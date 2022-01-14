Morgenshtern выпустил трек «Почему?»

«Я вчера вино пил на вилле у Паши Дурова»: в новом треке уфимский музыкант Morgenshtern рассказывает о том, как идут у него дела после переезда в Дубай.
instagram.com/morgen_shtern
Трек «Почему?» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, VK Music, iTunes Store и «VK Музыка», все ссылки тут.
Это третья работа Алишера после прибытия в Дубай: ранее он выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также фит с Soda Luv Pon Pon.
Четвертого января на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena Morgenshtern выступил на разогреве у легендарного фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Недавно Morgenshtern запустил собственное СМИ в Telegram и объявил о том, что арендовал жилье и наконец-то готов вплотную заняться творчеством.
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