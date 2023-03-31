Новый бар в Duo Asia Дмитрия Блинова и русский пикник с безлимитной едой: ресторанный дайджест

Где попробовать ребро алтайского марала и косулю с тоннато из тугуна? Рассказываем в новом выпуске гастрономического дайджеста.
«Цветочки»
Легендарному коктейльному бару второго апреля исполняется 11 (!) лет. Команда закатывает большую вечеринку с диджеем, льющимся рекой «Довлатовым 3060», космическими одеялами и коллекцией корн-догов от шеф-повара Александра Плеханова.
ул. Некрасова, 17
No Regrets
В полностью безглютеновом ресторане существенное пополнение в виде новых блюд: карпаччо из лосося сдабривают трюфельным понзу, цукини — цедрой соленого лимона и соусом из печеного перца, а высокобелковые (и низкоуглеводные!) маккарончини из чечевицы маскируют рагу из утки конфи.
Большая Зеленина ул., 34
Гастроли Tunguska в Bourgeois Bohemians
Кажется, впервые BOBO принимает у себя гастрольных гостей! 6 апреля пройдет совместный ужин Николая Боброва из знаменитого в России и расположенного в Красноярске ресторана Tunguska и братьев Артема и Алексея Гребенщиковых. В меню шефы определили 8 высокохудожественных перемен: нельму с икрой хариуса и из боровиков, косулю с тоннато из тугуна, ребро марала с ванильным сельдереем и жу с трюфельной сальсой.
Виленский пер., 15
Бальзамы в баре «Полторы Комнаты»
Теперь по воскресеньям в баре «Полторы Комнаты», а точнее в его секретной красной комнате, материализуется поп-ап «Бальзам Бар». Горько-сладкие ликеры будут сменять друг друга в зависимости от выбранного российского региона. Первый месяц заседаний посвящен Перми, а в программе: коктейли, чаепития и внушительная картотека титульного напитка.
ул. Маяковского, 34
Обновленные завтраки в Saro
С 1 апреля шеф-повар Маша Дементьева обновляет утреннее меню в своем Saro. Теперь здесь будут готовить бриошь с домашним песто и мортаделлой с трюфелем, тост с копченым на ольховой щепе лососем на хлебе из Animals, панкейки на основе фермерской рикотты с домашним вареньем из черной смородины, кремом из белого шоколада с маракуйей, сиропом с сычуаньским перцем и итальянским уксусом винкотто.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Новый бар в Duo Asia
В ресторане Дмитрия Блинова на улице Рубинштейна большие перемены, и они — в сторону бара! В первом зале теперь можно сидеть за барной стойкой и высокими столами и пить коктейли (с 1 апреля) от Николая Зинченко, экс-хэд-бартендера El Copitas Bar. Красивая идея меню — RGB. Раздел Red с насыщенными соусами и продуктами (кимчи, понзу, орехи); Green со всем освежающим (юдзу, зеленый чай); Blue — легкие и морские вкусы (алое, водоросли, цветы). В титульном напитке с саке, ананасом и мятой совмещены все три категории.
ул. Рубинштейна, 20
Сезонное в Nothing Fancy
Бежим пробовать обновленные шефом Романом Киселевым все разделы меню. К примеру, грибной тост из четырех видов грибов на тартине со скрэмблом и трюфельный пастой, кукурузную кашу с халвой или теплую булочку бриошь с чеддером, гуакамоле и ромеско, больше смахивающую на бургер, или боул, вдохновленный восточной кухней, с кебабом из растительного мяса и хумусом.
Параллельно команда запустила еще и благотворительную активность: на 10% средств, вырученных с продаж сока My friend Goofie (его слоган — «не живи в городе, где не слышно лая собак»), приобретут товары необходимые приютам для бездомных животных. Первым будет «Ржевка».
Социалистическая, 21; Большой пр. Петроградской стороны 35А
Пикник «Гельвеции» с безлимитной едой
1 апреля отель «Гельвеция» в пятый раз устраивает гастрономический пикник в своем дворе. Будут скоморохи и балалайка, специалитеты в русском стиле, коктейли с водкой самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar. С 19 часов блины с красной и щучьей икрой и оливье будет готовить Le Courage, а кулебяку и щи, пельмени и бутерброды под водку — принимающая сторона. Вход по билетам.
ул, Марата, 11
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