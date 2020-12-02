8 ярких ресторанных открытий ноября

Merula

Четвертый винный проект от «Рафаэлов и Ко» находится в самой центральной локации Петербурга: доходный Дом Палкина на Невском, 400 (!) квадратных метров и 128 наименований бутылок. Паркет отреставрировали, заказали зеркало, которому 200 лет и оставили исполинские старинные люстры — Кира Гришина («Дом быта», «Подписные издания», «Мерула.Винный двор») нашла баланс между исторической отделкой с золотыми подсвечниками вдоль стен, современной мебелью под заказ и зелеными живыми растениями. В меню от Андрея Антипина выделена отдельная глава для сырого — устрицы, сашими, тартар и два вида севиче. Еще 8 разделов с брускеттами, стартерами, супами, горячим, пастой, ризотто и десертами. Пробуйте хамон с луковым соусом, краб с томатами, чаудер с беконом и лососем и сливочное ризотто с тартаром из говядины и перепелиным желтком, которое подается во всех проектах бренда. Все сыры, используемые в блюдах – буррата, сулугуни, страчателла, пармезан – производятся на фермах неподалеку от Петербурга.