосистемы Follow The Rabbits (El Copitas Bar, Paloma Cantina и другие): здесь миксуют только барледи. А еще трудится Олег — так зовут фонтан с негрони: с 16:00 до 19:00 каждый день гости берут бокалы и наполняют их коктейлем, льющимся без остановки. На закуску — антипасти: вяленые томаты, перчики, сыры, — но и основательно перекусить качо-э-пепе или пиццей с окороком тоже можно. Летом делают наборы для пикников to go и бутилируют мускатный сгроппино и флаффи гарибальди (берем в Летний сад!).

Литейный пр., 61