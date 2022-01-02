Boulevard Depo готовит новые фиты с DJ Yung Vamp

«Новый альбом и новые наши коллаборации с DJ Yung Vamp в 2022», – написал Артем в Instagram.

Yung Vamp на своей странице подтвердил, что фанаты скоро услышат что-то интересное: «Эпизод 2 на подходе, я вам говорил».

Jeune Vamp, он же DJ Yung Vamp – это бельгийский диджей и продюсер Грегори Ренар. К 25 годам Ренар уже успел получить известность как один из музыкантов, оказавших наибольшее влияние на жанр фонк.

Ранее Jeune Vamp сотрудничал с такими артистами, как Mister V, Fauni, Soulja Boy и Scarlxrd, в прошлом году он запустил fashion-лейбл Vampire-Corp.

Boulevard Depo в декабре дропнул EP Qwerty Lang и клип на трек из него H2O.