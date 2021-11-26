Вышел альбом Thomas Mraz Future Flashbacks

Альбом Future Flashbacks уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и iTunes Store, все ссылки тут.

В альбоме 13 треков, включая вышедшие ранее синглами «Но но но», «Больше не держу» + «Двигайся так» и «Наверно».

Все треки записаны при участии малоизвестного (пока) музыканта и продюсера Kkome, он же отвечает за сведение.

Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большим релизом Victory – суммарно это 36 новых и переработанных старых треков. Кроме того, в апреле вышел его фит на альбоме московского рэпера Yung Sheikh.