Morgenshtern выпустил трек и клип «12»

Ранее Morgenshtern обещал, что будет писать меньше треков для вписок, и что в его следующих работах будет больше музыки и творчества.
Трек «12» можно послушать только в Telegram и на YouTube, ссылки тут.
Клип доступен на официальном канале артиста (содержит ненормативную лексику).
Комментаторы отмечают, что Morgenshtern «повзрослел» и затронул в этом треке более глубокие темы по сравнению с прошлыми работами.
Это четвертая работа Алишера после прибытия в Дубай: ранее он выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также трек «Почему?» и фит с Soda Luv Pon Pon.
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