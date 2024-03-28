Файн-дайнинг Drevå: сет из 14 (!) курсов, карельская ряпушка, скандинавская мифология и много чили

Один из самых харизматичных скандинавских шефов Дэниел Хогландер — обладатель множества наград: от Bocuse d’Or до Кубка мира по кулинарному искусству. В 2018 году его Aloë в партнерстве с Никласом Йонссоном получил звезду Michelin. Затем они закрыли ресторан, перезапустили его, и через восемь месяцев Aloë получил уже две звезды, с тех пор подтверждая свой статус из года в год. В рейтинге лучших ресторанов мира La Liste 2024 года баллы Aloë 90.5.



Свое меню Надя и Дэниел называют абсолютно космополитичным, где в одном блюде сочетаются продукты, специи, техники и вкусы из совершенно разных стран, но в основе — французская высокая школа.

В первом же курсе (из 14) сета Le Provocateur вместо холодной закуски подают куриный бульон с чили, кардамоном и чесноком, который разогревает рецепторы. Далее — хрустящее ризотто с курицей-гриль (на самом деле этот вкус добивается за счет традиционной марокканской смеси специй рас-эль-ханут) в виде тонкого хлебца кнакерброда и к нему — крем на основе сливок, хрена и кинзы с золотым изюмом. Подается кнакерброд вместе с устрицей на ладони (именно такой формы тарелка) в желтом моле. Так называется мексиканский соус на основе маракуйи, манго и огурца.

В севиче с лобстером, авокадо и розовым грейпфрутом добавляют из прозрачных чайникой пряную томатную воду, настоянную на листьях шисо, а в тартар из северного оленя — сметану и хрен. Сверху выкладывают икру карельской ряпушки, что создает вкус, самый приближенный к северным мотивам. Вот, что действительно необычно: утка с грушей и мангольдом отдают одновременно с пастой аньолотти, начиненной сыром и бургундскими улитками.