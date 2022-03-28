В баре «Конец прекрасной эпохи» начали проводить кинопоказы. Первый — уже сегодня!

Сотрудники «Полутора комнат»

О дебютном кинопоказе:

«Ну, я не думаю, что вам особенно повезло, потому что… Я просто на протяжении следующего часа — часа или полутора — я буду просто читать стихи», — говорит Иосиф Бродский в самом начале этой видеозаписи.

Мы с Бродским в этом случае категорически не согласны и считаем, что людям в том Нью-Йоркском книжном повезло невероятно. Поэтому и решили показать эту видеозапись вам в нашем книжном.

Ведь это лучший план на вечер понедельника — взять кофе или бокал чего-нибудь покрепче и слушать стихи, не правда ли?