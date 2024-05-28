8 главных ресторанных открытий весны

Еда от кутюр! Дорога в аэропорт (даже чуть дальше — в Гатчину) теперь важная гастрономическая магистраль, на которой Надежда Третьякова сначала возвела феноменальный ресторан северной кухни Nordic с кондитерской Fika, а сейчас запустила файн-дайнинг Drevå в партнерстве с шефом Дэниелом Хогландером, заработавшим две звезды Michelin для своего Aloë в районе Лонгбро, южного пригорода Стокгольма. Итак, пристегнитесь: впереди — Пулковское шоссе, только сет-меню от Дэниела, карельская ряпушка, северный олень, скандинавская мифология и много чили.

Пулковское ш., 107