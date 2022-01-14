Morgenshtern выпустил трек «Почему?»

Трек «Почему?» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, VK Music, iTunes Store и «VK Музыка», все ссылки тут.

Это третья работа Алишера после прибытия в Дубай: ранее он выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также фит с Soda Luv Pon Pon.

Четвертого января на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena Morgenshtern выступил на разогреве у легендарного фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Недавно Morgenshtern запустил собственное СМИ в Telegram и объявил о том, что арендовал жилье и наконец-то готов вплотную заняться творчеством.