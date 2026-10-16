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Репортажи

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Юбилейный вечер к 100-летию «Подписных изданий» совместно с Probka и Собака.ru: Лев Лурье, Анна Гусева, Константин Бронзит и Дарья Александрова

Петербургское самосознание держится на трех китах: книгах, гастрономии и культуртрегерах. У каждого из них есть знакомое городу имя: «Подписные издания», Probka и Собака.ru. Столетие легендарного книжного отметили с соответствующим размахом: с гастрономическими хитами (черная икра! аранчини! крудо!), под мягкий баритон панк-рокера Найка Борзова и в компании локальных героев. Заодно отметили 25-летие Probka и 20-летие гастрономического проекта Собака.ru «Что Где Есть в Петербурге». Редакция Собака.ru одной из первых поздравила любимый книжный со столетием и теперь делится подробностями праздничного вечера. 

Михаил Иванов, Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская
Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская, Михаил Иванов
Лев Лурье
Лев Лурье
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Полина Шевцова, Юлия Машнич
Юлия Машнич, Полина Шевцова
Борис Пиотровский, Мария Смирнова
Борис Пиотровский, Мария Смирнова
Дарья Филиппова
Дарья Филиппова
Анастасия Антоненкова, Александр Малич, Анна Ялова. Дарья Гавра
Александр Малич, Анастасия Антоненкова, Кристина Березовская, Анна Ялова, Дарья Гавра
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Дарья Александрова
Дарья Александрова
Елена Илюхина
Елена Илюхина
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова, Александр Малич

В 1926 году «Подписные издания» открылись как магазин, где заранее записывались на собрания сочинений Достоевского, Гоголя и других классиков: в советское время хорошие книги было непросто достать, а очередного тома любимого автора приходилось ждать. В 1958 году магазин обосновался на Литейном, 57, а с 2017-го выпускает книги под собственной издательской маркой — от современной прозы до гуманитарного нон-фикшна.

История Probka началась в 2001-м: Арам Мнацаканов открыл на Белинского первый винный бар. Среди звезд, чьи автографы и теплые пожелания украшают стены ресторанов, — Стинг и Мик Джаггер.

А первый номер Собака.ru вышел в 1999 году. В 2006-м журнал выпустил первый гастросправочник «Что Где Есть в Петербурге», а в 2015-м проект вырос в ежегодную ресторанную премию. Так что за одним столом отмечали сразу три юбилея — книжный, ресторанный и гастрономический!

Покрас Лампас
Покрас Лампас
Константин Бронзит. Екатерина Круглова
Константин Бронзит, Екатерина Круглова
Марина Гисич
Марина Гисич
Елена Анисимова
Елена Анисимова
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Ксения Лапина, Марк Лапин
Марк Лапин, Ксения Лапина
Леонид Ноткин. Марианна Ноткина
Леонид Ноткин, Марианна Ноткина
Семен Голубев
Семен Голубев
Роман Ковриков
Роман Ковриков
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Юлия Матвиенко, Мария Смирнова
Мария Смирнова, Юлия Матвиенко
Симоне Гобби
Симоне Гобби

«Вы в книжном, но чувствуйте себя свободно — делайте, что хотите!» — сказал в приветствии сооснователь «Подписных» Михаил Иванов. Судя по тому, как продолжился вечер, это было не просто праздничное напутствие. Пока гости общались среди книжных стеллажей, на сцену вышел сам Арам Мнацаканов — с музыкальным посвящением Наталье Малиновской. А дальше микрофон перешел к Найку Борзову: «Три слова», «Хорошего дня», «Лошадка», «Одна она», «Последняя песня», «Не плачь», «Верхом на звезде» и «Ради любви». Гости подхватывали хиты с первых аккордов, а вскоре пространство у «Подписных булочек» заполнилось восторженными хороводами.

Анна Гусева
Анна Гусева
Михаил Иванов, Дарья Павлюкевич, Арам Мнацаканов
Михаил Иванов, Дарья Павлюкевич, Арам Мнацаканов
Юлия Сенина
Юлия Сенина
Иван Третьяков
Иван Третьяков
изысканный вкус черной икры— "Русский Икорный Дом" на свежем огурце

изысканный вкус черной икры— "Русский Икорный Дом" на свежем огурце

Елизавета Менис. Кирилл Шишков
Елизавета Менис, Кирилл Шишков
Эдуард Мурадян
Эдуард Мурадян
Павел Пригара. Марина Лошак
Павел Пригара, Марина Лошак
Михаил Иванов, Ирина Пономаренко
Михаил Иванов, Ирина Пономаренко
Джильберто Нассер
Джильберто Нассер
Евгения Нагимова, Наталья Плеханова
Наталья Плеханова, Евгения Нагимова
Ян Ивонинский

