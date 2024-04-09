Армянское кафе «Айо» от Эдуарда Мурадяна на Инженерной: паста и шушан — на завтрак, говяжье сердце и чача — на ужин

Меню выполняет функции словаря. Учим: на завтрак — армянский йогурт из ферментированного молока мацун с вареньем из лепестков роз или нажористое блюдо татар-бораки — домашняя паста, которая обжаривается на сливочном масле с мацуном.

В печи готовят женгялов хац — лодочку из бездрожжевого теста с начинкой из 12 трав (эксклюзив!) и лепешку ламаджо, начиняя ее бараньим или говяжьим фаршем со сливочным маслом, томатной пастой и зеленью (лайфхак: есть нужно сложив основу несколько раз!). Хлеб здесь — всему голова, поэтому обязательно берите намазки в стол: хумус из нута или абсолютно гипнотическую пасту из сладкого перца.

На закуску к автохтонам и дистиллятам рекомендуют соленья, доставленные прямиком из Армении: стебли дикорастущего пряного растения шушан и бамию — ни с чем не сравнимые ощущения. Еще не стоит пренебрегать мясом с мангала, которое было визитной карточкой «Менуа» (в команде остался тот же мастер шашлыка). Разве что к каре ягненка и кебабам из баранины и курицы добавили перепелку и осетра с огня.

На обратной стороне меню найдутся дефиниции ко всем новым понятиям. Так, тжвжик — блюдо из печени и говяжьего сердца, ишли кюфта — котлета из мяса, обернутая в котлету из булгура, а чи кюфта — ближе к привычному тартару.