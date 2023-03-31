Новый бар в Duo Asia Дмитрия Блинова и русский пикник с безлимитной едой: ресторанный дайджест

Сезонное в Nothing Fancy

Бежим пробовать обновленные шефом Романом Киселевым все разделы меню. К примеру, грибной тост из четырех видов грибов на тартине со скрэмблом и трюфельный пастой, кукурузную кашу с халвой или теплую булочку бриошь с чеддером, гуакамоле и ромеско, больше смахивающую на бургер, или боул, вдохновленный восточной кухней, с кебабом из растительного мяса и хумусом.

Параллельно команда запустила еще и благотворительную активность: на 10% средств, вырученных с продаж сока My friend Goofie (его слоган — «не живи в городе, где не слышно лая собак»), приобретут товары необходимые приютам для бездомных животных. Первым будет «Ржевка».

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