Ян Ивонинский 

Елена Анисимова, Марина Краснова, Елизавета Замарина
Марина Краснова, Елизавета Замарина, Марина Гисич, Мария Ситник, Елена Анисимова

Вице-губернатор Борис Пиотровский заглянул поздравить любимый книжный. Историк Лев Лурье, учитель всея Петербурга, и журналист Юрий Сапрыкин обыграли рафаэлевскую «Афинскую школу» в ролях Платона и Аристотеля. Кино представил трехкратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит: он только что вернулся из Геленджика, с фестиваля актуального российского кино «Маяк», где возглавлял жюри. Гран-при фестиваля получила «Малика» Натальи Уваровой — полнометражный дебют режиссера, который теперь ждем в кинотеатрах. Редкий светский выход устроил бизнесмен Павел Пригара: в легендарном месте встреч он появился под руку с куратором проекта «Полутора комнат» Мариной Лошак.

Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская
Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов
Юрий Сапрыкин
Юрий Сапрыкин
Марина Краснова
Марина Краснова
Диана Зайретдинова, ДаниилТолмачев

Диана Зайретдинова, ДаниилТолмачев

Дмитрий Левин
Дмитрий Левин
Мария Евневич
Мария Евневич
Никита Кобелев
Никита Кобелев
Кристина Матвеева

Кристина Матвеева

Мария Ситник, Елизавета Замарина, Дмитрий Гачко
Елизавета Замарина, Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская, Мария Ситник
Анна Канунникова

Анна Канунникова

Одними из первых на ужин заглянули Анна Зотова — модель и художественный руководитель ювелирного бренда Bipolar Grotesque — и Дмитрий Абрамов, генеральный директор управляющей компании инвестиционного фонда Jensen Group, в портфель которого входит «Пассаж». В тот же день в универмаге стартовал трехдневный модный марафон РЕ:ПАССАЖ FW 26/27, так что пара успела поздравить «Подписные издания» аккурат перед началом модной программы.

Найк Борзов

Найк Борзов

Арам Мнацаканов
Арам Мнацаканов
Михаил Иванов
Михаил Иванов
Наталья Малиновская, Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анастасия Климова, Наталья Малиновская, Анатолий Тимощук
Наталья Малиновская, Елизавета Замарина
Наталья Малиновская, Елизавета Замарина

Сам ужин устроили по законам большого итальянского застолья: основные блюда выставили на длинном столе, а закуски в небольших стаканчиках распределили по залу. Гостей встречали черной икрой на огурце со сметаной и кростини с лососем и красной икрой; следом подали крудо из розовых креветок с апельсином и авокадо, мясные деликатесы и сыры с домашним апельсиновым конфитюром. На горячее — аранчини с моцареллой, жареные артишоки с пармезаном, лангустины и осьминог по-галисийски. Отдельным гастрономическим хайлайтом стали римские маритоццо — с боттаргой и страчателлой, анчоусами или камчатским крабом. А ризотто с цукини и креветками выдавали сразу в трех точках зала: застолье было устроено так, чтобы гости могли продолжать разговоры и не выстраиваться в одну очередь.

Ксения Прихотько
Ксения Прихотько
Анна Зарубина
Анна Зарубина
Борис Прахин. Елена Прахина
Борис Прахин, Елена Прахина
Артем Балаев
Артем Балаев
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Вадим и Анна Обласовы

Вадим и Анна Обласовы

Марина Гисич
Марина Гисич
Эдуард Мурадян, Ксения Малич
Эдуард Мурадян, Ксения Малич

Но главный гастрономический нокаут оставили на финал. Под конец вечера стол с тирамису выкатили со стороны пресс-волла прямо в центр зала — между кафе и лифтом. Знаменитый десерт Probka представил бренд-шеф Probka Family Симоне Гобби, отвечающий за итальянские рестораны Мнацаканова в Петербурге, Москве, Ереване и Берлине. Артем Дзюба рассказывал, что может специально не есть весь день, чтобы затем заказать в Probka именно этот десерт. «Нигде, нигде в жизни вы такого тирамису не попробуете», — признавался футболист. 

