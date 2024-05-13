Новый филиал легендарной пирожковой на Московском проспекте (с 1956 года!): модерн, мрамор и советские ватрушки

Спустя 68 (!) лет легендарная пирожковая на Московском проспекте открыла вторую точку! Советские ватрушки, пирожки с рисом и яйцом, колобки с изюмом, история которых тянется с 1956 года, теперь можно найти около метро «Обводный канал».
Петербург — город пирожковых! Куда ни глянь, перехватить булку найдешь где. Среди кондитерских есть новые локации и легендарные советские места с удивительной историей, за которыми мы внимательно наблюдаем. Один из таких примеров — пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте, которая стала культовой под управлением директора Романовой Валерии Николаевны, скончавшейся год назад. Мы познакомились с ее внуком Евгением, чтобы узнать все детали!
«Хозяюшка» на Московском проспекте
Здесь готовят по советским рецептам из кулинарной книги, которую до сих пор можно найти в библиотеке. Рецепты не меняют! Такой подход создала и поддерживала Валерия Николаевна, приехавшая из Новой Ладоги и работавшая с 17 лет на кухне, одновременно обучаясь в поварском техникуме.
История пирожковой началась с 1956 года, в тот год Валерию назначали в известную на тот момент чебуречную в здании со шпилем (Московский пр-т., 190), там было полноценное меню: к пюре с треской даже предлагалось вино. Затем ее перенаправили в пирожковую рядом. Валерия предлагала рецепты и нововведения, но принимали их сложно — примета времени! Потом 90-е, разруха, повальные закрытия и смена начальства. Валерия Николаевна (в 1984 году за долголетний добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда») стала директором, а название пирожковой поменялось на «Хозяюшка».
«В начале таких очередей не было, все хотели пепси-колу и жвачку, пирогами было не удивить. В 2010-2012 стали возвращаться очереди (в то же время бабушка была награждена губернатором Георгием Полтавченко как "Лучший сотрудник торговли и услуг"), появились соцсети, не хватало мощи интерьера, но закрыться на ремонт было сложно — люди не поймут», — рассказывает Евгений Романов, который после смерти Валерии Николаевны взялся за управление заведением.
Пирожковая на Лиговском проспекте
Внутри звучит «от печали до радости» и «на теплоходе музыка играет». Белый мрамор соседствует с венскими стульями, кувшинками и видом на Лиговский из окон. В этом же доме по воспоминаниям местных жителей работала блокадная булочная, а на фасаде сохранилась вывеска. «Все началось со здания. Это Доходный дом купца Полотнова — здание в стиле модерн было построено в начале 20-го века. Тогда, когда в той части еще существовал Лиговский канал. Мы воссоздали гипсовую лепнину по историческим фотографиям внутренних помещений. Из массива дуба выполнены модерновые буфет, двери, отделка по периметру помещения. Отдельного внимания заслуживает резьба по дереву с изображениями Нимфеи (Кувшинки), Болотника и узоров, присущих модерну. Во время ремонта была обнаружена часть напольной метлахской плитки, мы воссоздали пол, который гармонично смотрится с архитектурой здания и помещения. Также в интерьере присутствует чугунное литье, выполненное на колпинском заводе. Будут и латунные элементы, которые нам сейчас отливают на заказ. Подоконники, столы и столешницы сделаны из натурального мрамора "Палиссандро". Форма и цветовое решение декора штор повторяет барельеф декоративных элементов здания», — делится Евгений.
Сейчас команда рассматривает помещения на проспекте Славы и в районе Фрунзенской, но с новыми открытиями не спешит. Есть идея реализовывать хлеб (ржаной, батон по советской рецептуре и на заквасках), а летом планирует делать импровизированную террасу с французскими столиками.
Текст: Анастасия Манаенкова
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