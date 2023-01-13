Знакомьтесь, Анатолий Мариничев — человек, открывший в Петербурге самый большой фудмолл Европы Vokzal 1853

Самый большой фудмолл Европы Vokzal 1853 — 34 000 квадратных метров, 4 000 посадочных мест, более 90 резидентов — новая достопримечательность Петербурга: гастрономический Диснейленд строил генеральный директор «Адаманта» Анатолий Мариничев. А что где есть (и причем тут КГИОП!), узнала куратор ресторанной премии «Собака.ru» Анастасия Павленкова.
Варшавский вокзал, с которого в XIX веке уходили первые поезда на Париж и Берлин, снова ставит рекорды: тут открылся фудмолл Vokzal 1853, по площади в 34 000 квадратных метров не имеющий аналогов не только в России, но и во всей Европе. В названии учтен год реализации амбициозного проекта, а сам вокзал построен в стиле бозар, как и Central Station в Нью-Йорке, и музей Орсе в Париже, который, как и новый фудмолл, занял железнодорожную станцию. Амбиции Vokzal 1853 не только в размерах: это целый гастрономический Диснейленд по мотивам исторической железной дороги и ее гранд-поездов. Не камерная драма «Восточный экспресс» Сидни Люмета, но фантасмагория «Полярный экспресс» сказочника Роберта Земекиса!
«Огромные арочные окна, стеклянная крыша на массивном металлическом каркасе, ряды чугунных колонн (треть исторических конструкций сохранилась, здание под защитой КГИОП!) — нашей задачей было сделать фудмолл в концепции, которая соответствовала бы памятнику архитектуры XIX века. Так что Vokzal 1853 создавался нами так, чтобы его современное устройство обыгрывало атмосферу вокзала эпохи индустриальной революции. Именно с Варшавского вокзала из России отправлялись первые поезда в Европу: сначала в Варшаву, затем и в другие столицы. Линия отличались богато обставленными вагонами, по этой дороге ходили частные составы — они были не только у императора, но и у многих влиятельных фамилий. И сейчас отделка стен корнеров, диваны, скамейки и венские стулья — все напоминает убранство дворянских поездов. Только на них, отправляясь с Варшавского вокзала на Vokzal 1853, вы прибываете в XXI век. Наш проект уникален: ты не просто переходишь от ларька к ларьку, а попадаешь в стилистически цельное пространство, интерьеры и логистика которого наследуют его истории. Не думаю, что кто-то может такое повторить, а тем более превысить! Наш проект — самый большой не только в России, но и в Европе: 34 000 квадратных метров, 4 000 посадочных мест, более 90 резидентов».
Как устроен Vokzal 1853
Фан-факт! Не только императорские поезда отправлялись с Варшавского вокзала, но и элитный «НордЭкспресс», соединявший Петербург с Парижем: это чуть менее известный брат распиаренного Агатой Кристи «Восточного». Именно «НордЭкспресс» впервые уносил Набокова к другим берегам: эти детские путешествия писатель включил в автобиографию «Память, говори». И с составом литературных преступлений у «Норд-Экспресса» тоже полный порядок. В нем встретились «Незнакомцы в поезде» Патрисии Хайсмит, а расследования проводил комиссар Мегрэ из романов Жоржа Сименона. Саспенс вокруг строительства фудмолла на Варшавском вокзале тоже был нешуточный: слухи о его масштабах будоражили Петербург больше года. Развязку раскрывают поэтапно и поэтажно: к концу 2022-го почти полностью готов первый уровень с фуд-резидентами. Еще один важный факт! До официального запуска Vokzal 1853 здесь прошла церемония награждения ресторанной премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» — 2022.
«Здание фудмолла Vokzal 1853 состоит из 3 этажей: цокольный, первый, второй. Цоколь в большей степени развлекательно-торговый, с сервисными точками; рассматриваем боулинг и другие варианты. На первом этаже расположились фуд-корнеры: 60–70 кафе и баров с кухнями со всего мира. Второй этаж — ресторанная зона с сервисом, то есть обслуживанием официантами, и с меню à la carte. Плюс немного культуры: возможно, выставки художников или дизайнеров одежды, небольшой книжный магазин. Чтобы заполнить этот уровень, нужно время, мы идем поступательно. Уже созданы две концертные площадки: камерная малая сцена и большая для массовых мероприятий на 2 500 человек. Развлекательная программа обещает быть насыщенной: от стендапа до лекций. Для начала планируем в месяц одно-два мероприятия, дальше 3–4 раза в неделю. Хотим, чтобы они все стартовали в одно время — 18:53».
