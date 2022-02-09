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Morgenshtern: «Россия от меня так легко не отделается»

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Уфимский музыкант Алишер Morgenshtern прокомментировал слухи о том, что он продал имущество и бизнес в России и окончательно перебрался в Дубай.

instagram.com/morgen_shtern

«Россия от меня так легко не отделается», – написал Morgenshtern в Instagram, приложив скриншот с заголовком о том, что он навсегда покинул Россию. Позже он добавил, что бизнес на родине не продавал.

Тем временем федеральные СМИ пишут о том, что в отношении музыканта возбудили очередное административное дело о пропаганде наркотиков: якобы одна из его татуировок напоминает коноплю.

В конце ноября стало известно, что Morgenshtern улетел в Дубай после критики со стороны главы СК России Александра Бастрыкина. В ресторане, принадлежащем артисту, прошли проверки.

10 декабря Morgenshtern выпустил трек и клип «Домой», в которых коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России. В треке он говорит, что однажды вернется в Россию, но пока этого делать не спешит.

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Morgenshtern

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