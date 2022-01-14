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Музыка

Morgenshtern выпустил трек «Почему?»

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«Я вчера вино пил на вилле у Паши Дурова»: в новом треке уфимский музыкант Morgenshtern рассказывает о том, как идут у него дела после переезда в Дубай.

instagram.com/morgen_shtern

Трек «Почему?» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, VK Music, iTunes Store и «VK Музыка», все ссылки тут.

Это третья работа Алишера после прибытия в Дубай: ранее он выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также фит с Soda Luv Pon Pon.

Четвертого января на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena Morgenshtern выступил на разогреве у легендарного фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Недавно Morgenshtern запустил собственное СМИ в Telegram и объявил о том, что арендовал жилье и наконец-то готов вплотную заняться творчеством.

Люди:
Morgenshtern

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