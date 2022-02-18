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Музыка

Face выпустил live-версию трека «Домино» (ВИДЕО)

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Уфимский музыкант Face впервые за долгое время дал о себе знать: на YouTube опубликована live-версия одного из последних его треков.

Трек «Домино» вошел в состав альбома «Искренний», релиз которого состоялся в апреле 2021 года.

В 2020 году Face обещал показать всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене, и говорил, что его следующий альбом – это лучшее, что он когда-либо делал. В итоге вышел не один, а сразу три альбома: перед «Искренним» были EP «Жизнь удалась» и «Варвар».

Далее артист планировал отправиться в тур, но попал в опалу у властей из-за гражданской позиции и его концерты начали отменять по всей России. В 2022 году стало известно, что Face покинул Россию.

Люди:
Face

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