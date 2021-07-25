В новой коллекции мерча от Dopeclvbworld – серебряные кольца и моносерьга

Творческое объединение Dopeclvbworld дропнуло новую коллекцию мерча. В ней, помимо стандартных вещей/сумок, есть и украшения.
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vk.com/dopeclvbworld
Из вещей в коллекции две футболки (по 2500 рублей), две панамки (по 2800 рублей), два вида шопперов в разных цветах (2500 и 4000 рублей) и юбка (5000 рублей).
Из украшений – большое кольцо (6000 рублей), малое кольцо (4000 рублей) и моносерьга (5000 рублей). Все выполнено из серебра.
Заказать предметы можно на сайте объединения.
Dopeclvbworld – это совместный проект трех уфимских музыкантов: Basic Boy, Glebasta Spal и i61, все они известны поклонникам альтернативного хип-хопа. Первоначально в объединении участвовали также Thomas Mraz и Boulevard Depo, а проект Dopeclvbworld входил в движение YungRussia.
В прошлом году i61 выпустил знаковый альбом Angelwave, в котором были фиты с Cream Soda, Boulevard Depo, Pussy Riot и Saluki.
В июне текущего года вышел его EP Bloodrain – это сборник из шести треков, объединенных мрачным настроением и более жестким по сравнению с Angelwave звуком.
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