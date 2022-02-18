Вышел альбом Basic Boy «Ничто, Никогда»

Альбом «Ничто, Никогда» уже доступен в Apple Music, VK Music, Spotify, Yandex Music, iTunes Store, Deezer и YouTube Music, все ссылки тут.

В «Ничто, Никогда» 13 треков, в том числе вышедшие ранее синглы «Быть окей» и фит с Boulevard Depo и Tveth «Удачи».

Кроме того, на фит с Gone.Fludd «Плакать будем потом» сегодня вышел клип – его можно посмотреть на YouTube (содержит нецензурную лексику).

Максим Окунев (Basic Boy) сейчас входит в творческое объединение Dopeclvbworld, впервые заявил о себе, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами.