Уфа музыкальная: следующий альбом Boulevard Depo и новые треки Glebasta Spal и i61

Boulevard Depo, недавно напомнивший о себе совместным EP с Jeembo «Омофор» объявил о том, что до конца 2021 года выйдет еще один его мини-альбом.

В этом EP за инструментальную часть будет отвечать музыкант из Санкт-Петербурга SP4K (он же Леша Супчик). Альбом записывался параллельно с «Омофором», дата выхода пока неизвестна.