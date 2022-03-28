В баре «Конец прекрасной эпохи» начали проводить кинопоказы. Первый — уже сегодня!

В книжном магазине и баре «Конец прекрасной эпохи» при музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» теперь можно будет посмотреть кино. Первый сеанс — уже сегодня: покажут редкую видеосъемку творческого вечера Иосифа Бродского, состоявшегося в Нью-Йорке в книжном магазине «Russian House» 21 апреля 1992 года.
О дебютном кинопоказе:
«Ну, я не думаю, что вам особенно повезло, потому что… Я просто на протяжении следующего часа — часа или полутора — я буду просто читать стихи», — говорит Иосиф Бродский в самом начале этой видеозаписи.
Мы с Бродским в этом случае категорически не согласны и считаем, что людям в том Нью-Йоркском книжном повезло невероятно. Поэтому и решили показать эту видеозапись вам в нашем книжном.
Ведь это лучший план на вечер понедельника — взять кофе или бокал чего-нибудь покрепче и слушать стихи, не правда ли?
Вход на кинопоказы бесплатный, начало первого сегодня, 28 марта, в 20:00 — далее они будут проводиться еженедельно по понедельникам. Книжный магазин и бар «Конец прекрасной эпохи» находится на первом этаже музея по адресу ул. Короленко, 14.
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