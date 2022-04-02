Ресторанный дайджест: рюмочная от AF Brew, кинопоказы в баре и ферментированная черная хурма с собой

Новые события в гастрономическом Петербурге! Во втором выпуске ресторанного дайджеста «Собака.ru» (первый — здесь): неорюмочная от пивоваров AF Brew, кинопоказы в баре и ферментированная черная хурма с собой.
«Конец прекрасной эпохи»
В книжном магазине и баре при музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» теперь можно смотреть кино. Уже показали редкую видеосъемку творческого вечера поэта (Нью-Йорк, книжный магазин «Russian House», 21 апреля 1992 года). Расписание и наличие билетов можно проверить на сайте brodsky.online
|ул. Короленко, 14
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Свиной бок, крем из красной капусты и ферментированная слива
Commons
Антон Абрезов в марте обновил почти половину меню: молодым ромейном и травами заменил зимние корнеплоды, поэкспериментировал с ферментацией (пробуйте свиной бок!). Чтобы сполна изучить возможности кухни малых хозяйств Ленобласти, берите форель с кремом из пастернака и паштет из птицы с брусникой и можжевельником. Все — наше!
|наб. канала Грибоедова, 39
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Мария Дементьева, Назар Коломиец, Андрей Ермишкин
Saro
2 апреля шеф Маша Дементьева впервые представит завтраки! Меню из 13 блюд (спойлер: piatto c лососем слабой соли, молодым картофелем и датским хлебом со взбитым сливочным маслом) будет подаваться каждый день с 10 до 14. Ждем фирменные итальянские образы, высокую концентрацию на продукте и новых (для этой формы) сочетаний.
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«Хоровод»
7 апреля команда пивоваров AF Brew откроет неорюмочную «Хоровод» в доме Бассейного товарищества (прямо напротив Animals). Будут разнообразные локальные и импортные дистилляты, собственные пивные релизы, водка под брендом заведения, но главный фокус на домашние настойки: клубника-шоколад, кимчи, макадамия, бобы тонка, маракуйя и др.
|Некрасова, 58
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Zelenoe Bistro
В следующие выходные команда бистро вместе с ЗОЖ-магазином Avemarket установят гастрономическую лавку внутри заведения. Купить в том числе можно будет разные полуфабрикаты от шефа-ферментатора Никиты Голубева, к примеру, вот эту черную кавказскую хурму.
|Чайковского, 36
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«На Вина!»
3 апреля Beefzavod готовит бранч с максимально внятным лайн-апом: мясо, вино, музыка от диджея и соавтора вечеринок Cava Disco Саши Столяровой. Брускетта с прошутто котто, брокколи с кунжутным соусом, азиатский тартар, венские колбаски с пюре и самые вкусные пончики ever.
|Инструментальная 3В
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«Подписные булочки»
Совместный бранч с «Прошуттерией» (Озерной пер., 7) пройдет в эти выходные в книжном магазине «Подписные издания». Всего 6 блюд, в составе каждого есть выпечка в сопровождении деликатесных сыров и колбас.
|Литейный пр., 57
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«Гребешки»
В бистро появилось специальное меню, посвященное открытию ресторана в Териберке (Мурманская обл). Северная кухня из локальных продуктов с Кольского полуострова — тартар из оленя с маринованными белыми грибами, мусс из печени трески, взбитый с коньяком, суп с морепродуктами Баренцева моря (краб, северная креветка, гребешок и лосось на ароматном бульоне из крабового биска, рыб и сливок).
|Арсенальная наб., 1
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«Воскресельник»
Гастропродюсер Алена Мельникова и шеф-повар ресторана Repa Олег Перфилов провозгласили клуб «Воскресельник» и устраивают первый кочевой бранч 3 апреля во Flamm bar. С 11 до 17 буду подавать скрембл со страчателлой, баклажанами и адыгейским сыром, сырники с ванильным кремом и фирменный яблочный тарт татен с соленой карамелью. Наливать будет Алена и хозяйка ресторана Ксения Морозова.
|24-ая линия В.О., 25
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