Что где есть в Vokzal 1853
За модными роллами с лососем и лемонграссом или с тунцом и манго идем в корнер Lili New Wave Sushi: его идеологи Дмитрий Кюлленен и Александр Бугаевский (Ronny, Gills) первыми захлестнули Петербург японской кухней новой волны. Другие национальные кухни тоже от мэтров: израильская от Easy Hummus, китайская от Hagao, грузинская от Georgiani. Проводник туристического общепита Игорь Лядов отвечает за «ЧПХ», чисто питерские хот-доги с корюшкой: с петербургской главрыбой здесь приготовлено все от форшмака до цезаря. Хот-догами кормит и юморист Гарик «Бульдог» Харламов: у него здесь представительство сети Hot Dog Bulldog. Постой, паровоз: у дежурного по Балканам Йована Рашеты (Serbish, «Гужва») в корнере Bratski поджарились шиш-чевапы из ягненка. Не стучите, колеса: у шеф-повара Константина Морозова готово устричное мороженое — в сифуд-корнере Muelle, вагоне-ресторане компании «Рыбпромторг». Кондуктор, нажми на тормоза! Ведь на Vokzal 1853 еще с десяток баров от «Сидорового пролива» с сидром со всего мира до «Большого русского вина» с кубанским мальбеком и крымским кокуром.
«Максимального разнообразия, какое только возможно в России — вот чего добивались, подбирая фуд-проекты для Vokzal 1853. На техническое открытие позвали сотрудников «Адаманта»: они все попробовали и дали обратную связь, что сплошное вау, а где можно скорректировать. Часто самобытной кухне стоит немного подстроиться под наш менталитет. Условно, если червячков не едим, то и в меню им не рады. Первоначально концепция Vokzal 1853 создавалась совместно с ресторатором Алексеем Васильчуком: хотелось воспользоваться его опытом открытия крупного московского фудхолла “Депо”. Дальше пошли самостоятельно: у “Адаманта” более 50 разносторонних предприятий, так что нам вполне по силам освоить любую новую нишу, в том числе гастрономическую».
Фудмоллы меняют Петербург
Ресторатор Васильчук действительно в 2019 году привел Москву в «Депо» — большой даже по ее масштабам фудхолл, коих на тот момент в столице уже было в избытке: «Даниловский», «Цветной», «Центральный». В Петербург тренд пришел позже и к 2022-му разогнался так, что создатели Vokzal 1853 стартовали в высококонкурентной среде. Но «Адаманту» отваги не занимать: в 2000-х они уже перестраивали Варшавский вокзал в прорывной для того времени ТРЦ «Варшавский экспресс». Тогда это был аванс промзоне Обводного канала. Сейчас район стремительно развивается, в том числе в вопросах гастрономии. С одного края — штаб-квартира пивоваров AF Brew у Адмиралтейских верфей. С другого — хайповые Dolphinwolf и Nothing Fancy у Лиговского. Посередине как раз Vokzal 1853. Впишется ли он в эту магистраль? Уже! Во многом это заслуга Анатолия Юрьевича Мариничева, вице-президента ХК «Адамант» и руководителя проекта фудмолла. Петербург будущего он строит со студенческой скамьи Ленинградского инженерно-строительного института: из ЛИСИ до топ-менеджера и девелопера Мариничев промчал на всех парах и не сходя с пути.
«Не хвастаюсь, но мы всегда в Петербурге шли впереди всех. Первыми построили торговые комплексы европейского уровня, расположив их в транспортной доступности для жителей спальных районов. Когда в 2000-х покупали здание Варшавского вокзала, вокруг была сплошь промышленная зона. Да, рискованное приобретение, но решили дерзнуть и в 2006-м запустили ТК “Варшавский экспресс”. Однако планы городских властей, на которые был расчет, тогда не осуществились: обещанный еще тогда выход станции метро “Балтийская” в 30 метрах от здания Варшавского на парковке только делают. Сейчас Московский район преображается в фешенебельный и комфортный, строится много жилья от эконома до бизнес-класса. Если заглянуть лет на 5–10 вперед, промышленных построек здесь не останется. Так что у людей тут должно быть место, где они могут провести свободное время: поесть, развлечься, пообщаться с друзьями, да и с детьми. Для малышей, кстати, у нас тоже будет много интересного, уже открыт детский ресторан Let's Play с опытными нянями. По состоянию на 2022 год торговых комплексов в Петербурге достаточно: у нас самих их двадцать два. Так что мы приняли решение о преобразовании “Варшавского экспресса” в фудмолл Vokzal 1853. Фудкорты — новая струя, они сейчас востребованы и активно развиваются по всей стране. Но мы решили создать крупнейшее предприятие под названием “фудмолл” не только в России, но и в Европе. Надеемся, что, кроме петербуржцев, сюда будут слетаться гости города как на достопримечательность. Если играть, то хорошую музыку, если заниматься делом, то серьезно и с успехом. Есть риск? Конечно! Но кто не рискует, тот не пьет шампанское».
Фото: Val Ray, архивы пресс-служб
Груминг: Анастасия Катаева
Свет: Даниил Тарасов
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