Вышел клип Thomas Mraz – «Прощай» (ВИДЕО)

«Не говорю до свидания, я говорю прощай»: такими словами Thomas Mraz провожает уходящий 2021-й год.
Трек «Прощай» вошел в альбом Victory, который вышел в этом году и стал одним из крупнейших релизов в карьере артиста.
В Victory можно услышать фиты с Cream Soda, Gone.Fludd, «Лауд», Леваном Горозией, Blago White и многими другими исполнителями.
В альбоме целых 25 песен, он стал одним из трех больших релизов Thomas Mraz за последнее время: в совокупности прошлогодний Emotional-8 Deluxe, Victory и Future Flashbacks насчитывают 49 новых и переработанных старых треков.
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