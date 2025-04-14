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Репортажи

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Наталия Архангельская, Ксения Подвальная, Нино Шаматава, Янис Чамалиди: все гости шоу финалистов конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2025

В семнадцатый раз (громогласное «ура»!) собрали на одном подиуме лучших сверхновых звезд дизайна со всей России. При поддержке топового экспертного совета мы отсмотрели сотни заявок конкурса «Новые имена в моде» — 2025 и выбрали одиннадцать финалистов, которые представили свои коллекции в модном универмаге ДЛТ. Понаблюдать за фэшн-триумфом собрался отборный guest list (от Ирины Огановой и Яниса Чамалиди до Наталии Архангельской и братьев Хованских!). Раскрываем все подробности самого модного вечера сезона.

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Атриум модного универмага ДЛТ

Атриум модного универмага ДЛТ

Илья Куруч. Даниил Объюхов
Илья Куруч, Даниил Объюхов
Коллекция Даниила Объюхова

Коллекция Даниила Объюхова

Юлия Машнич
Юлия Машнич
Ксения Подвальная, Кира Турчак. Мария Иванова
Ксения Подвальная, Кира Турчак, Мария Иванова
Наталия Архангельская
Наталия Архангельская
Юлия Матвиенко. Кирилл Раневский
Юлия Матвиенко, Кирилл Раневский
Коллекция Кирилла Раневского

Коллекция Кирилла Раневского

Кирилл Раневский

Кирилл Раневский

Анастасия Климова
Анастасия Климова
Мария Абашова. Анна Ветер
Мария Абашова, Анна Ветер
Мария Абашова

Мария Абашова

Коллекция Анны Ветер

Коллекция Анны Ветер

Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Татьяна Затравина
Татьяна Затравина
Сергей Луковский
Сергей Луковский

Главная фэшн-локация города и место действия семнадцатого шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025 — знаковый для Петербурга универмаг ДЛТ. Гости вечера увидели работы десяти победителей в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили звездный экспертный совет (от Марии Миногаровой до Нино Шаматавы и Salavat Kypere!) и читатели. 

Рената Шакирова

Рената Шакирова

Анна Прахт, Влад Прахт
Влад Прахт, Анна Прахт
Ксения Прихотько

Ксения Прихотько

Коллекция Валерии Дорощенко

Коллекция Валерии Дорощенко

Анна Нова. Элина Сологуб
Анна Нова, Элина Сологуб
Янис Чамалиди

Янис Чамалиди

Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Джессика
Джессика
Джессика. Артем Калякин
Джессика , Артем Калякин
Коллекция Артема Калякина

Коллекция Артема Калякина

Сергей Лимонов, Джессика
Сергей Лимонов, Джессика
Татьяна Кочнова. Дарья Полозова
Татьяна Кочнова, Дарья Полозова
Нино Шаматава
Нино Шаматава
Никита Калмыков

Никита Калмыков

Ирина Оганова
Ирина Оганова
Эльмира Тулебаева

Эльмира Тулебаева

Анатоль Вовк
Анатоль Вовк

Участие в фэшн-шоу наряду с профессиональными моделями приняли приглашенные звезды. Каждого дизайнера представила одна селебрити-модель — заметные герои из арт- и фэшн-индустрий Петербурга. В кутюрном будуаркоре Кирилла Раневского вышла основательница бренда JM Studio Юлия Матвиенко, а в кроваво-алой макабрической фэшн-рванине — Джессика. Арема Калякина В роли рыбки с ссср-овского аквариума под руку с дизайнером Марией Вагачевой выступила актриса Дарья Кукарских. Архитектурное платье из коллекции Female Rage Романа Зимогорского примерила актриса Сиу Нгуен, а тихороскошную базу Landscape Елены Лес — актриса Диана Милютина. Кидкорные хитросплетения Нины Витковой показала куратор Русского музея и основательница арт-пространства Maison25 Евгения Сероусова. В амплуа врубелевской дивы авторства дизайнера Анны Ветер увидели балерину Марию Абашову, а костюм итальянского мафиози Даниила Объюхова пришелся как раз комику Илье Куручу (нарядный поклон!). 

