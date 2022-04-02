Ресторанный дайджест: рюмочная от AF Brew, кинопоказы в баре и ферментированная черная хурма с собой

«Воскресельник»

Гастропродюсер Алена Мельникова и шеф-повар ресторана Repa Олег Перфилов провозгласили клуб «Воскресельник» и устраивают первый кочевой бранч 3 апреля во Flamm bar. С 11 до 17 буду подавать скрембл со страчателлой, баклажанами и адыгейским сыром, сырники с ванильным кремом и фирменный яблочный тарт татен с соленой карамелью. Наливать будет Алена и хозяйка ресторана Ксения Морозова.