Вышла книга i61 Breakdown

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«144 страницы с визуалом дополнены дневниковыми записями i61, которые артист специально вел, фиксируя свои будничные мысли и события. Текст раздробили на блоки, которые Антон Рева интегрировал в существующие лэйауты», – говорится в описании товара.

«Персонажи начали жить своей жизнью. На страницах книги они по-другому, под другими ракурсами оживают как какие-то злые тени, которые проникают в сознание. Это интересный опыт — настолько раскрыть потенциал одного трека, чтобы персонажи начали становиться сильнее вне зависимости от музыки. Angelwave продолжает идеи Breakdown, но контрастирует с ним. Всё это двигает дальше мою мультивселенную. Если человек, который слушает мою музыку, посмотрит эту книгу, для него она станет гораздо интереснее», – рассказывает о книге i61.