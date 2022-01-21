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Музыка

Вышел первый сингл с нового альбома Basic Boy – фит с Boulevard Depo и Tveth «Удачи»

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Уфимские рэперы Boulevard Depo и Tveth залетели на фит к своему земляку Basic Boy, который обещает ворваться в 2022-й убойным альбомом.

Трек «Удачи» уже доступен в Apple Music, VK Music, Spotify, Yandex Music, iTunes Store, Deezer и YouTube Music, все ссылки тут.

Это первый сингл с альбома Basic Boy «Ничто, Никогда», дата релиза которого пока неизвестна.

«Зашли вместе с Tveth в гости на релиз к Basic Boy – побеседовали об удаче и всяком таком сопутствующем», – прокомментировал выпуск трека Boulevard Depo в Instagram.

Максим Окунев (Basic Boy) раньше участвовал в движении YungRussia, подарившем российской хип-хоп-индустрии множество ярких звезд, сейчас входит в творческое объединение Dopeclvbworld.

В июле 2021 года вышел первый за долгое время фит Boulevard Depo и Tveth в составе альбома последнего Kompressor.

Люди:
Boulevard Depo

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