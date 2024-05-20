Это радость для нас! Крамбамбуля, драники и технодистилляты в неорюмочной «Карусель» от AF Brew

«Прокатись на нашей карусели!» — радостно призывает команда пионеров петербургского крафта AF Brew, которая открыла неорюмочную «Карусель» на Петроградской стороне (Малый пр. П.С., 58/18, рядом с фудпространством Balagan, напротив самой модной бильярдной года Solids). Этот аттракцион — про кич и заповедное белорусского барокко: готовьтесь бранчевать драниками и аутентичными настойками — крепкой зубровкой и крамбамбулей на меду и пряностях.
Это вторая после «Хоровода» рюмочная от команды с пивным ДНК — теперь кроме собственной пивоварни AF Brew можно открывать и свое серьезное производство настоек!
Интерьер описывает ситуацию, если бы диско жило в советском ДК. Дизайнер Сергей Семич, работавший и над другими проектами AF Brew (к примеру, Redrum, Af Brew Taproom на территории бывшего завода «Степан Разин», «Хоровод» — его рук дело!), определил на стены кричащее мозаичное панно, вдохновленное советским искусством на стыке абстракции и соцреализма. Встречает большая полукруглая стойка, лакированные деревянные панели, а на полу — оригинальное терраццо из 70-х. А о том, что здесь любят музыку сигнализирует диско-шар (по пятницам и субботам за пультом играют диджеи или звучит живое инструментальное исполнение).
Шеф-поваром в «Карусели» выступает Олег Володин, ответственный за кухню бистро All Grain в историческом промышленном районе. Душевность меню обусловлена теплотой жанра рюмочной. Простые блюда украшает сверхкачественный собственный хлеб, сложные соусы и гастрономическая подача. Под рюмку ледяной беленькой или лафитник с замысловатой настойкой кроме хитовых маринованных огурцов берите свиное сало с маринованным репчатым луком и кремом из горчицы, а к нему — кусок бородинского. Из абсолютных маст-хэвов — бутерброд с килькой и сливочным маслом, взбитым с соевым соусом и сухим рыбным бульоном.
Неорюмочная вполне подойдет и для неспешного бранча. Роль стартера берет на себя бриошь с паштетом из куриной печени и кремом из лука с кофе и пудрой из чая каркаде, основным курсом — драник с тамбовским окороком и соусом на манер тоннато, которого тут съели 1500 порций за месяц. А в качестве десерта можно выбрать жареный сыр панир с персиковым вареньем, в которое добавили тмин.
Местные настойки совсем не дерзкие, больше напоминают мини-коктейли, настолько они многопрофильные. Шефом направления назначен мастер-дистиллер Борис Закиев из Laboratorio Distilita и «Хоровода», которых в роторном испарителе делает «технодистиллят» — халва, черный перец, хмель или трюфель звучат лучше из-за низких температур и вакуума.
Нескучный листинг алкогольных эссенций — вот что по-настоящему устраивает карусель! Вкусов в меню масса и все чудо, как хороши: инжир на кальвадосе, напоминающий компот, лимонный чай с мятой, копченая груша, томатная или розмариновый джин на грейпфруте. Помимо настоек, конечно, наливают и чистое крепкое. Самогон, виски, водка, джин и кальвадос — все из Беларуси!
Комментарии (0)