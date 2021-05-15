Уфа музыкальная: следующий альбом Boulevard Depo и новые треки Glebasta Spal и i61

Свежие анонсы и релизы представителей уфимского хип-хопа.
-
instagram.com/pluxury_sport
Boulevard Depo, недавно напомнивший о себе совместным EP с Jeembo «Омофор» объявил о том, что до конца 2021 года выйдет еще один его мини-альбом.
В этом EP за инструментальную часть будет отвечать музыкант из Санкт-Петербурга SP4K (он же Леша Супчик). Альбом записывался параллельно с «Омофором», дата выхода пока неизвестна.
-
https://vk.com/glebastadrop
Вечный фрешмен из Уфы Glebasta Spal (Глеб Решетнев) выпустил трек «Светоч», который кому-то может показаться странным, но вообще он вполне в экспериментальном стиле Решетнева. На фоне последних хип-хоп-релизов звучит по-настоящему свежо и оригинально. Послушать можно в Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, Telegram и Yandex Music, все ссылки тут.
-
instagram.com/i61i61i61i61i61i61i61i61
Порадовал любителей андерграунда и товарищ Glebasta Spal по объединению DopeclvbWorld i61: его новый трек Blade качает ровно так, как должны качать жаркие летние выходные. Послушать можно в Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, ссылки тут.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.