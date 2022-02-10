Morgenshtern посмеялся над очередным административным делом, которое завели на него в России, и анонсировал франшизу Kaif Burger

«Доброе утро, страна! Как начался ваш день? Я надеюсь, прекрасно, потому что мой день начался с нового дела о пропаганде наркотиков. (Смеется.)

Нет, в песнях ничего не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. (Смеется.) В татуировках.

Целый совет ботаников, ну, в смысле, ученых, которые изучают растения, собрался, чтобы прийти к выводу, что на моей груди изображена конопля.

Это что, получается, татуировке пять лет и я все эти годы через все границы мира возил наркотики? Вот я контрабандист. Хоть хватило ума пистолет на себе не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. (Смеется.)

Ой, ладно, всем большое спасибо, кто это дело завел, очень подняли настроение», – сказал артист в Instagram.

Кроме того, Morgenshtern объявил о том, что запускает франшизу ресторанов Kaif Burger. Всего организация готова открыть на всю Россию и СНГ пять точек.

Стоит отметить, что суд не принял протокол полиции о пропаганде наркотиков в отношении музыканта.