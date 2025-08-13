10 легендарных баров Петербурга, раскачавших всю индустрию

Лето-2025 — это мескаль с сушеными кузнечиками, инфьюзы с вялеными томатами и вишней и отечественные дистилляты. Ваш гид по лучшему бархоппингу в Петербурге — гастрожурналистка Виктория Дим.
El Copitas Bar
Мексиканский бар из Петербурга в 2021 году стал № 8 в рейтинге The World’s 50 Best Bars (так высоко не взлетал ни один российский проект!), и с тех пор отцов-основателей Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева не остановить — ставят рекорд за рекордом. За десять лет в El Copitas сменилось более 400 (!) меню с маргаритами и сангритой, а к юбилею место и вовсе перестроили: теперь тут черный монохром с отсылками к сгоревшей и заново ожившей базилике. Но все главное незименно: высокая миксология, редкие текила и мескаль, на закуску — тако и даже сушеные кузнечики. Мест мало, вход по брони, летом гастроли именитых бартендеров: следите за расписанием.
Колокольная ул., 2
Лобби-бар «Гранд Отеля Европа»
Когда душа просит олд мани, вам в один из старейших отелей Петербурга (150 лет!). Здесь сохранили интерьеры классика модерна Федора Лидваля и рояль, лежа на котором Людмила Гурченко позировала для Собака.ru. Бартендеры в бабочках наливают шампанское и смешивают коктейли à la russe: «Анна Ахматова» — с бузиной, «Маяковский» — с перцем на водке. Неймдроппинг не только в меню: эти стены помнят Тургенева и Элтона Джона, Шостаковича и Дэниела Рэдклиффа, Чайковского и Уитни Хьюстон.
Михайловская ул., 1/7
Orthodox
Первый в стране бар, где пестуют все отечественное (льют крепкое из бывших республик СССР: от полугаров и самогонов до хлебного вина и чачи), переехал с Рубинштейна на Восстания и стал еще больше и краше. Вход по-прежнему находим по портретам Ахматовой и Есенина на стенах. Коктейльную карту посвятили писателям, поэтам, композиторам: «Каштанка» с кизиловым дистиллятом, «Щелкунчик» с гречишным медом, сет из трех шотов «Братья Карамазовы». Под старинными кирпичными сводами бартендеры в косоворотках настаивают водку на квашеной капусте с клубничным рассолом и декламируют стихи Маяковского — по запросу, разумеется.
ул. Восстания, 4
Big Wine Freaks
Самые нарядные в Петербурге люстры, открытые панорамные окна, брызги шампанского и ну очень нарядная публика — вот формула «Фриков». А основатели проекта Артем Цхакая и Владимир Басов научили нас без лишнего пафоса пить лучшее вино под спэшлы шеф-повара Ильи Татаринова: арбуз с сулугуни и мятой, горошек на гриле и перцы падрон гениально рифмуются с рекольтантским шампанским, редчайшей бургундией и авторской тосканой. По четвергам raw-бар: морские ежи, креветки, устрицы, икра, гребешки и хамачи.
Инструментальная ул., 3В
«Полторы комнаты»
Культовый бар Владимира Николаева и Ивана Ляшука, где каждый коктейль — смелая импровизация (инфьюз с вяленым томатом и вишней! водка с дурианом и рислингом!), а к ней — выдающийся фудпейринг вроде батата, маринованного в карри и манго, или рисово-гречневого чипса с соусом из шоколада и черного чеснока. Экспериментируют здесь не только со вкусами, но и с техникой: икебаны из цветов используют для калибровки восприятия вкусов, модный гаджет нитро-стир для смешивания, смокинг-ган для окуривания Bloody Mary — главного хита «Полутора комнат» за его десятилетнюю историю.
ул. Маяковского, 34
Arka
Главное тусовочное место на Большой Конюшенной: тут у Театра эстрады уже с десяток лет, кажется, не снижается градус веселья. На уикенд открыто до утра, за вертушки привозят резидентов Gazgolder и Burning Man, по выходным — евродэнс, чилл-рейв и тек-хаус. За стойкой команда маститого бартендера Дмитрия Суворова миксует коктейли и шоты: без «Буряка» на водке со свеклой отсюда еще никто не уходил. На кухне лайнап тоже насыщенный: фермерские сыры, голубцы с креветками, бургер с судаком.
Большая Конюшенная ул., 27
«Архитектор»
Эстетский бар сильно выбивается из сегодняшнего нарратива улицы Рубинштейна — очень уж все по уму. Коктейли выверяют чуть ли не линейкой и циркулем, приводя контрастные вкусы к идеальному балансу: фруктовые ноты уравновешивают солодом и черным перцем, цветы липы и можжевельника — шоколадом. В еде ставку сделали на утонченный фудпейринг: паштет из цесарки, меренги со свеклой и кокосом, креветки с чипсами из амаранта и черной смородиной. Летом во внутреннем дворе доходного дома Руадзе открывают небольшую террасу, там будет посвежее.
ул. Рубенштейна, 13
bolshoybar
Строгий итальянский бар с настроением незатихающего джем-сейшна на Петроградской стороне. Уже в 9 утра (!) наливают эспрессо, апероли и беллини. В обед миксуют итальянскую классику с Азией: на вермутах делают коктейли с тайским пандановым ликером, а белые биттеры соединяют с умеши и шисо. На закуску — сыры, салями, брускетты. Резервы не принимают, сесть сложно, готовьтесь к богемному смол-току: основатель бара Феликс Народницкий — создатель старейшего джазового клуба в Петербурге JFC.
Большой пр. П.С., 45
Xander
Бар в отеле Four Seasons Lion Palace во дворце Лобанова-Ростовского архитектора Огюста Монферрана. Имперский дух на максималку выкручивают растопленный камин и великодержавный вид на Исаакий. Недавно бар возглавил Александр Половнев из бара Chinoaru во Владивостоке. К 10-летию гостиницы он придумал коктейль «Мазурка», и этот «танец» закружит любого: с маракуйей и соленой карамелью по методу milk washing. По пятницам и субботам устраивают диджей-сеты — доставайте нарядные шлейфы Alaia и банты Choux.
Вознесенский пр., 1
Imbibe
Выпить в брутальном баре Михаила Падисова и Дмитрия Михеева — это как проштудировать энциклопедию коктейлей всех времен и народов, настолько всеобъемлющие знания у ребят за стойкой. В миксологии — баланс и гармония, в сервисе — спокойствие и размеренность, чтобы каждый мог прочувствовать парадоксальные сочетания щавеля с кардамоном или арбуза с черемухой. Вечный хит — шот «Борщ» на водке, со свекольным сиропом и хлебцем с хреном, — как в сухую землю улетает летом. Еще у команды тут же, в «квартале писателей», южноевропейский бар Faro на Маяковского с коллекцией портвейна и хереса.
ул. Жуковского, 6
