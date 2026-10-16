Юбилейный вечер к 100-летию «Подписных изданий» совместно с Probka и Собака.ru: Лев Лурье, Анна Гусева, Константин Бронзит и Дарья Александрова

Петербургское самосознание держится на трех китах: книгах, гастрономии и культуртрегерах. У каждого из них есть знакомое городу имя: «Подписные издания», Probka и Собака.ru. Столетие легендарного книжного отметили с соответствующим размахом: с гастрономическими хитами (черная икра! аранчини! крудо!), под мягкий баритон панк-рокера Найка Борзова и в компании локальных героев. Заодно отметили 25-летие Probka и 20-летие гастрономического проекта Собака.ru «Что Где Есть в Петербурге». Редакция Собака.ru одной из первых поздравила любимый книжный со столетием и теперь делится подробностями праздничного вечера.
В 1926 году «Подписные издания» открылись как магазин, где заранее записывались на собрания сочинений Достоевского, Гоголя и других классиков: в советское время хорошие книги было непросто достать, а очередного тома любимого автора приходилось ждать. В 1958 году магазин обосновался на Литейном, 57, а с 2017-го выпускает книги под собственной издательской маркой — от современной прозы до гуманитарного нон-фикшна.
История Probka началась в 2001-м: Арам Мнацаканов открыл на Белинского первый винный бар. Среди звезд, чьи автографы и теплые пожелания украшают стены ресторанов, — Стинг и Мик Джаггер.
А первый номер Собака.ru вышел в 1999 году. В 2006-м журнал выпустил первый гастросправочник «Что Где Есть в Петербурге», а в 2015-м проект вырос в ежегодную ресторанную премию. Так что за одним столом отмечали сразу три юбилея — книжный, ресторанный и гастрономический!
«Вы в книжном, но чувствуйте себя свободно — делайте, что хотите!» — сказал в приветствии сооснователь «Подписных» Михаил Иванов. Судя по тому, как продолжился вечер, это было не просто праздничное напутствие. Пока гости общались среди книжных стеллажей, на сцену вышел сам Арам Мнацаканов — с музыкальным посвящением Наталье Малиновской. А дальше микрофон перешел к Найку Борзову: «Три слова», «Хорошего дня», «Лошадка», «Одна она», «Последняя песня», «Не плачь», «Верхом на звезде» и «Ради любви». Гости подхватывали хиты с первых аккордов, а вскоре пространство у «Подписных булочек» заполнилось восторженными хороводами.
изысканный вкус черной икры— "Русский Икорный Дом" на свежем огурце
Ян Ивонинский
Вице-губернатор Борис Пиотровский заглянул поздравить любимый книжный. Историк Лев Лурье, учитель всея Петербурга, и журналист Юрий Сапрыкин обыграли рафаэлевскую «Афинскую школу» в ролях Платона и Аристотеля. Кино представил трехкратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит: он только что вернулся из Геленджика, с фестиваля актуального российского кино «Маяк», где возглавлял жюри. Гран-при фестиваля получила «Малика» Натальи Уваровой — полнометражный дебют режиссера, который теперь ждем в кинотеатрах. Редкий светский выход устроил бизнесмен Павел Пригара: в легендарном месте встреч он появился под руку с куратором проекта «Полутора комнат» Мариной Лошак.
Диана Зайретдинова, ДаниилТолмачев
Кристина Матвеева
Анна Канунникова
Одними из первых на ужин заглянули Анна Зотова — модель и художественный руководитель ювелирного бренда Bipolar Grotesque — и Дмитрий Абрамов, генеральный директор управляющей компании инвестиционного фонда Jensen Group, в портфель которого входит «Пассаж». В тот же день в универмаге стартовал трехдневный модный марафон РЕ:ПАССАЖ FW 26/27, так что пара успела поздравить «Подписные издания» аккурат перед началом модной программы.
Сам ужин устроили по законам большого итальянского застолья: основные блюда выставили на длинном столе, а закуски в небольших стаканчиках распределили по залу. Гостей встречали черной икрой на огурце со сметаной и кростини с лососем и красной икрой; следом подали крудо из розовых креветок с апельсином и авокадо, мясные деликатесы и сыры с домашним апельсиновым конфитюром. На горячее — аранчини с моцареллой, жареные артишоки с пармезаном, лангустины и осьминог по-галисийски. Отдельным гастрономическим хайлайтом стали римские маритоццо — с боттаргой и страчателлой, анчоусами или камчатским крабом. А ризотто с цукини и креветками выдавали сразу в трех точках зала: застолье было устроено так, чтобы гости могли продолжать разговоры и не выстраиваться в одну очередь.
Вадим и Анна Обласовы
Но главный гастрономический нокаут оставили на финал. Под конец вечера стол с тирамису выкатили со стороны пресс-волла прямо в центр зала — между кафе и лифтом. Знаменитый десерт Probka представил бренд-шеф Probka Family Симоне Гобби, отвечающий за итальянские рестораны Мнацаканова в Петербурге, Москве, Ереване и Берлине. Артем Дзюба рассказывал, что может специально не есть весь день, чтобы затем заказать в Probka именно этот десерт. «Нигде, нигде в жизни вы такого тирамису не попробуете», — признавался футболист.
Иван Глушков
Анна и Александр Батушанские
Анастасия Пешкова
Праздничный ужин приготовил Вячеслав Морозов, шеф -повар ресторана Probka в Петербурге, вместе с коллегами Симоне Гобби, Мануэль Сурачи и Джильберто Нассер. За все поднятые на праздновании бокалы вина благодарим винного партнёра ужина SimpleWine, за деликатное сопровождение блюд — природную воду Nedra, за возможность ощутить роскошь особенного дня и изысканный вкус черной икры— "Русский Икорный Дом".
Анна и Александр Батушанские, Роман Крылов с супругой
Мария Севостьянова
Максим Мамлыга
Михаил Малыгаев с супругой Яной
Артем и Александра Кушнаревы
На прощание гости получили подарочный набор, в который вошли закладка-зажим в форме вилки и новая книга издательства «Подписные издания» — «Кошки моей жизни» Колетт — с персональным экслибрисом для каждого гостя и сертификат проекта «Книжный консьерж» на поиск редкой книги. Книга вышла в 2026 году в переводе Натальи Мавлевич: в ней Колетт, одна из главных писательниц Belle Époque, рассказывает о кошках, которые сопровождали ее в жизни и литературе.
Мария Блохина и Алексей Раппопорт
Анастасия Каменская
Александра Кретова
Фото: Сергей Мисенко
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