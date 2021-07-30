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Вышел фит Boulevard Depo и Poproboval – «Чоп»

«Вчера по радио сказали, что еще позавчера все, кто хотел, уже уехал жить в ЕС и США»: в новом хулиганском треке Boulevard Depo идет забирать свое.

  • Фотограф: Анастасия instagram.com/why_not_nastya/

Трек «Чоп» вышел в альбоме московского саунд-продюсера и диджея Poproboval на Apple Music, Spotify, YouTube Music, VK Music, Boom и Yandex Music, все ссылки тут.

Boulevard Depo в 2021 году выкатил на пару с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, и пару знаковых фитов, на подходе еще один мини-альбом.

Кроме того, 23 июля Boulevard Depo наряду с Jeembo, Gone.Fludd и Basic Boy был замечен на совместном альбоме Tveth и Lil Smooky – Kompressor.

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