Наталия Архангельская, Ксения Подвальная, Нино Шаматава, Янис Чамалиди: все гости шоу финалистов конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2025

В семнадцатый раз (громогласное «ура»!) собрали на одном подиуме лучших сверхновых звезд дизайна со всей России. При поддержке топового экспертного совета мы отсмотрели сотни заявок конкурса «Новые имена в моде» — 2025 и выбрали одиннадцать финалистов, которые представили свои коллекции в модном универмаге ДЛТ. Понаблюдать за фэшн-триумфом собрался отборный guest list (от Ирины Огановой и Яниса Чамалиди до Наталии Архангельской и братьев Хованских!). Раскрываем все подробности самого модного вечера сезона.