Morgenshtern купил новый Bentley Continental GT 2020

Скандальный уфимский рэпер Morgenshtern со времен переезда в Дубай и до недавних пор передвигался на арендованных тачках.
В Instagram артист похвастался новой покупкой: это Bentley Continental GT 2020, цена которого в местном магазине начинается от 21,5 млн рублей.
Тем временем российские СМИ сообщают о том, что приставы наложили запрет на операции с оставшимися в Москве McLaren 600LT Coupe и Porsche 911 Turbo S из-за неоплаченных штрафов на сумму порядка девяти тысяч рублей.
Адвокат Morgenshtern сообщил о том, что власти сразу начали исполнительное производство и даже не дали времени на уплату штрафов. Задолженность уже погашена, но до закрытия производства артист не сможет продать машины, каждая из которых стоит порядка 18 млн рублей.
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