Вышел альбом Thomas Mraz Future Flashbacks

Уфимский музыкант Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, выпустил третий альбом за последние 12 месяцев.
instagram.com/thomasmr4z
Альбом Future Flashbacks уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и iTunes Store, все ссылки тут.
В альбоме 13 треков, включая вышедшие ранее синглами «Но но но», «Больше не держу» + «Двигайся так» и «Наверно».
Все треки записаны при участии малоизвестного (пока) музыканта и продюсера Kkome, он же отвечает за сведение.
Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большим релизом Victory – суммарно это 36 новых и переработанных старых треков. Кроме того, в апреле вышел его фит на альбоме московского рэпера Yung Sheikh.
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