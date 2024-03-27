Ресторан Inner на Петроградской: сосиски с фуа-гра, совриск и датская пекарня во втором проекте Алексея Алексеева

Свершилось! Адепт высокогастрономического комфорт-фуда и ресторатор Алексей Алексеев (стал «Лучшим шеф-поваром» нашей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023) запустил второй проект — большой и взрослый ресторан Inner с датской пекарней, которая скоро разрастется по всему Петербургу. Едем в золотой гастротреугольник города (территория, соединяющая набережную Малой Невки, улицы Большая Зеленина и Пионерская на Петроградской) за сосисками с фуа-гра и рыбой конгрио.
Второй свой ресторан Алексеев строил два года. Сначала в проекте был Inner в Басковом переулке с экспериментальной кухней, нордическим характером, дегустационным сетом и оранжереей внутри. Но судьба распорядилась иначе и перенесла его поближе к Futurist на Петроградскую — в ЖК «Биография» от RBI (с компанией Эдуарда Тиктинского Алексеев сотрудничает не первый раз — его Futurist находится в одноименном ЖК рядом с Левашовским хлебозаводом, а летом откроется итальяно-азиатский ресторан в апарт-отеле на Московском проспекте — тоже от RBI).
Новый Inner на Малой Разночинной улице, 10 — про романтизацию личного и сокровенного, детали и метафоры, знакомый гастрономический почерк. Интерьером занималась дизайнер Евгения Ужегова (Nama, Juan Cantina Espanola, московские Insider, EVA, Loro). В первом зале с большими окнами и летящей волной потолка она развесила арт — «Ботанические манускрипты» художника Александра Герасимова. Мебель из дуба чередуется с черными датскими стульями из ясеня, отреставрированными итальянскими стульями из бука 50-60х годов, и светильником от испанского бренда Vibia, висящем на текстурной тканевой ленте, которая проводит электричество.
Центральные места во втором зале занимают открытая кухня, облицованная серым травертином, и барная зона с парящей металлической каплей над ним (еще обратите внимание на бра в форме крыльев летучей мыши итальянского бренда Martinelli Luce, разработанное миланским архитектором Гэ Ауленти в 1965 году). Напротив — кабинет-коробка с большим столом на 12 человек, стены которого расписаны в жанре пасторальной живописи.
Все сервировочное стекло от салфетниц до подставок под приборы выполнено вручную в старейшей стеклодувной мастерской при академии Штиглица, рукоять ножей для стейков — из стабилизированной карельской березы, салфетки — из льна, а посуда — из костяного фарфора легендарного бельгийского бренда Serax. Что на ней подают?
Меню Inner мягко перекликается с тем, что мы пробовали в Futurist. Северные креветки с манго и юдзу нового ресторана Алексеева напомнили хитовые креветки с грейпфрутом и каламанси, которые мы ели ложкой на террасе возле реконструированного Левашовского хлебозавода. И там и тут — утиная грудка: в первом случае с бататом, во втором — с картофельным гратеном, однако соус чоризо в Inner делает блюдо пикантнее и ярче.
Каждая подача — ода эстетике, будь то говяжье ребро с кимчи-капустой и броским пятном морковного крема или сашими из гребешка с щучьей икрой в ароматном зеленом соусе из базилика.
За алкоголь в заведении отвечают бартендер Роман Качанов (экс Ante, «48 стульев») и сомелье Сергей Калинин, которого Алексей выписал из Recolte (где и сам раньше трудился). К авторским миксам текилы и сельдерея, рома и драгонфрута или кавы и ежевики добавили безалкогольные коктейли — негрони и порн стар.
Еще одна значительная часть проекта — датская пекарня в третьем зале (есть отдельный вход). Кроме тартина и сладких булок здесь главное — картина с красными корнями, автор которой — петербургская художница Вероника Рудьева-Рязанцева. Надеемся, она будет сопровождать и следующие 20 точек с выпечкой Inner Bakery, которые ресторатор планирует открыть в течение следующих двух лет.
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