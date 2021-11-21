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Искусство

Вышла книга i61 Breakdown

«Это история про перевоплощения, игру с ироничными образами, дефектами сознания, эмоциональными перепадами и контекстными отсылками», – так описывают свой проект уфимский музыкант i61 и ставропольский художник Антон Рева.

vk.com/dopeclvbworld

Книга уже доступна для заказа на сайте dopeclvb.world, цена – 4800 рублей.

«144 страницы с визуалом дополнены дневниковыми записями i61, которые артист специально вел, фиксируя свои будничные мысли и события. Текст раздробили на блоки, которые Антон Рева интегрировал в существующие лэйауты», – говорится в описании товара.

«Персонажи начали жить своей жизнью. На страницах книги они по-другому, под другими ракурсами оживают как какие-то злые тени, которые проникают в сознание. Это интересный опыт — настолько раскрыть потенциал одного трека, чтобы персонажи начали становиться сильнее вне зависимости от музыки. Angelwave продолжает идеи Breakdown, но контрастирует с ним. Всё это двигает дальше мою мультивселенную. Если человек, который слушает мою музыку, посмотрит эту книгу, для него она станет гораздо интереснее», – рассказывает о книге i61.

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