Наталия Архангельская, Ксения Подвальная, Нино Шаматава, Янис Чамалиди: все гости шоу финалистов конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2025

В семнадцатый раз (громогласное «ура»!) собрали на одном подиуме лучших сверхновых звезд дизайна со всей России. При поддержке топового экспертного совета мы отсмотрели сотни заявок конкурса «Новые имена в моде» — 2025 и выбрали одиннадцать финалистов, которые представили свои коллекции в модном универмаге ДЛТ. Понаблюдать за фэшн-триумфом собрался отборный guest list (от Ирины Огановой и Яниса Чамалиди до Наталии Архангельской и братьев Хованских!). Раскрываем все подробности самого модного вечера сезона.
Атриум модного универмага ДЛТ
Коллекция Даниила Объюхова
Коллекция Кирилла Раневского
Кирилл Раневский
Коллекция Анны Ветер
Главная фэшн-локация города и место действия семнадцатого шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025 — знаковый для Петербурга универмаг ДЛТ. Гости вечера увидели работы десяти победителей в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили звездный экспертный совет (от Марии Миногаровой до Нино Шаматавы и Salavat Kypere!) и читатели.
Ксения Прихотько
Коллекция Валерии Дорощенко
Коллекция Артема Калякина
Никита Калмыков
Участие в фэшн-шоу наряду с профессиональными моделями приняли приглашенные звезды. Каждого дизайнера представила одна селебрити-модель — заметные герои из арт- и фэшн-индустрий Петербурга. В кутюрном будуаркоре Кирилла Раневского вышла основательница бренда JM Studio Юлия Матвиенко, а в кроваво-алой макабрической фэшн-рванине — Джессика. Арема Калякина В роли рыбки с ссср-овского аквариума под руку с дизайнером Марией Вагачевой выступила актриса Дарья Кукарских. Архитектурное платье из коллекции Female Rage Романа Зимогорского примерила актриса Сиу Нгуен, а тихороскошную базу Landscape Елены Лес — актриса Диана Милютина. Кидкорные хитросплетения Нины Витковой показала куратор Русского музея и основательница арт-пространства Maison25 Евгения Сероусова. В амплуа врубелевской дивы авторства дизайнера Анны Ветер увидели балерину Марию Абашову, а костюм итальянского мафиози Даниила Объюхова пришелся как раз комику Илье Куручу (нарядный поклон!).
Коллекция Романа Зимогорского
Роман Зимогорский
Коллекция Сережи Скетчмана
Сережа Скетчман
Коллекция Елены Лес
Коллекция Нины Витковой
Александр Барбаков, Нина Виткова
Зафиксировали солидную селебирити-явку не только на подиуме — заметили во front row фаундера Ushatava Нино Шаматаву, стилистов Илью и Никиту Хованских, третьего админа «Антиглянца» Наталию Архангельскую (с той самой брошью-огурчиком с лацкана Дмитрия Нагиева в апрельской Собака.ru!), основателя бренда Odor Никиту Калмыкова, Покраса Лампаса, Ирину Оганову, блогера и админа tg-канала «Шмот» Алину Шкарупу, создателя Atelier Biser Ксению Подвальную, инфлюенсера Елизавету Гусевскую и историка моды Анатоля Вовка.
Основатели бренда fitsnerbabaeva — Витя и Даша
Антон Аброян
Коллекция Марии Вагачевой
Анастасия Контарович
Дарья Ряхина
По традиции за главное фэшн-событие весны отвечал креативный продюсер и режиссер Сергей Луковский. В портфолио: постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!) — от Tanya Kotegova до Thom Browne — создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. А стайлинг показа — дело рук топ-стилиста и героиня знаменитого рейтинга Собака.ru Эльмира Тулебаева.
Дарья Примула
Сергей Карасев
Маруся и Константин Новиковы
Александр Фереферов
Константин Павшуков
Анастасия Парфенова
Елизавета Вельяминова, София Парфенова
Елена Качановская
Александра Шихалова, Анастасия Парфенова
Максим Болонкин
Валерия Беспалова
Ксения Багрова
Владимир Трегубов
Игорь и Диана Лященко
Аня Украинская и Марина Трофименко
Елизавета Разоренова и Елизавета Авелева
Илона Лапшина
Юлия Елисеева, Ольга Нежальских
Алена Зобова
Попов Аркадий, Анна Ветер, Соколова Есения
Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров
Собака.ru благодарит
модный универмаг ДЛТ,
генерального партнера конкурса
«Новые имена в моде» — 2025
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