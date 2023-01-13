Знакомьтесь, Анатолий Мариничев — человек, открывший в Петербурге самый большой фудмолл Европы Vokzal 1853

Фудмоллы меняют Петербург

Ресторатор Васильчук действительно в 2019 году привел Москву в «Депо» — большой даже по ее масштабам фудхолл, коих на тот момент в столице уже было в избытке: «Даниловский», «Цветной», «Центральный». В Петербург тренд пришел позже и к 2022-му разогнался так, что создатели Vokzal 1853 стартовали в высококонкурентной среде. Но «Адаманту» отваги не занимать: в 2000-х они уже перестраивали Варшавский вокзал в прорывной для того времени ТРЦ «Варшавский экспресс». Тогда это был аванс промзоне Обводного канала. Сейчас район стремительно развивается, в том числе в вопросах гастрономии. С одного края — штаб-квартира пивоваров AF Brew у Адмиралтейских верфей. С другого — хайповые Dolphinwolf и Nothing Fancy у Лиговского. Посередине как раз Vokzal 1853. Впишется ли он в эту магистраль? Уже! Во многом это заслуга Анатолия Юрьевича Мариничева, вице-президента ХК «Адамант» и руководителя проекта фудмолла. Петербург будущего он строит со студенческой скамьи Ленинградского инженерно-строительного института: из ЛИСИ до топ-менеджера и девелопера Мариничев промчал на всех парах и не сходя с пути.

«Рискованное приобретение, но решили дерзнуть!»

«Не хвастаюсь, но мы всегда в Петербурге шли впереди всех. Первыми построили торговые комплексы европейского уровня, расположив их в транспортной доступности для жителей спальных районов. Когда в 2000-х покупали здание Варшавского вокзала, вокруг была сплошь промышленная зона. Да, рискованное приобретение, но решили дерзнуть и в 2006-м запустили ТК “Варшавский экспресс”. Однако планы городских властей, на которые был расчет, тогда не осуществились: обещанный еще тогда выход станции метро “Балтийская” в 30 метрах от здания Варшавского на парковке только делают. Сейчас Московский район преображается в фешенебельный и комфортный, строится много жилья от эконома до бизнес-класса. Если заглянуть лет на 5–10 вперед, промышленных построек здесь не останется. Так что у людей тут должно быть место, где они могут провести свободное время: поесть, развлечься, пообщаться с друзьями, да и с детьми. Для малышей, кстати, у нас тоже будет много интересного, уже открыт детский ресторан Let's Play с опытными нянями. По состоянию на 2022 год торговых комплексов в Петербурге достаточно: у нас самих их двадцать два. Так что мы приняли решение о преобразовании “Варшавского экспресса” в фудмолл Vokzal 1853. Фудкорты — новая струя, они сейчас востребованы и активно развиваются по всей стране. Но мы решили создать крупнейшее предприятие под названием “фудмолл” не только в России, но и в Европе. Надеемся, что, кроме петербуржцев, сюда будут слетаться гости города как на достопримечательность. Если играть, то хорошую музыку, если заниматься делом, то серьезно и с успехом. Есть риск? Конечно! Но кто не рискует, тот не пьет шампанское».

Фото: Val Ray, архивы пресс-служб

Груминг: Анастасия Катаева

Свет: Даниил Тарасов