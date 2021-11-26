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Музыка

Вышел альбом Thomas Mraz Future Flashbacks

Уфимский музыкант Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, выпустил третий альбом за последние 12 месяцев.

instagram.com/thomasmr4z

Альбом Future Flashbacks уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и iTunes Store, все ссылки тут.

В альбоме 13 треков, включая вышедшие ранее синглами «Но но но»«Больше не держу» + «Двигайся так» и «Наверно».

Все треки записаны при участии малоизвестного (пока) музыканта и продюсера Kkome, он же отвечает за сведение.

Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большим релизом Victory – суммарно это 36 новых и переработанных старых треков. Кроме того, в апреле вышел его фит на альбоме московского рэпера Yung Sheikh.

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Thomas Mraz

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