«Понедельник» начинается в среду: новый трек от молодых уфимских исполнителей звучит по-осеннему вязко и меланхолично.
Misheral и Basic Boy выпустили фит «Понедельник»
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instagram.com/misheralll
Трек «Понедельник» доступен в VK Music, Apple Music, Boom, Spotify и Yandex Music, послушать можно тут.
Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами.
Максим Окунев (Basic Boy) раньше участвовал в движении YungRussia, подарившем российской хип-хоп-индустрии множество ярких звезд, сейчас входит в творческое объединение Dopeclvb. Как и Misheral, Basic Boy выступал на «Новой Атланте».
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