Юбилейный вечер к 100-летию «Подписных изданий» совместно с Probka и Собака.ru: Лев Лурье, Анна Гусева, Константин Бронзит и Дарья Александрова

В 1926 году «Подписные издания» открылись как магазин, где заранее записывались на собрания сочинений Достоевского, Гоголя и других классиков: в советское время хорошие книги было непросто достать, а очередного тома любимого автора приходилось ждать. В 1958 году магазин обосновался на Литейном, 57, а с 2017-го выпускает книги под собственной издательской маркой — от современной прозы до гуманитарного нон-фикшна.

История Probka началась в 2001-м: Арам Мнацаканов открыл на Белинского первый винный бар. Среди звезд, чьи автографы и теплые пожелания украшают стены ресторанов, — Стинг и Мик Джаггер.

А первый номер Собака.ru вышел в 1999 году. В 2006-м журнал выпустил первый гастросправочник «Что Где Есть в Петербурге», а в 2015-м проект вырос в ежегодную ресторанную премию. Так что за одним столом отмечали сразу три юбилея — книжный, ресторанный и гастрономический!