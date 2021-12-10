Morgenshtern выпустил клип «Домой»

Клип можно посмотреть на официальном канале артиста (содержит нецензурную лексику).

В треке Morgenshtern говорит: «Уехал из России, ведь там стало холодно», «...новость громче, чем камбэк Oxxxymiron'а. Я нечаянно, старый, sorry». Также Алишер обещает однажды вернуться в Россию и подтверждает информацию о том, что в Москве пытаются закрыть его ресторан: «Вы можете забрать мой business, но не заберете happiness».

Клип за несколько часов набрал 1,5 млн просмотров и занял первую строчку на вкладке «В тренде».

23 ноября Бастрыкин заявил, что «блогер Morgenshtern сегодня, по сути дела, торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи».

Адвокат музыканта опроверг заявления Бастрыкина, но выразил опасения, что после этого у его подопечного могут появиться проблемы.

На следующий день в сети появилось видео, в котором Morgenshtern со своей супругой и командой садится на поезд до Минска. Стало известно, что у него выступления на частных вечеринках в столице Белоруссии, а затем и в Дубае.

Многие были уверены, что Morgenshtern вернется в скором времени в Москву, так как на 26 ноября у него был запланирован крупнейший концерт года в клубе Gipsy. Сегодня руководство клуба подтвердило, что концерт отменяется по независящим от него обстоятельствам.

Также СМИ пишут о том, что в московском ресторане Kaif Provenance, частично принадлежащем музыканту, прошли проверки.