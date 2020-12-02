8 ярких ресторанных открытий ноября

Израильский гастробар с неоном и бетоном, семейная сицилийская пиццерия, винный бар на 400 квадратных метрах в Доме Палкина и азиатский ресторан от индийца, подарившего нам Tandoor, Дхираджа Пратап — рассказываем о самых впечатляющих новых проектах ноября.
Lenina 20
Новую точку притяжения на Петроградке открыла виноторговая компания «Винотерра»: гастробар и первая в Петербурге винотека с 1800 наименований. Грюнеры, Шпеты, Бордо или Шампань — любую бутылку можно выпить в баре по цене склада — без ресторанной наценки! Дуэт шеф-поваров Алексея Шубина и Александра Лаврикова (Le Restaurant в Москве) придумали эногастрономическое меню: вырезка говядины на гриле с дегидрированным томатом и перцем, севиче из тунца с хурмой, утиная грудка сухого вызревания с вешенками Sous-Vide, сахалинский гребешок с соусом «Шампань» или угольная рыба с березовым соком. Коктейльную карту разрабатывал Сергей Ивашкевич («Кабинет», «Архитектор»): 15 смешанных напитков, среди которых классические и винные миксы. Позвольте себе эксперимент и попробуйте коктейль из вермутов разного стиля с черными сицилийскими томатами.
|Lenina 20
Узнать подробнее
Rule 154
Еще один проект на Петроградской — гастробар с неоновыми инстаграмными вывесками — открыли Иван Суворов, Вадим Громов и Илья Лопушек. Хабаровский художник Иван Шкулипа расписал бетонные стены яркими рисунками и символами. Меню кухни разрабатывал Виктор Гусев, в портфолио которого «Мечтатели» и новое бистро «Тени». Главный израильский специалитет — хумус — здесь с садовой морковью и семечками, шварма с цыпленком и хумусом из кукурузы, крем из кукурузы подают с лангустинами, а лосося – с печеным баклажаном и проростками. Коктейли придумывала Юлия Махнева, которая осталась с предыдущего проекта — бара Lure. В составе необычный крепкий алкоголь, пряные специи и травы: твист на гимлет с джином на оливе и кордиалом на тимьяне или микс с текилой на ягодах брусники, Саган-Дайля и тысячелистником.
|Rule 154
Узнать подробнее
My Asiatique
На Пяти Углах открылся азиатский проект от Дхираджа Пратап, который объединил заведения (вместе с Tandoor и Giulietta) в ресторанную группу My Spicy Group. В меню микс разных направлений: Индия, Тайланд, Китай и Япония. Дают от классических димсамов, воков, севиче и поке до тайского зеленого овощного карри, домашнего сыра в остром соусе и курицы в йогурте и соусе из кешью, запечённого в тандуре. Ручная роспись и теплый приглушенный свет из 200 светильников-шапочек Нон пророчат одну из самых инстаграмных локаций в городе.
|My Asiatique
Узнать подробнее
PRIMI
Конец месяца принес Петроградской стороне еще один проект — на Пионерской, 1 открылся коктейльный бар PRIMI. Идеологом выступил Алексей Голощапов, известный по «22:13» и Union. В команде также замечен Игорь Клёнов (экс-шеф-бармен ресторана «КоКоКо»). Это аперитивный бар на 35 посадочных мест и с 35 коктейлями на редких травах, специях и фруктах. Напитки поделены на 8 разделов: негрони, пузырьки, хайболы, All Day Brunch, десертные, горячие напитки, шоты и бутилированные коктейли. Здесь вы найдете все от крепких и насыщенных миксов до кисло-сладкой классики. А вот меню кухни сосредоточено на устричном баре с новозеландскими моллюсками и закусках – брускетта с креветками и тапенадом из оливок, карпаччо из осьминога с маринованным фенхелем или карамелизированная хурма со страчателлой.
|PRIMI
Узнать подробнее
Каха Бар
Четвертое грузинское бистро открылось на улице Восстания. Интерьер перекликается со всеми заведениями бренда: национальные элементы грузинской кухни, иллюстрации по мотивам картин Пиросмани, дерево и рубиновый цвет. В меню от бренд-шефа Геворга Рубеняна мангальные томленые свиные ребра, хачапури с обилием сыра, хинкали с дорблю и телятиной и жареный сулугуни с мармеладом из инжира и сацебели.
|Каха Бар
Узнать подробнее
Stereo
Команда пивоварни «Бакунин» открыла неаполитанскую пиццерию на Жуковского, 10. Александр Романенко (Rockets & Bishops) и Юрий Митин отыскали бренд-шефа из Неаполя Массимо Паренте и открыли заведение на 75 посадок, в период ограничений оставили всего 45. В меню салаты, супы и итальянские закуски: пастрами панцанелла, капрезе и буррата, качотта с нутом и овощами. 14 видов пиццы в щедрых 32 сантиметра готовят при 500 градусах в дровяной печи. В пиццерии 16 внушительных кранов с крафтом от Бакунина и классика мировых легенд, то есть ещё более 300 бутылочных позиций.
|Stereo
Узнать подробнее
Pizzeria da Vincenzo
Сицилиец Винченцо Драго открыл семейную пиццерию на 20 посадок Pizzeria da Vincenzo по соседству с баром The Red Corner на Короленко, 3. По сути сицилийская пицца отличается от неаполитанской только методом приготовления и особой хрусткостью — тесто готовят из муки мелкого помола, воды, дрожжей и оставляют бродить на сутки. Владелец особенно ценит семейные рецепты, в меню — дюжина видов от классической маргариты или неополитана до сицилийских специалитетов типа пиццы Рагузана — сочная сальсичча и рикотта на пышном тесте, сладкой пиццы с шоколадом и орехами или с фисташковым кремом и мортаделлой (ее, кстати, производят итальянцы в России). Даже лимонады, и те производятся на основе воды вулкана Этна.
|Pizzeria da Vincenzo
Узнать подробнее
Merula
Четвертый винный проект от «Рафаэлов и Ко» находится в самой центральной локации Петербурга: доходный Дом Палкина на Невском, 400 (!) квадратных метров и 128 наименований бутылок. Паркет отреставрировали, заказали зеркало, которому 200 лет и оставили исполинские старинные люстры — Кира Гришина («Дом быта», «Подписные издания», «Мерула.Винный двор») нашла баланс между исторической отделкой с золотыми подсвечниками вдоль стен, современной мебелью под заказ и зелеными живыми растениями. В меню от Андрея Антипина выделена отдельная глава для сырого — устрицы, сашими, тартар и два вида севиче. Еще 8 разделов с брускеттами, стартерами, супами, горячим, пастой, ризотто и десертами. Пробуйте хамон с луковым соусом, краб с томатами, чаудер с беконом и лососем и сливочное ризотто с тартаром из говядины и перепелиным желтком, которое подается во всех проектах бренда. Все сыры, используемые в блюдах – буррата, сулугуни, страчателла, пармезан – производятся на фермах неподалеку от Петербурга.
|Merula
Узнать подробнее
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.