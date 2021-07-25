В новой коллекции мерча от Dopeclvbworld – серебряные кольца и моносерьга

Dopeclvbworld – это совместный проект трех уфимских музыкантов: Basic Boy, Glebasta Spal и i61, все они известны поклонникам альтернативного хип-хопа. Первоначально в объединении участвовали также Thomas Mraz и Boulevard Depo, а проект Dopeclvbworld входил в движение YungRussia.

В прошлом году i61 выпустил знаковый альбом Angelwave, в котором были фиты с Cream Soda, Boulevard Depo, Pussy Riot и Saluki.

В июне текущего года вышел его EP Bloodrain – это сборник из шести треков, объединенных мрачным настроением и более жестким по сравнению с Angelwave звуком.