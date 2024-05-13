Новый филиал легендарной пирожковой на Московском проспекте (с 1956 года!): модерн, мрамор и советские ватрушки

«Хозяюшка» на Московском проспекте

Здесь готовят по советским рецептам из кулинарной книги, которую до сих пор можно найти в библиотеке. Рецепты не меняют! Такой подход создала и поддерживала Валерия Николаевна, приехавшая из Новой Ладоги и работавшая с 17 лет на кухне, одновременно обучаясь в поварском техникуме.

История пирожковой началась с 1956 года, в тот год Валерию назначали в известную на тот момент чебуречную в здании со шпилем (Московский пр-т., 190), там было полноценное меню: к пюре с треской даже предлагалось вино. Затем ее перенаправили в пирожковую рядом. Валерия предлагала рецепты и нововведения, но принимали их сложно — примета времени! Потом 90-е, разруха, повальные закрытия и смена начальства. Валерия Николаевна (в 1984 году за долголетний добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда») стала директором, а название пирожковой поменялось на «Хозяюшка».

«В начале таких очередей не было, все хотели пепси-колу и жвачку, пирогами было не удивить. В 2010-2012 стали возвращаться очереди (в то же время бабушка была награждена губернатором Георгием Полтавченко как "Лучший сотрудник торговли и услуг"), появились соцсети, не хватало мощи интерьера, но закрыться на ремонт было сложно — люди не поймут», — рассказывает Евгений Романов, который после смерти Валерии Николаевны взялся за управление заведением.