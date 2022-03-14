Morgenshtern выпустил трек и клип «12»

Трек «12» можно послушать только в Telegram и на YouTube, ссылки тут.

Клип доступен на официальном канале артиста (содержит ненормативную лексику).

Комментаторы отмечают, что Morgenshtern «повзрослел» и затронул в этом треке более глубокие темы по сравнению с прошлыми работами.

Это четвертая работа Алишера после прибытия в Дубай: ранее он выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также трек «Почему?» и фит с Soda Luv Pon Pon.