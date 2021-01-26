Куда идти завтракать в Петербурге: 10 новейших вариантов в кафе, ресторанах и барах

Forno Bravo Centrale

Завтраки от группы Dreamteam — это отличный кофе, свежий хлеб и гениальная бриошь. Рекомендуем начинать день с бенедикта, скрембла с щучьей икрой или с большого завтрака с чоризо, печеным картофелем и фасолью. Все, что можно вырастить в России и закупается здесь: тамбовский окорок или щучья икра, выдержанный сыр из Краснодара или коппа и салями из Ростова. А вот все, что должно быть итальянским — поставляется напрямую.