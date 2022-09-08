Знакомьтесь, Кадзухико Кидзима — он научил поваров всей России готовить рамен, а теперь делает Петербург столицей русского саке

Кадзу, ты —вице-президент японского бизнес-сообщества в Петербурге. Чем занимаешься?

По образованию я медбрат, работал в реанимациях и операционных в родной префектуре Ямагата, а вырос в семье со своим рестораном, поэтому с детства умею хорошо готовить. Когда-то я захотел выучить испанский и отправился для этого в Испанию, где познакомился с ребятами из России. Мы сдружились, я гостил у них и понял, что хочу развивать бизнес в этой стране, поэтому 9 лет назад я переехал в Петербург и основал свою первую компанию — MTC Japan. Мы объединяем бизнес России и Японии и действуем в трех направлениях: медицина, импорт-экспорт и консалтинг. Например, вместе с Институтом питания при РАМН мы занимались разработкой рационов для российских больниц по японским (все-таки страна долгожителей!) технологиям — уменьшили количество соли в блюдах, но увеличили вкус умами. Это подошло и пожилым людям с высоким давлением, и тем, кто придерживается диеты. Пациенты остались довольны.

Как началась твоя история с раменом?

Кулинарная наука пригодилась мне больше, чем медицина, мой роман с раменом — с детства. Бабушка и дядя уже больше 50 лет держат ресторан, который специализируется именно на этом блюде. Их фишка — тясю, секретным образом маринованная свинина, и возможность заказать дополнительный мясной топинг.

Однажды мне пришел запрос от японских инвесторов — помочь открыть в Петербурге «Ярумэн», первую аутентичную раменную в России. Только я согласился, как сразу обрушились большие санкции 2014 года, стало сложно и безумно дорого импортировать пшеничную лапшу и соус из Японии (а ведь это самые важные ингредиенты блюда!). Тогда я попросил родственников дать разрешение на обучение русских поваров их фамильному рецепту. Это был челлендж: нужно было адаптироваться и готовить из местного сырья, чтобы не зависеть от импортных продуктов. Оказалось, что ваша пшеничная мука — даже более подходящая! Получился классный рамен на российских ингредиентах — и себестоимость снизилась. После случилось мое сотрудничество с изакая-баром [KU:] в Москве — я разработал меню, поставил кухню и укрепился в знании, что рамен точно пойдет. Так и вышло! Я считаю, что именно с [KU:] начался паназиатский бум в России.