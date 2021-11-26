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Музыка

i61 и «Лауд» выпустили фит Radar

Еще одна неожиданная коллаборация с участием экспериментатора от мира хип-хопа i61: на этот раз он записал совместный трек со своими земляками – трио электронщиков «Лауд».

instagram.com/i61i61i61i61i61i61i61i61

Трек Radar уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music, Deezer и YouTube Music, все ссылки тут.

i61 – это уфимский музыкант Федор Приходов, его первые треки вышли еще в 2007 году, а в 2008 он начал выступать вместе с Boulevard Depo, далее вместе с Basic Boy и Glebasta Spal образовал объединение Dopeclvbworld. Наряду с Thomas Mraz упоминался в рейтингах наиболее перспективных молодых российских рэперов.

В ноябре 2021 года i61 выпустил совместный со ставропольским художником Антоном Ревой проект Breakdown – это 144-страничная книга с пространными текстами и необычным визуалом.

«Лауд» в 2021 году выпустили большой альбом «Красный закат», в котором на фитах были Thomas Mraz, Cream Soda и Gone.Fludd. После этого совместно с BollywoodFM записали трек «Вечно пьяный». Фит вышел на альбоме BollywoodFM «Магия», и это это хип-хоп-переосмысление песни «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой», ставшей популярной после выхода культовой ленты «Брат-2». Сейчас парни работают над новым альбомом.

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