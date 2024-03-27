Ресторан Inner на Петроградской: сосиски с фуа-гра, совриск и датская пекарня во втором проекте Алексея Алексеева

Центральные места во втором зале занимают открытая кухня, облицованная серым травертином, и барная зона с парящей металлической каплей над ним (еще обратите внимание на бра в форме крыльев летучей мыши итальянского бренда Martinelli Luce, разработанное миланским архитектором Гэ Ауленти в 1965 году). Напротив — кабинет-коробка с большим столом на 12 человек, стены которого расписаны в жанре пасторальной живописи.

Все сервировочное стекло от салфетниц до подставок под приборы выполнено вручную в старейшей стеклодувной мастерской при академии Штиглица, рукоять ножей для стейков — из стабилизированной карельской березы, салфетки — из льна, а посуда — из костяного фарфора легендарного бельгийского бренда Serax. Что на ней подают?

Меню Inner мягко перекликается с тем, что мы пробовали в Futurist. Северные креветки с манго и юдзу нового ресторана Алексеева напомнили хитовые креветки с грейпфрутом и каламанси, которые мы ели ложкой на террасе возле реконструированного Левашовского хлебозавода. И там и тут — утиная грудка: в первом случае с бататом, во втором — с картофельным гратеном, однако соус чоризо в Inner делает блюдо пикантнее и ярче.

Каждая подача — ода эстетике, будь то говяжье ребро с кимчи-капустой и броским пятном морковного крема или сашими из гребешка с щучьей икрой в ароматном зеленом соусе из базилика.