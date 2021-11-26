Morgenshtern покинул Россию, опасаясь уголовного преследования

Залечь на дно в Эмиратах: популярный уфимский рэпер Morgenshtern покинул страну после критики со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
instagram.com/morgen_shtern
23 ноября Бастрыкин заявил, что «блогер Morgenshtern сегодня, по сути дела, торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи».
Адвокат музыканта опроверг заявления Бастрыкина, но выразил опасения, что после этого у его подопечного могут появиться проблемы.
На следующий день в сети появилось видео, в котором Morgenshtern со своей супругой и командой садится на поезд до Минска. Стало известно, что у него выступления на частных вечеринках в столице Белоруссии, а затем и в Дубае.
Многие были уверены, что Morgenshtern вернется в скором времени в Москву, так как на 26 ноября у него был запланирован крупнейший концерт года в клубе Gipsy. Сегодня руководство клуба подтвердило, что концерт отменяется по независящим от него обстоятельствам.
Также СМИ пишут о том, что в московском ресторане Kaif Provenance, частично принадлежащем музыканту, прошли проверки.
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