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Полина Шевцова
Полина Шевцова
Сиу Нгуен, Михаил Стацюк
Михаил Стацюк, Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Коллекция Романа Зимогорского

Коллекция Романа Зимогорского

Роман Зимогорский

Роман Зимогорский

Артем Злобин, Сиу Нгуен
Артем Злобин, Сиу Нгуен
Коллекция Сережи Скетчмана

Коллекция Сережи Скетчмана

Сережа Скетчман

Сережа Скетчман

Наталья Метельская. Дмитрий Метельский
Наталья Метельская, Дмитрий Метельский
Саша Амплитуда
Саша Амплитуда
Елена Плахтий
Елена Плахтий
Никита Хованский, Илья Хованский
Никита Хованский, Илья Хованский
Диана Милютина
Диана Милютина
Елена Лес, Диана Милютина
Елена Лес, Диана Милютина
Коллекция Елены Лес

Коллекция Елены Лес

Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Варвара Баранова
Алиса Преснецова, Варвара Баранова, Алёна Платонова
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Георгий Ростовщиков
Георгий Ростовщиков
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Коллекция Нины Витковой

Коллекция Нины Витковой

Евгения Сероусова. и Нина Виткова
Евгения Сероусова, и Нина Виткова
Александр Барбаков, Нина Виткова

Александр Барбаков, Нина Виткова

Алина Шкарупа
Алина Шкарупа
Ксения Гощицкая

Ксения Гощицкая

Зафиксировали солидную селебирити-явку не только на подиуме — заметили во front row фаундера Ushatava Нино Шаматаву, стилистов Илью и Никиту Хованских, третьего админа «Антиглянца» Наталию Архангельскую (с той самой брошью-огурчиком с лацкана Дмитрия Нагиева в апрельской Собака.ru!), основателя бренда Odor Никиту Калмыкова, Покраса Лампаса, Ирину Оганову, блогера и админа tg-канала «Шмот» Алину Шкарупу, создателя Atelier Biser Ксению Подвальную, инфлюенсера Елизавету Гусевскую и историка моды Анатоля Вовка. 

Мария Федулина, Артем Балаев
Артем Балаев, Мария Федулина
Мария Ван Малдерен
Мария Ван Малдерен
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Полина Шевцова. Основатели бренда fitsnerbabaeva — Витя Фицнер и Даша Бабаева
Полина Шевцова, Основатели бренда fitsnerbabaeva — Витя Фицнер и Даша Бабаева
Основатели бренда fitsnerbabaeva — Витя и Даша

Основатели бренда fitsnerbabaeva — Витя и Даша

Елизавета Гусевская. Мария Соловьева
Елизавета Гусевская, Мария Соловьева
Антон Аброян

Антон Аброян

Юра Питенин, Ольга Рузакова
Юра Питенин, Ольга Рузакова
Вадим Тишин
Вадим Тишин
Дарья Кукарских. Мария Вагачева
Дарья Кукарских, Мария Вагачева
Коллекция Марии Вагачевой

Коллекция Марии Вагачевой

Михаил Баженов
Михаил Баженов
Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова
Анастасия Контарович

Анастасия Контарович

Алексей Осипчук, Дарья Удалена
Алексей Осипчук, Дарья Удалена
Дарья Ряхина

Дарья Ряхина

По традиции за главное фэшн-событие весны отвечал креативный продюсер и режиссер Сергей Луковский. В портфолио: постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!) — от Tanya Kotegova до Thom Browne — создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. А стайлинг показа — дело рук топ-стилиста и героиня знаменитого рейтинга Собака.ru Эльмира Тулебаева. 

Александр Тоболь, Марина Краснова
Марина Краснова, Александр Тоболь
Зоя Чалова
Зоя Чалова
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Ник Брусковский
Ник Брусковский
Анастасия Петрук. Алина Кешешян
Анастасия Петрук, Алина Кешешян
Анжелика Котова
Анжелика Котова
Наталья Сиверина
Наталья Сиверина
Дарья Примула

Дарья Примула

Сергей Карасев

Сергей Карасев

Светлана Бекасова
Светлана Бекасова
Маруся и Константин Новиковы

Маруся и Константин Новиковы

Екатерина Попова, Ангелина Карпухина
Ангелина Карпухина, Екатерина Попова
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Юрий Пелин, Михаил Стацюк
Юрий Пелин, Михаил Стацюк
Сергей Бондарев, Юрий Пелин, Евгения Годунова
Юрий Пелин, Евгения Годунова, Сергей Бондарев
Александр Фереферов

Александр Фереферов

Джессика. Александр Фереферов
Джессика , Александр Фереферов
Юлия Ружицкая. Евгения Ружицкая
Юлия Ружицкая, Евгения Ружицкая
Александра Федо
Александра Федо
Иван Ляшук. Майя Губайдуллина
Иван Ляшук , Майя Губайдуллина
Константин Павшуков

