8 главных ресторанных открытий весны

Файн-дайнинг от звездного шефа, армянское кафе, где дают тжвжик (да!) и неорюмчоная с крамбамбулей: «Собака.ru» собрала главные гастрономические открытия весны.
Еда от кутюр! Дорога в аэропорт (даже чуть дальше — в Гатчину) теперь важная гастрономическая магистраль, на которой Надежда Третьякова сначала возвела феноменальный ресторан северной кухни Nordic с кондитерской Fika, а сейчас запустила файн-дайнинг Drevå в партнерстве с шефом Дэниелом Хогландером, заработавшим две звезды Michelin для своего Aloë в районе Лонгбро, южного пригорода Стокгольма. Итак, пристегнитесь: впереди — Пулковское шоссе, только сет-меню от Дэниела, карельская ряпушка, северный олень, скандинавская мифология и много чили.
Пулковское ш., 107
Свершилось! Адепт высокогастрономического комфорт-фуда и ресторатор Алексей Алексеев (стал «Лучшим шеф-поваром» нашей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023) запустил второй проект — большой и взрослый ресторан Inner с датской пекарней, которая скоро разрастется по всему Петербургу. Едем в золотой гастротреугольник города (территория, соединяющая набережную Малой Невки, улицы Большая Зеленина и Пионерская на Петроградской) за сосисками с фуа-гра и рыбой конгрио.
ул. Малая Разночинная 10с1
Армянская кровь гастрономического антрепренера Эдуарда Мурадяна («ЕМ», «БарВитя»), в чьих заведениях было всё и были все , дала о себе знать. Вместо ресторана «Менуа», что в двух шагах от Русского музея и площади Искусств, теперь армянское кафе «Айо». Старая команда кормит по-новому: лепешкой ламаджо, авелуком и тжвжиком — — блюдо из печени и говяжьего сердца.
Инженерная ул., 6
Команда пионеров петербургского крафта AF Brew открыла неорюмочную «Карусель» на Петроградской стороне (рядом с фудпространством Balagan, напротив самой модной бильярдной года Solids). Готовьтесь бранчевать драниками и аутентичными настойками — крепкой зубровкой, технодистиллятами с халвой и черным перецем, а также крамбамбулей на меду и пряностях.
Малый пр. П.С., 58/18
U220 by ossu
Лапшичная ossu, не раз выручавшая бархопперов квартала писателей, расширяет географию: Дмитрий Кюлленен и Антон Кузнецов запустили летний барбекю-поп-ап на барной линии «Севкабель Порта».
Акцент в меню — на азиатское барбекю. На огне будут готовить кальмара со сладким чили, свиные ребра с чесночным соусом антикучо, лосося с трюфельным терияки, целого цыпленка, стейк из брокколи с кокосовым хойсином. Команда обещает регулярные опен-эйр-вечеринки и азиатский антураж уличной террасы с видом на Финский залив.
Кожевенная линия, 34
«Кофейное»
Локальные обжарщики Bolshecoffee roasters расширили свое кофейное влияние и вышли на Невский проспект! Новый проект находится в арке соседнего здания от станции метро «Маяковская». Огромное окно во всю стену, терраса, много естественного света, природные фактуры (корягу над столом дизайнеры нашли на Финском заливе) и мебель, сделанная вручную. В меню — кофе на зернах собственной обжарки, гриль-чизы и сладости.
Невский проспект, 69
Спустя 68 лет легендарная пирожковая на Московском проспекте открыла вторую точку! Советские ватрушки, пирожки с рисом и яйцом, колобки с изюмом, история которых тянется с 1956 года, теперь можно найти около метро «Обводный канал».
В пирожковой на Лиговском звучит «от печали до радости» и «на теплоходе музыка играет». Белый мрамор и воссозданная по историческим фотографиям лепнина соседствуют с венскими стульями и модерновым буфетом из массива дуба. Отдельного внимания заслуживает резьба по дереву с изображениями Нимфеи (Кувшинки), Болотника и узоров, присущих модерну.
Лиговский проспект, 251
Sea Forest
Концепцию загородного ресторана Forest Hill продолжил новый проект Sea Forest в яхтенном порту «Смоленка». Окна в пол с видами на Финский залив, светлое дерево и камень, в центре зала аквариум, в который планируют поселить живность для блюд — устрицы и ежей.
Автором «морского» меню стал бренд-шеф Филипп Ваганов. Домашний хлеб, большой объем специалитетов и сыровялов. Главную роль занимают морепродукты и рыба: террин готовят из щуки, четыре вида салата с тунцом, нельмой горячего копчения, форелью и топленым творогом, а также — зелёный с крабом и красной икрой, а в горячем — сом (редкая рыба!) с пряным кускусом, сезонная корюшка и биточки из щуки с пюре.
пр. Крузенштерна, 18
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