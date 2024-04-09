Армянское кафе «Айо» от Эдуарда Мурадяна на Инженерной: паста и шушан — на завтрак, говяжье сердце и чача — на ужин

Армянская кровь гастрономического антрепренера Эдуарда Мурадяна («ЕМ», «БарВитя»), в чьих заведениях было всё и были все (в кафе «Рубинштейн» после спектаклей встречались Данила Козловский и Ксения Раппопорт, а на сцене ресторан-дэнсинг-холла «Ленинград» легко умещались оркестр, Михаил Боярский и Иосиф Кобзон), дала о себе знать. Вместо ресторана «Менуа», что в двух шагах от Русского музея и площади Искусств, теперь армянское кафе «Айо» (Инженерная ул., 6), где кормят лепешкой ламаджо, авелуком и тжвжиком, а летом поставят террасу и сделают закрытый «гараж» с настольным теннисом и стрит-артом от петербургских художников.
Добротное помещение поделено на три зала. Встречает девятиметровый бар, освещенный неоновой вывеской Pepsi, под присмотром знаменитого «грустного клоуна» Леонида Енгибарова, чей портрет глядит на цирк Чинизелли. Второй зал — просторный и светлый — поддерживают величественные колонны, оставленные предыдущим жильцом. Помимо столов, рассредоточенных по центру, есть посадка вдоль окон: сидеть на лавочках и наблюдать за спокойным трафиком Инженерной улицы, потягивая Armenian 75 (твист на классический French 75 c инжиром), — бесценно!
Эдуард Мурадян
идеолог «Айо»
«Здесь все классно сложилось, потому что владельцы — армяне, повара — армяне (в «Айо» из «Менуа» перешел в том числе и шеф-повар Гор Кочарян) и я тоже — армянин. Поэтому тут друг друга обмануть не получилось бы никак! Петербург не блещет армянскими ресторанами: в последнее время, кажется, открывались только грузинские (Смеется.). За всех отдуваются только старейший «Эривань» на фонтанке и пара заведений на окраинах. Захотелось немного поправить ситуацию!
Я сначала не до конца понимал, что такое армянская кухня. За год пришлось пять раз слетать на родные земли, чтобы заново осознать гастрономию. Ходил по ресторанам и забегаловкам, а главное — в гости к людям.
Меню выполняет функции словаря. Учим: на завтрак — армянский йогурт из ферментированного молока мацун с вареньем из лепестков роз или нажористое блюдо татар-бораки — домашняя паста, которая обжаривается на сливочном масле с мацуном.
В печи готовят женгялов хац — лодочку из бездрожжевого теста с начинкой из 12 трав (эксклюзив!) и лепешку ламаджо, начиняя ее бараньим или говяжьим фаршем со сливочным маслом, томатной пастой и зеленью (лайфхак: есть нужно сложив основу несколько раз!). Хлеб здесь — всему голова, поэтому обязательно берите намазки в стол: хумус из нута или абсолютно гипнотическую пасту из сладкого перца.
На закуску к автохтонам и дистиллятам рекомендуют соленья, доставленные прямиком из Армении: стебли дикорастущего пряного растения шушан и бамию — ни с чем не сравнимые ощущения. Еще не стоит пренебрегать мясом с мангала, которое было визитной карточкой «Менуа» (в команде остался тот же мастер шашлыка). Разве что к каре ягненка и кебабам из баранины и курицы добавили перепелку и осетра с огня.
На обратной стороне меню найдутся дефиниции ко всем новым понятиям. Так, тжвжик — блюдо из печени и говяжьего сердца, ишли кюфта — котлета из мяса, обернутая в котлету из булгура, а чи кюфта — ближе к привычному тартару.
«Айо» подойдет для любого случая: неспешного завтрака арисой — кашей из крупы дзавар с курицей, догфрендли-бранча, основательного ужина выдающимся мясом или просто гастрономического экспириенса. Барная стойка пятничным вечером призвана наладить нетворкинг за рюмкой айвовой ракии или бокалом армянского вина из квеври. А летом это место встречи изменить будет нельзя: ребята поставят террасу на открытом воздухе, а в отдельное помещение, укрытое от любой непогоды, пригласят петербургских художников расписать стены и внесут стол для игры в теннис.
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