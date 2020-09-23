Misheral и Basic Boy выпустили фит «Понедельник»

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Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами.

Максим Окунев (Basic Boy) раньше участвовал в движении YungRussia, подарившем российской хип-хоп-индустрии множество ярких звезд, сейчас входит в творческое объединение Dopeclvb. Как и Misheral, Basic Boy выступал на «Новой Атланте».