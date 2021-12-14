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Музыка

Morgenshtern и Soda Luv выпустили фит Pon Pon

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Трек Pon Pon вошел в альбом Soda Luv Roomination, где, помимо Morgenshtern, есть еще фиты с Хаски, Егором Кридом, Элджеем, Thrill Pill, Yanix, Mayot, ЛСП, Seeme, G4our и Казяном.

instagram.com/morgen_shtern

Roomination уже доступен в Apple Music, «VK Музыка», Spotify, Yandex Music, iTunes Store и YouTube Music, все ссылки тут.

В конце ноября стало известно, что Morgenshtern улетел в Дубай после критики со стороны главы СК России Александра Бастрыкина. В ресторане, принадлежащем артисту, прошли проверки.

10 декабря Morgenshtern выпустил трек и клип «Домой», в которых коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России. В треке он говорит, что однажды вернется в Россию, но пока этого делать не спешит.

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Morgenshtern

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