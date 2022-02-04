Basic Boy выпустил трек «Быть окей» и анонсировал выход альбома

Трек «Быть окей» уже доступен в Apple Music, VK Music, Spotify, Yandex Music, iTunes Store, Deezer и YouTube Music, все ссылки тут.

Релиз альбома состоится через две недели, 18 февраля. В нем будет 13 треков, в том числе фиты с Saluki, ЛСП и Gone.Fludd. На один из треков уже снят снят клип.

Максим Окунев (Basic Boy) раньше участвовал в движении YungRussia, подарившем российской хип-хоп-индустрии множество ярких звезд, сейчас входит в творческое объединение Dopeclvbworld.