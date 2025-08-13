10 легендарных баров Петербурга, раскачавших всю индустрию

El Copitas Bar

Мексиканский бар из Петербурга в 2021 году стал № 8 в рейтинге The World’s 50 Best Bars (так высоко не взлетал ни один российский проект!), и с тех пор отцов-основателей Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева не остановить — ставят рекорд за рекордом. За десять лет в El Copitas сменилось более 400 (!) меню с маргаритами и сангритой, а к юбилею место и вовсе перестроили: теперь тут черный монохром с отсылками к сгоревшей и заново ожившей базилике. Но все главное незименно: высокая миксология, редкие текила и мескаль, на закуску — тако и даже сушеные кузнечики. Мест мало, вход по брони, летом гастроли именитых бартендеров: следите за расписанием.

Колокольная ул., 2