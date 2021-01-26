Куда идти завтракать в Петербурге: 10 новейших вариантов в кафе, ресторанах и барах

Пиперада, скрембл с трюфелем, панкейки с щучьей икрой и вареники с сулугуни — рассказываем о новейших завтраках в новых (и не очень) заведениях города! С представителями категории «Лучший завтрак» ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге 2020» знакомьтесь здесь.
Merula
Четвертый и самый масштабный проект Merula, расположенный в Доходном доме Палкина, дает завтраки с 11:00 до 15:00 по выходным. Востребованный пашот с лососем, скрембл с трюфелем и бриошью или гренка со страчателлой — не важно, лишь бы умопомрачительный вид на Невский проспект и бокал игристого, который по утрам субботы и воскресенья стоит 200 рублей.
|Невский пр., 47
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ARKA
Помимо ресторана Arka Room во время пандемии на Большой Конюшенной появились еще и завтраки (каждый день с 10:00 до 16:00): яйца во всех проявлениях, круассаны, тосты и творог. Каши и блинов предлагают по 4 варианта, бескомпромиссный ЗОЖ тоже предусмотрен в виде чиа-пудинга, домашнего кокосового йогурта и разнообразия детокс-соков.
|Большая Конюшенная ул., 27
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Bilbao
Бранчи в стране Басков ценятся не хуже, чем в Петербурге. Bilbao ввел новые завтраки (каждый день с 11:00 до 17:00) с перспективными звездами типа испанской пиперады или творожных ньокков со сливой и с уже знакомыми шлягерами: каши, круассаны, панкейки или бенедикт с тунцом и клевером.
|Суворовский пр., 17
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Flor
Новый португальский ресторан зашел в Петербург правильно — с завтраков! Каждый день с 10:00 до 14:00 кормят домашней булочкой с корицей и заварным кремом, гречневой кашей с авокадо и яйцом пашот и идеальную для воскресного бранча франсизинью с морепродуктами и соусом из пива.
|ул. Рубинштейна, 14
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Forno Bravo Centrale
Завтраки от группы Dreamteam — это отличный кофе, свежий хлеб и гениальная бриошь. Рекомендуем начинать день с бенедикта, скрембла с щучьей икрой или с большого завтрака с чоризо, печеным картофелем и фасолью. Все, что можно вырастить в России и закупается здесь: тамбовский окорок или щучья икра, выдержанный сыр из Краснодара или коппа и салями из Ростова. А вот все, что должно быть итальянским — поставляется напрямую.
|ул. Белинского, 11
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Prosa
Брэкфаст-бар с видом на Спас на Крови — еще пионер, но мы уже пророчим выходную полную посадку. Здесь наливают вино и дают сырники, шакшуку, запеченный омлет, птитим с белыми грибами и тако с пастрами из индейки и скремблом.
|наб. канала Грибоедова, 5
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HUNT
Канонические сырники в ресторане Hunt подаются с кремом матча, картофельные драники — с пастрами и розовыми томатами. Омлеты, панкейки и каши на классическом, топленом и растительном молоке можно попросить в сопровождении топпингов: от щучьей икры до варенья из шишек. Идем на Рубинштейна в будни с 10:00 до 12:00, а в выходные с 10:00 до 14:00.
|ул. Рубинштейна, 13
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Georgiani
Грузинский бранч выходного дня (с 12 до 15) выглядит как шакшука Чирбули, зеленый салат с авокадо, драник с яйцом пашот, вареники квари с сулугуни, традиционный пончик или бабушкин завтрак с глазуньей, картофелем, колбасками и овощами.
|Чкаловский пр., 38
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Salone pasta & bar
На Фонтанку за завтраком теперь не только в «Мечтатели» — в Salone приходим к 9:00 по будням и к 11:00 по выходным за тирольскими блинами, чиз-боллс со сметаной, яйцом кокот с трюфелем или крабом и большим завтраком с жареными яйцами с ветчиной, томатами и портобелло.
|наб. Фонтанки, 30
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MOST Coffee
Обжарщики кофе Most Coffee Roasters открыли свою первую кофейню в Севкабель Порту и сразу начали с завтраков: домашняя гранола с йогуртом и ягодами, яичница с беконом или сосисками и фасолью, каша на альтернативном молоке и скрембл с лососем слабой соли и зеленым горошком.
|Кожевенная линия, 40
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