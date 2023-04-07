Канеле с мини-панкейками, кофе и бильярд в скрытом дворе: ресторанный дайджест

Показы фильмов Квентина Дюпье от Solids и «Миража на Большом».

С 7 по 9 апреля в «Мираже на Большом» будут показывать картины Квентина Дюпье, режиссера и музыканта также известного под диджейским псевдонимом Мистер Ойзо (Mr. Oizo). В его фильмах сочетаются и комедия, и ужас, абсурдные ситуации и черный юмор.

8 апреля в Solids пройдет вечеринка, на которой нас познакомят с музыкальной стороной Дюпье. Будут соленый попкорн, сосиски «смотри я курю» и коктейли. Старт в 20 часов.

Большой проспект П.С., 35; Гатчинская, 16