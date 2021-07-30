Вышел фит Boulevard Depo и Poproboval – «Чоп»

Трек «Чоп» вышел в альбоме московского саунд-продюсера и диджея Poproboval на Apple Music, Spotify, YouTube Music, VK Music, Boom и Yandex Music, все ссылки тут.

Boulevard Depo в 2021 году выкатил на пару с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, и пару знаковых фитов, на подходе еще один мини-альбом.

Кроме того, 23 июля Boulevard Depo наряду с Jeembo, Gone.Fludd и Basic Boy был замечен на совместном альбоме Tveth и Lil Smooky – Kompressor.