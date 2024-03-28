Файн-дайнинг Drevå: сет из 14 (!) курсов, карельская ряпушка, скандинавская мифология и много чили

Еда от кутюр! Дорога в аэропорт (даже чуть дальше — в Гатчину) теперь важная гастрономическая магистраль, на которой Надежда Третьякова сначала возвела феноменальный ресторан северной кухни Nordic с кондитерской Fika, а сейчас запустила файн-дайнинг Drevå в партнерстве с шефом Дэниелом Хогландером, заработавшим две звезды Michelin для своего Aloë в районе Лонгбро, южного пригорода Стокгольма. Итак, пристегнитесь: впереди — Пулковское шоссе, сет за 14000 рублей (и это без вина!), карельская ряпушка, северный олень, скандинавская мифология и много чили.
Визуальный этюд в бежевых тонах не выглядит чересчур пышным и пафосным, но вполне поддерживает современный тренд на эстетику, праздничную, но уравновешенную. В интерьере — люстра из множества раковин над лестницей, индийский мрамор в отделке, переплетенные ветви ясеня (мировое древо в скандинавской мифологии), привезенные из Дагестана. Здесь же приметная картина над открытой кухней и обнимающим ее сhef’s table, женские силуэты поверх ботанических офортов около камина и кухонный фартук по мотивам тату шефа, нарисованные петербургской художницей, Анастасией Ивановой.
Свое меню Надя и Дэниел называют абсолютно космополитичным, где в одном блюде сочетаются продукты, специи, техники и вкусы из совершенно разных стран, но в основе — французская высокая школа.
В первом же курсе (из 14) сета Le Provocateur вместо холодной закуски подают куриный бульон с чили, кардамоном и чесноком, который разогревает рецепторы. Далее — хрустящее ризотто с курицей-гриль (на самом деле этот вкус добивается за счет традиционной марокканской смеси специй рас-эль-ханут) в виде тонкого хлебца кнакерброда и к нему — крем на основе сливок, хрена и кинзы с золотым изюмом. Подается кнакерброд вместе с устрицей на ладони (именно такой формы тарелка) в желтом моле. Так называется мексиканский соус на основе маракуйи, манго и огурца.
В севиче с лобстером, авокадо и розовым грейпфрутом добавляют из прозрачных чайникой пряную томатную воду, настоянную на листьях шисо, а в тартар из северного оленя — сметану и хрен. Сверху выкладывают икру карельской ряпушки, что создает вкус, самый приближенный к северным мотивам. Вот, что действительно необычно: утка с грушей и мангольдом отдают одновременно с пастой аньолотти, начиненной сыром и бургундскими улитками.
Финал — несколько десертов, например: ириска и фирменный кокосовый сорбет с оливковым маслом и морской солью. Основное сладкое блюдо — клубника со сливками, но не спешите фиксировать простоту. Ягоду глазируют в сладковатом мексиканском перце анчо чили и сервируют дегидрированными оливками, сорбетом из шисо и кинзы.
Обратите внимание на музыку! Здесь можно услышать итальянские треки с азиатскими или арабскими национальными мотивами, бродвейские трубы в африканской ритмике и чего только не. Все закольцовано на космополитизме!
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