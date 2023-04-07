Канеле с мини-панкейками, кофе и бильярд в скрытом дворе: ресторанный дайджест

Фиксируем наши гастрономические планы на ближайшие дни!
Кадр из фильма «Неправильные копы» Квентина Дюпье
Показы фильмов Квентина Дюпье от Solids и «Миража на Большом».
С 7 по 9 апреля в «Мираже на Большом» будут показывать картины Квентина Дюпье, режиссера и музыканта также известного под диджейским псевдонимом Мистер Ойзо (Mr. Oizo). В его фильмах сочетаются и комедия, и ужас, абсурдные ситуации и черный юмор.
8 апреля в Solids пройдет вечеринка, на которой нас познакомят с музыкальной стороной Дюпье. Будут соленый попкорн, сосиски «смотри я курю» и коктейли. Старт в 20 часов.
Большой проспект П.С., 35; Гатчинская, 16
Серия гастролей в Made in China
Мини-фестиваль, вдохновленный Ханами — это японская национальная традиция любования цветами, знаменующая приход весны. Нам же любоваться предлагают бартендерами из лучших азиатских проектов Петербурга и их сезонными коктейлями. По пятницам в течение всего апреля за стойкой ждите Duo Asia, Takadaya, Self Edge Japanese, Mad.
Большая Морская, 35
Вечеринка в баре mixed.
В самом конце барной линии «Исткабеля» 8 апреля встречаемся на вечеринке — минимал, бодрый хаус, хэдлайнер в лице Gevorg Simonyan — диджея, известный своими завершающими сетами на the Volks и фестивале Signal. Будут коктейли, закуски и водка от команды El Copitas Bar.
Кожевенная линия, 34
Канеле Zhirnova из Москвы в «Футуре»
8 и 9 апреля в «Футуре» можно поймать французские пирожные, прославленные московской пекарней Zhirnova. Два дня будем пробовать канеле с мини-панкейками с кленовым сиропом и криспи беконом или с миниатюрным сливочным круассаном, канеле-ромовую бабу с мисо-карамелью и гречишным ганашем.
наб. Карповки, 5, к.36
День рождения ресторана UVA
8 апреля в ресторане устроят званый ужин по всем правилам итальянского гостеприимства: 5 праздничных блюд (аранчини с креветками и бычьими хвостами!) от шефа Никиты Сечина, игристое и музыка.
Социалистическая, 21
«Кооператив "Вираж"» и «Кикс»
«Кооператив "Вираж"» в конце декабря переехала с Обводного канала в один из дворов с флажками и огоньками на улице Марата — ищите ворота с буквами «ДБ» и старый указатель «Дом Быта». В новой локации соседствуют с бильярдным клубом «Кикс» (за 7-футовым столом кофейни можно сыграть бесплатно).
Марата, 56-58
Бранч в Giusto
9 апреля с 15:00 до 21:00в новейшем итальянском ресторане Giusto состоится первый бранч выходного дня. В гости приедет Giallo и будет раздавать свои хиты под ритмы виниловых пластинок из своей коллекции (много итальянского диско и малоизвестной эстрады).
Добролюбова, 8
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