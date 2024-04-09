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Армянское кафе «Айо» от Эдуарда Мурадяна на Инженерной: паста и шушан — на завтрак, говяжье сердце и чача — на ужин

Армянская кровь гастрономического антрепренера Эдуарда Мурадяна («ЕМ», «БарВитя»), в чьих заведениях было всё и были все (в кафе «Рубинштейн» после спектаклей встречались Данила Козловский и Ксения Раппопорт, а на сцене ресторан-дэнсинг-холла «Ленинград» легко умещались оркестр, Михаил Боярский и Иосиф Кобзон), дала о себе знать. Вместо ресторана «Менуа», что в двух шагах от Русского музея и площади Искусств, теперь армянское кафе «Айо» (Инженерная ул., 6), где кормят лепешкой ламаджо, авелуком и тжвжиком, а летом поставят террасу и сделают закрытый «гараж» с настольным теннисом и стрит-артом от петербургских художников.

Предоставлено пресс-службой заведения
Предоставлено пресс-службой заведения
Предоставлено пресс-службой заведения
Предоставлено пресс-службой заведения

Добротное помещение поделено на три зала. Встречает девятиметровый бар, освещенный неоновой вывеской Pepsi, под присмотром знаменитого «грустного клоуна» Леонида Енгибарова, чей портрет глядит на цирк Чинизелли. Второй зал — просторный и светлый — поддерживают величественные колонны, оставленные предыдущим жильцом. Помимо столов, рассредоточенных по центру, есть посадка вдоль окон: сидеть на лавочках и наблюдать за спокойным трафиком Инженерной улицы, потягивая Armenian 75 (твист на классический French 75 c инжиром), — бесценно!  

Эдуард Мурадян

идеолог «Айо»

«Здесь все классно сложилось, потому что владельцы — армяне, повара — армяне (в «Айо» из «Менуа» перешел в том числе и шеф-повар Гор Кочарян) и я тоже — армянин. Поэтому тут друг друга обмануть не получилось бы никак! Петербург не блещет армянскими ресторанами: в последнее время, кажется, открывались только грузинские (Смеется.). За всех отдуваются только старейший «Эривань» на фонтанке и пара заведений на окраинах. Захотелось немного поправить ситуацию!

Я сначала не до конца понимал, что такое армянская кухня. За год пришлось пять раз слетать на родные земли, чтобы заново осознать гастрономию. Ходил по ресторанам и забегаловкам, а главное — в гости к людям.

Яичница с бастурмой
Предоставлено пресс-службой заведения

Яичница с бастурмой

Паста из сладкого перца и хумус
Предоставлено пресс-службой заведения

Паста из сладкого перца и хумус 

Предоставлено пресс-службой заведения
Предоставлено пресс-службой заведения

Меню выполняет функции словаря. Учим: на завтрак — армянский йогурт из ферментированного молока мацун с вареньем из лепестков роз или нажористое блюдо татар-бораки — домашняя паста, которая обжаривается на сливочном масле с мацуном. 

В печи готовят женгялов хац — лодочку из бездрожжевого теста с начинкой из 12 трав (эксклюзив!) и лепешку ламаджо, начиняя ее бараньим или говяжьим фаршем со сливочным маслом, томатной пастой и зеленью (лайфхак: есть нужно сложив основу несколько раз!).  Хлеб здесь — всему голова, поэтому обязательно берите намазки в стол: хумус из нута или абсолютно гипнотическую пасту из сладкого перца. 

На закуску к автохтонам и дистиллятам рекомендуют соленья, доставленные прямиком из Армении: стебли дикорастущего пряного растения шушан и бамию — ни с чем не сравнимые ощущения. Еще не стоит пренебрегать мясом с мангала, которое было визитной карточкой «Менуа» (в команде остался тот же мастер шашлыка). Разве что к каре ягненка и кебабам из баранины и курицы добавили перепелку и осетра с огня. 

На обратной стороне меню найдутся дефиниции ко всем новым понятиям. Так, тжвжик — блюдо из печени и говяжьего сердца, ишли кюфта — котлета из мяса, обернутая в котлету из булгура, а чи кюфта — ближе к привычному тартару. 

Долма
Предоставлено пресс-службой заведения

Долма

Предоставлено пресс-службой заведения
Каре ягненка
Предоставлено пресс-службой заведения

Каре ягненка 

«Айо» подойдет для любого случая: неспешного завтрака арисой — кашей из крупы дзавар с курицей, догфрендли-бранча, основательного ужина выдающимся мясом или просто гастрономического экспириенса. Барная стойка пятничным вечером призвана наладить нетворкинг за рюмкой айвовой ракии или бокалом армянского вина из квеври. А летом это место встречи изменить будет нельзя: ребята поставят террасу на открытом воздухе, а в отдельное помещение, укрытое от любой непогоды, пригласят петербургских художников расписать стены и внесут стол для игры в теннис. 

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Эдуард Мурадян

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