18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Вышел клип Thomas Mraz – «Прощай» (ВИДЕО)

Поделиться:

«Не говорю до свидания, я говорю прощай»: такими словами Thomas Mraz провожает уходящий 2021-й год.

Трек «Прощай» вошел в альбом Victory, который вышел в этом году и стал одним из крупнейших релизов в карьере артиста.

В Victory можно услышать фиты с Cream Soda, Gone.Fludd, «Лауд», Леваном Горозией, Blago White и многими другими исполнителями.

В альбоме целых 25 песен, он стал одним из трех больших релизов Thomas Mraz за последнее время: в совокупности прошлогодний Emotional-8 Deluxe, Victory и Future Flashbacks насчитывают 49 новых и переработанных старых треков.

Люди:
Thomas Mraz

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: