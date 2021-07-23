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Уфа музыкальная: в эти выходные слушаем «Лауд», Misheral, Tveth и Kurt92

Пятничные релизы от уфимских музыкантов: в выпуске – новый рэп-альбом, возрождение классики и бунтарские настроения.

Misheral и малоизвестный пока музыкант Лайтер записали фит «Дайкири», послушать его можно тут.

Комментаторы хвалят трек за расслабленный летний вайб и атмосферу Vice City – подходящий саундтрек для июльских выходных.

Kurt92 убил бит в сингле «Бесит», все ссылки тут.

Вангуем: попробуйте прослушать этот трек – и вы еще не раз вернетесь к нему мысленно, когда что-нибудь вызовет у вас соответствующую названию реакцию.

«Лауд» ft. BollywoodFM – «Вечно пьяный» можно скачать или послушать на всех площадках.

Фит вышел на альбоме BollywoodFM «Магия». И да, это хип-хоп-переосмысление песни «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой», ставшей популярной после выхода культовой ленты «Брат-2».

Совместный релиз Tveth и Lil Smooky – Kompressor раскачает даже самые душные выходные. Послушать его можно тут.

На альбоме – фиты с Jeembo, Gone.Fludd, Sevnz, Artur Kreem, Noa и Basic Boy, а также с Boulevard Depo, о котором мы писали ранее.

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