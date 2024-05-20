Это радость для нас! Крамбамбуля, драники и технодистилляты в неорюмочной «Карусель» от AF Brew

Это вторая после «Хоровода» рюмочная от команды с пивным ДНК — теперь кроме собственной пивоварни AF Brew можно открывать и свое серьезное производство настоек!

Интерьер описывает ситуацию, если бы диско жило в советском ДК. Дизайнер Сергей Семич, работавший и над другими проектами AF Brew (к примеру, Redrum, Af Brew Taproom на территории бывшего завода «Степан Разин», «Хоровод» — его рук дело!), определил на стены кричащее мозаичное панно, вдохновленное советским искусством на стыке абстракции и соцреализма. Встречает большая полукруглая стойка, лакированные деревянные панели, а на полу — оригинальное терраццо из 70-х. А о том, что здесь любят музыку сигнализирует диско-шар (по пятницам и субботам за пультом играют диджеи или звучит живое инструментальное исполнение).