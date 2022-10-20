15 лучших ресторанных проектов на каждый день 2022 года

Джанк-фуд для ЗОЖников, заведение транзитного трудоустройства, берлинский стритфуд и греческая таверна — вот самые главные гастрономические открытия демократичного формата в Петербурге.
All Grain
В своем гастрокластере у «Балтийской» пивоварня AF Brew и ее боссы Никита Филиппов и Артем Кольчуков прорастили очередное зерно — ресторан All Grain с завтраками и ланчами, пекарней, кофе и, разумеется, крафтом. Хотя вино тут тоже уважают — особенно под макрель с устричным майо, гребешки с шоколадом и стейк в солодовой глазури.
Курляндская ул., 48
Avocado Queen
Петербургский филиал сетевого проекта столичного трио Антона Пинского, Аркадия Новикова и Глена Баллиса. Авокадо тут на тостах и запеченное с крабом, на завтрак мятое с яйцом, на обед перетертое в гаспачо, к ужину на гриле. Да что там, шеф Олег Горошков может даже наполеон с ним сделать!
Итальянская ул., 21
Balagan
Гастрономическое пространство Андрея Перцева (Ognivo, Green 28 и др.) в здании Приморского рынка 1950-х годов организовано так грамотно и в единой концепции, что чувствуешь себя не на фудкорте, а в большом ресторане, где разве что меню — исполинское, от более 20 резидентов от ЗОЖ-а Dopamine до блинчиков Supercrepes.
Малый пр. П.С., 54-56
Crevette
Ресторан от power couple — гастропродюсера Алены Мельниковой (Mercado del Sol, Chocolatheca) и шеф-повара Олега Перфилова (The Repa), выпускника Le Cordon Bleu. Авторская профранцузская кухня с акцентом на сифуд, классное вино от Евгения Усачева (RAW), светский вайб — «Креветка» раскачивает квартал «Брусницын» с первого дня.
Кожевенная линия, 30
Juan
Полное имя нового гастробара от Михаила Соколова, Тимура Дмитриева и Александра Сысоева (Salone, Ante и др.) в особняке Мясникова — Juan Cantina Espanola, то есть в меню как гастрономическая Испания, так и Мексика. От первой — гаспачо с крабом и осьминог с хоспера, от второй — хэндмейд гуакамоле, тако с креветками и чуррос.
ул. Восстания, 45
Kazoku
Сольный выход гастропанков от азиатской кухни — шефов Петра Долгих (Ultramen) и Леонарда Конвишера (Umami), плюс их товарища Андрея Кашпарова. Выкрутив умами на максимум, повара в качестве синглов раздают эталонные наваристые рамены, бонус-треками идут удон и якисоба из специальной лапшеварки, суши и сифуд.
Кирочная ул., 8А
kiki
Гастрономическая пространство с берлинским стритфудом и этническим баром разрывает шаблоны. Кухня шеф-повара Максима Коробцова — без мяса: 400-граммовый нео-дёнер с халлуми, мак-н-чиз, ньокки, хумус. В барной карте крепкий алкоголь — из Африки и Ближнего Востока, коктейли отсылают к обычаям Танзании, Кении и Уганды.
Тележная ул., 8-10
Marso Polo
Двухэтажный флигель ресторана «Паркъ Джузеппе» в Михайловском саду перестроил под свою тратторию главный сегодняшний итальянец — Антонио Фреза. Теперь тут своя сыроварня, лимонные деревья, две печи для пиццы (в том числе метровой!) и тосканский камин для отбивных, цыплят и ребрышек по рецептам мамы шефа Инкоронаты Пальмы.
наб. канала Грибоедова, 2В
Merula Terra
Ресторан Merula на этот раз въехал в цокольный этаж дома Адамини, где Серебряный век шумел в кабаре «Привал комедиантов», взял приставку Terra и, что называется, заземлился. Бренд-шеф Никита Сечин и шеф-повар Сергей Ревякин кормят ближневосточной кухней в авторском прочтении, а сомелье Регина Халикова поит натуральными винами Армении и Грузии.
Марсово поле, 7 (ресторан закрыт по техническим причинам)
No Regrets
Джанк-фуд для ЗОЖников — чем не гастрономический Нобель? Бизнесвумен Юлия Филиппова ради сына-тинейджера и всех нас придумала безглютеновые бургеры, пасту, пиццу и фиш-н-чипс. Досталось, что называется, каждому: адепты доктора Гандри ходят к ней на печеный батат, Аткинса — на рыбные котлетки, веганы — на лобио-рагу и кэррот-кейки.
Большая Зеленина ул., 34
Nothing Fancy
Ничего особенного — это, конечно, лукавство. Ресторатор Анри Бер (Georgiani), шеф-повар Роман Киселев (0,75, please, Красноярск) и бартендер Стивен Шарма (Bolshoybar) придумали настолько крутые ЗОЖ-бистро с находчивыми боулами, завтраками-конструкторами и джус-баром, что их немедленно открыли и в Москве.
Социалистическая ул., 21
Pame
Супруга главы Dreamteam (Smoke BBQ, «Траппист» и др.) Алексея Буров Анна родом из Эллады, и во славу своей общей любви к дзадзики и тарамасалата в Круглом рынке они открыли греческий ресторан. Шеф-повар Василий Ратнер семейные рецепты долмадакьи с томатами и тирокефтери из феты (везут с родины!) как олимпиец воспроизвел перфектно.
наб. реки Мойки, 3
Sono Asia
Трендовая Паназия от шеф-повара Валерия Порядина (Cristal) на любой случай жизни. Поесть роллов с друзьями — берите прессованные бруски суши осидзуси на компанию, охота шашлычков — на японском гриле робата готовят якитори из цыпленка, креветок и в сезон даже из лисичек. Ланчи, детское меню с жареными бананами — найдется все.
Большой проспект П.С., 30
Uva
Два этажа домашней итальянской кухни в исполнении шеф-повара Никиты Сечина (La Vue, Merula) при апарт-отеле Yes. Более десяти видов пиццы, всю пасту делают в ресторане — паккери и папарделле, кавателли и казаречче. В общем, в меню вся классика от «а» до «я»: буррата и брускетта, минестроне и мальтальяти, равиоли и ризотто.
Социалистическая ул., 21
«Вход с улицы»
Первый в России ресторан транзитного трудоустройства, где бездомные получают новые профессии, спродюсировала «Ночлежка» с шефами во главе с Александром Берковским («Общество чистых тарелок»). Освоив шведские котлеты, казаречче, гаспачо и хумус, первый выпускник, Дмитрий Тимофеев, уже строит карьеру повара-универсала дальше.
Гражданская ул., 13-15
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