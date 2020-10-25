Где завтракать в Петербурге: 10 лучших вариантов

«Мечтатели»

Ресторан Людмилы Ивановой уже можно считать резидентом номинации «Лучшие завтраки» на премии «Что где есть в Петербурге» — не было бы года, когда они не попадали в рейтинг «Собака.ru». Еще бы — ранний старт, игристое, омлета и сырников по четыре вида: первые есть даже с олениной, вторые — с соусом из артишоков