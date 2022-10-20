15 лучших ресторанных проектов на каждый день 2022 года

Juan

Полное имя нового гастробара от Михаила Соколова, Тимура Дмитриева и Александра Сысоева (Salone, Ante и др.) в особняке Мясникова — Juan Cantina Espanola, то есть в меню как гастрономическая Испания, так и Мексика. От первой — гаспачо с крабом и осьминог с хоспера, от второй — хэндмейд гуакамоле, тако с креветками и чуррос.

ул. Восстания, 45