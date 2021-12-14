Morgenshtern и Soda Luv выпустили фит Pon Pon

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В конце ноября стало известно, что Morgenshtern улетел в Дубай после критики со стороны главы СК России Александра Бастрыкина. В ресторане, принадлежащем артисту, прошли проверки.

10 декабря Morgenshtern выпустил трек и клип «Домой», в которых коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России. В треке он говорит, что однажды вернется в Россию, но пока этого делать не спешит.