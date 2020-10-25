Легендарные сырники из рикотты, хрестоматийная шакшука, яйца-конструктор и без преувеличения великие круассаны, за которыми в Париже бы стояла очередь. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший завтрак».
Где завтракать в Петербурге: 10 лучших вариантов
Charlie
Завтраки в Charlie так востребованы, что их меню занимает целую подробную страницу. Почти десяток видов каш, гениальные круассаны (есть даже с ростбифом и горгонзолой!), обязательный бокал игристого, знаменитый килограммовый сырник, а теперь еще и Breakfast Box — утренний рацион из всего этого на двоих в подарочной упаковке
|Charlie
Адрес: наб. канала Грибоедова, 54
«Мечтатели»
Ресторан Людмилы Ивановой уже можно считать резидентом номинации «Лучшие завтраки» на премии «Что где есть в Петербурге» — не было бы года, когда они не попадали в рейтинг «Собака.ru». Еще бы — ранний старт, игристое, омлета и сырников по четыре вида: первые есть даже с олениной, вторые — с соусом из артишоков
|«Мечтатели»
Адрес: набережная реки Фонтанки, 11
Saviv
Шеф-повар Антонио Фреза, который в полную силу развернулся в израильском бистро, утренние суперхиты теперь исполняет сам: питу с яйцом и авокадо, шакшуку, яйца бенедикт с красной икрой, круассан со скремблом и лососем и запеканку из рикотты — к последней идут всегда разные сезонные ягоды и фрукты
|Saviv
Адрес: Большая Конюшенная ул., 9
«Банщики»
В тревожный 2020 год как никогда выросла психотерапевтическая функция еды, и на завтраках в русском ресторане при Дегтярных банях всегда шумно. Если начать утро с таких домашних горячих краюшек с докторской колбасой или с сосисок с глазуньей и с гороховой кашей в роли более привычного горошка, то чувствуешь силы на весь день
|«Банщики»
Адрес: Дегтярная ул., 1А
Eggsellent
Московская группировка «Яйца» высадилась на Василеостровском рынке, и всё, за что их полюбила столица, привезла в Петербурге. Их завтрак-конструктор собирается из яиц — на тосте с сыром и салатом могут оказаться пашот, глазунья, скрембл или «мешочек»; для дополнения к ним есть пятнадцать опций от драника до жареного сыра халуми
|Eggsellent
Адрес: Большой пр. В.О, 16
Sight
В ресторане с самой стильной террасой если не всего Петербурга, то Петроградской стороны точно, завтраки тоже элегантны до совершенства. Если гранола, то с йогуртом из кешью, если каша, то пшённая с сезонными ягодами и карамелью, если омлет, то с вешенками, сыром страккино и молодым шпинатом
|Sight
Адрес: Большая Зеленина ул., 24
Ôpetit
В трёх французских кондитерских на завтраке особенно ярко чувствуешь, что ты в кафе с кондитерами во главе. «Несырники» — это взгляд на любимое в России утреннее блюдо как на десерт (они тут с грейпфрутовым курдом и апельсином), омлет подают с миндальным кремом и хрустящей гречей, и только крок-месье сделан строго по канонам
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Ôpetit
Адреса:
Блохина ул., 23
«Смена»
Авторы суперпопулярного сета выходного дня (удобный и изобретательный набор разных закусок по единой цене) и к утренней трапезе подошли эргономично. В их «Большом завтраке» скрембл или глазунью можно выбрать с четырьмя разными топингами; к яйцам еще дадут томаты, песто, сметанный крем с тархуном, домашний хлеб и сезонные ягоды
|«Смена»
Адрес: Басков пер., 20
Rotonda Lounge
Самые нарядные завтраки Петербурга — в ротонде гостиницы «Астория»: их подают на фарфоре с кобальтовой сеткой и с видом на Исаакиевский собор. В классическом, как сам отель меню — пашот с лососем, геркулесовая каша и сырники со сметаной — точнее syrniki, как их с порога требуют иностранные гости
|Rotonda Lounge
Адрес: Большая Морская ул., 39
«Сыроварня»
Садясь завтракать в петербургской «Сыроварне» авторства Аркадия Новикова и Антона Пинского, нужно держать в уме размеры порций — они объёмные. Например, яичницу готовят из трёх яиц и подают по-домашнему в сковороде, а к птитиму с беконом и местной моцареллой полагается ломоть горячей рукодельной чиабатты-гриль
|«Сыроварня»
Адрес: Ковенский пер., 5
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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