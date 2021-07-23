Уфа музыкальная: в эти выходные слушаем «Лауд», Misheral, Tveth и Kurt92

Пятничные релизы от уфимских музыкантов: в выпуске – новый рэп-альбом, возрождение классики и бунтарские настроения.
Kurt92 убил бит в сингле «Бесит», все ссылки тут.
Вангуем: попробуйте прослушать этот трек – и вы еще не раз вернетесь к нему мысленно, когда что-нибудь вызовет у вас соответствующую названию реакцию.
«Лауд» ft. BollywoodFM – «Вечно пьяный» можно скачать или послушать на всех площадках.
Фит вышел на альбоме BollywoodFM «Магия». И да, это хип-хоп-переосмысление песни «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой», ставшей популярной после выхода культовой ленты «Брат-2».
Совместный релиз Tveth и Lil Smooky – Kompressor раскачает даже самые душные выходные. Послушать его можно тут.
На альбоме – фиты с Jeembo, Gone.Fludd, Sevnz, Artur Kreem, Noa и Basic Boy, а также с Boulevard Depo, о котором мы писали ранее.
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