Константин Павшуков

Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Дарья Гладких
Дарья Гладких
Михаил Стацюк, Юлия Машнич, Ксения Гощицкая. Редакция Собака.ru
Дарья Гладких, Ксения Гощицкая, Юлия Машнич, Михаил Стацюк, Полина Шевцова, Елена Анисимова, Редакция Собака.ru
Елизавета Вельяминова, София Парфенова

Елизавета Вельяминова, София Парфенова

Елена Качановская

Елена Качановская

Александра Генералова. Александра Ояберь
Александра Генералова, Александра Ояберь
Дарья Павлюкевич. Егор Подкопаев
Дарья Павлюкевич, Егор Подкопаев
Вероника Носкова
Вероника Носкова
Инна Гордиян
Инна Гордиян
Мария Ситник
Мария Ситник
Галина Линник
Галина Линник
Мария Тарнавская. Романов Павел
Мария Тарнавская, Романов Павел
Тима Шоки. Антон Харебов
Тима Шоки, Антон Харебов
Александра Шихалова, Анастасия Парфенова

Александра Шихалова, Анастасия Парфенова

Максим Болонкин

Максим Болонкин

Валерия Беспалова

Валерия Беспалова

Ксения Багрова

Ксения Багрова

Владимир Трегубов

Владимир Трегубов

Игорь и Диана Лященко

Игорь и Диана Лященко

Аня Украинская и Марина Трофименко

Аня Украинская и Марина Трофименко

Сергей Бондарев, Ольга Маки
Ольга Маки, Сергей Бондарев
Елизавета Разоренова и Елизавета Авелева

Елизавета Разоренова и Елизавета Авелева

Ольга Зелинская. Диана Акгаева
Ольга Зелинская, Диана Акгаева 
Элиза Савасина
Элиза Савасина
Анжелика Смирнова
Анжелика Смирнова
Илона Лапшина

Илона Лапшина

Юлия Елисеева, Ольга Нежальских

Юлия Елисеева,  Ольга Нежальских

Алена Зобова

Алена Зобова

Попов Аркадий, Анна Ветер, Соколова Есения

Попов Аркадий, Анна Ветер, Соколова Есения

 

Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая

Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров

Собака.ru благодарит

модный универмаг ДЛТ,

генерального партнера конкурса

«Новые имена в моде» — 2025

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Теги:
Новые имена в моде - 2025
Люди:
Алёна Платонова, Сергей Лимонов, Анастасия Дианова Дарья Кукарских, Сиу Нгуен, Галина Линник, Инесса Гаевская, Елена Анисимова, Джессика , Елена Лес, Александра Генералова, Александра Федо, Алина Шкарупа, Юлия Ружицкая, Анатоль Вовк, Мария Ситник, Дарья Гладких, Полина Шевцова, Ольга Зелинская, Вероника Носкова, Анжелика Смирнова, Юлия Машнич, Диана Милютина, Нино Шаматава, Илья Куруч, Мария Федулина, Мария Абашова, Наталия Архангельская, Анжелика Котова, Сергей Бондарев, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Алиса Преснецова, Екатерина Попова, Анастасия Климова, Илья Хованский, Никита Хованский, Евгения Сероусова, Мария Ван Малдерен, Влад Прахт, Анна Прахт, Ксения Подвальная, Артем Злобин, Иван Ляшук , Ростислав Павлов, Елизавета Гусевская, Александр Тоболь, Елизавета Замарина, Марина Краснова, Дарья Павлюкевич, Татьяна Затравина, Михаил Стацюк, Зоя Чалова, Татьяна Кочнова, Наталья Метельская, Вадим Тишин, Ольга Рузакова, Ольга Гинзбург, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Ольга Маки, Ирина Оганова, Кира Турчак, Светлана Бекасова, Элиза Савасина, Артем Балаев, Анна Нова, Наталья Сиверина, Алексей Осипчук, Елена Плахтий, Ник Брусковский, Сергей Луковский, Саша Амплитуда, Дарья Удалена, Анастасия Петрук, Мария Тарнавская, Георгий Ростовщиков, Покрас Лампас, Юра Питенин, Михаил Баженов, Тима Шоки, Яна Милорадовская, Инна Гордиян, Евгения Годунова, Юрий Пелин

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