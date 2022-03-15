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Morgenshtern: «Вернусь в Россию тогда, когда она снова станет родиной, которую я любил»

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Популярный рэпер Morgenshtern в соцсетях высказался о возможном возвращении в Россию, которую покинул из-за того, что попал в опалу у властей.

instagram.com/morgen_shtern

«Я люблю свою родину и вернусь, когда она снова станет родиной, которую я любил.

Если вы думаете, что ваш разум чистый – может, вам его промыли?» – написал Morgenshtern в Instagram.

В конце ноября стало известно, что Morgenshtern улетел в Дубай после критики со стороны главы СК России Александра Бастрыкина. В ресторане, принадлежащем артисту, прошли проверки.

Находясь за границей, он выпустил четыре работы: клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также трек «Почему?»,  фит с Soda Luv Pon Pon и клип «12».

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