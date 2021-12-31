Вышел клип Thomas Mraz – «Прощай» (ВИДЕО)

Трек «Прощай» вошел в альбом Victory, который вышел в этом году и стал одним из крупнейших релизов в карьере артиста.

В Victory можно услышать фиты с Cream Soda, Gone.Fludd, «Лауд», Леваном Горозией, Blago White и многими другими исполнителями.

В альбоме целых 25 песен, он стал одним из трех больших релизов Thomas Mraz за последнее время: в совокупности прошлогодний Emotional-8 Deluxe, Victory и Future Flashbacks насчитывают 49 новых и переработанных старых треков.