Виталий Пушницкий. Ксения Пушницкая
Виталий Пушницкий, Ксения Пушницкая
Андрей Кузьмин. Элеонора Шмидт
Андрей Кузьмин, Элеонора Шмидт
Артем Гребенщиков
Артем Гребенщиков
Наталья Сиверина, Сергей Менис
Сергей Менис, Наталья Сиверина
Иван Глушков

Иван Глушков

Анна и Александр Батушанские

Анна и Александр Батушанские

Наталья Плеханова
Наталья Плеханова
Анастасия Пешкова

Анастасия Пешкова

Праздничный ужин приготовил  Вячеслав Морозов, шеф -повар ресторана Probka  в Петербурге, вместе с коллегами Симоне Гобби, Мануэль Сурачи  и Джильберто Нассер. За все поднятые на праздновании бокалы вина благодарим винного партнёра ужина SimpleWine, за деликатное сопровождение блюд — природную воду Nedra, за возможность ощутить роскошь особенного дня и изысканный вкус черной икры— "Русский Икорный Дом".

Анна и Александр Батушанские, Роман Крылов с супругой

Анна и Александр Батушанские, Роман Крылов с супругой

Мария Севостьянова

Мария Севостьянова

Наталья Капитурова
Наталья Капитурова
Максим Мамлыга

Максим Мамлыга

Дмитрий Грозный. с супругой
Дмитрий Грозный, с супругой
Михаил Малыгаев с супругой Яной

Михаил Малыгаев с супругой Яной

Михаил Иванов. Дарина Алексеева
Михаил Иванов, Дарина Алексеева
Ольга Гончарова
Ольга Гончарова
Артем и Александра Кушнаревы

Артем и Александра Кушнаревы

Полина Шевцова, Юлия Суслова, Юлия Машнич
Елена Анисимова, Юлия Машнич, Полина Шевцова, Юлия Суслова

На прощание гости получили подарочный набор, в который вошли закладка-зажим в форме вилки и новая книга издательства «Подписные издания» — «Кошки моей жизни» Колетт — с персональным экслибрисом для каждого гостя и сертификат проекта «Книжный консьерж» на поиск редкой книги. Книга вышла в 2026 году в переводе Натальи Мавлевич: в ней Колетт, одна из главных писательниц Belle Époque, рассказывает о кошках, которые сопровождали ее в жизни и литературе.

Михаил Иванов, Артем Балаев
Артем Балаев, Михаил Иванов
Борис Пиотровский, Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская
Елена Илюхина, Борис Пиотровский, Мария Смирнова, Наталья Плеханова, Андрей Плеханов, Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская
Мария Блохина и Алексей Раппопорт

Мария Блохина и Алексей Раппопорт

Анастасия Каменская

Анастасия Каменская

Александра Кретова

Александра Кретова

Анна Гусева
Анна Гусева
Михаил Иванов, Арам Мнацаканов
Михаил Иванов, Арам Мнацаканов
Михаил Иванов
Михаил Иванов
София Парфенова
София Парфенова
Ася Элькина
Ася Элькина

Фото: Сергей Мисенко

Люди:
Никита Кобелев, Анна Зотова, Семен Голубев Дмитрий Левин, Дмитрий Абрамов, Анастасия Антоненкова, София Парфенова, Иван Третьяков, Юлия Сенина, Марина Гисич, Юрий Сапрыкин, Александр Малич, Анастасия Климова, Мария Смирнова, Ася Элькина, Борис Прахин, Марина Краснова, Наталья Капитурова, Константин Бронзит, Ксения Прихотько, Анастасия Дианова, Борис Пиотровский, Лев Лурье, Дарья Филиппова, Михаил Иванов, Елена Анисимова, Дмитрий Гачко, Андрей Кузьмин, Ирина Пономаренко, Мария Ситник, Полина Шевцова, Юлия Суслова, Джильберто Нассер, Елизавета Менис, Юлия Машнич, Симоне Гобби, Анна Зарубина, Роман Ковриков, Кристина Березовская, Ольга Звагольская, Евгения Сероусова, Анна Ялова, Анна Гусева, Елена Илюхина, Елизавета Замарина, Ксения Лапина, Дарья Павлюкевич, Марк Лапин, Дмитрий Грозный, Наталья Малиновская, Юлия Матвиенко, Мария Евневич, Ирина Оганова, Дарья Александрова, Павел Пригара, Артем Балаев, Арам Мнацаканов, Анатолий Тимощук, Наталья Сиверина, Артем Гребенщиков, Эдуард Мурадян, Евгения Нагимова, Покрас Лампас, Наталья Плеханова, Михаил Иванов, Леонид Ноткин, Ксения Малич, Виталий Пушницкий, Ольга Гончарова, Сергей Менис, Андрей Плеханов

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