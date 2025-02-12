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Репортажи

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Премия Собака.ru «Петербург будущего 2025» пройдет в «Астории»

Восемь лет подряд в феврале редакция делает исследование «Петербурга будущего», посвященное урбанистике, реставрации, редевелопменту, новым именам в архитектуре, музейному делу и легендам города, и потом называет имена «профессиональных петербуржцев» — тех, кто создал за прошедший год самые резонансные и социокультурные проекты, строит и развивает город. Торжественный ужин и получение лауреатами статуэток в виде собачек традиционно (и неспроста!) проходят в Зимнем саду легендарной «Астории».

 

Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Елизавета Боярская
Яна Милорадовская, Елизавета Боярская, Михаил Стацюк
Лев Лурье. лауреат премии «Петербург будущего» - 2022 в номинации «Проект года»
Лев Лурье, лауреат премии «Петербург будущего» - 2022 в номинации  «Проект года»
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Игорь Водопьянов. лауреат премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации Общественная архитектура года
Игорь Водопьянов, лауреат премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации Общественная архитектура года
Елена Давыдова, Анжелика Котова, Иван Андриянов. лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Краеведческий фестиваль года»
Анжелика Котова, Елена Давыдова, Зоя Чалова, Иван Андриянов, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Краеведческий фестиваль года»
Эдуард Тиктинский. лауреат премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Редевелопмент года»
Эдуард Тиктинский, лауреат премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Редевелопмент года»
Сергей Макаров, Наталья Бехтерева. лауреат и вручант «премии Петербург будущего» - 2024 в номинации «Заявка года»
Наталья Бехтерева, Сергей Макаров, лауреат и вручант «премии Петербург будущего» - 2024 в номинации «Заявка года»
Михаил Иванов, Ольга Липатова, Мария Качалова. лауреаты премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Открытие года»
Мария Качалова , Ольга Липатова, Михаил Иванов, лауреаты премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Открытие года»
Олег Бележенко, Лизавета Галуцкая, Артем Платонов. лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Благотворительный проект года»
Елизавета Боярская, Артем Платонов, Олег Бележенко, Лизавета Галуцкая, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Благотворительный проект года»
Екатерина Арсеньева, Анна Гусева, Кристина Галько. лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2023 в номинации «Культурное пространство года»
Кристина Галько, Анна Гусева, Аркадий Ипполитов, Екатерина Арсеньева, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2023 в номинации «Культурное пространство года»
Александр Тоболь, Марина Краснова, Илья Рашкин. лауреаты и вручанты премии «Петербург будущего» - 2023 в номинации «Транспорт года»
Игорь Гирдин, Илья Рашкин, Марина Краснова, Александр Тоболь, лауреаты и вручанты премии «Петербург будущего» - 2023 в номинации «Транспорт года»

Одним из главных строителей «нового Петербурга» (облик которого мы привыкли видеть сейчас) в начале прошлого столетия и зодчим «Астории» стал Федор Лидваль. Отец архитектурного направления «северный модерн» построил отель в 1911–1912 годах совместно со своими ассистентками, студентками Политехнического института (первого в России технического вуза, в который принимали женщин!).

В стенах пятизвездочной гостиницы, оснащенной по последнему слову дизайна и техники, Сергей Дягилев продумывал логистику и бюджеты «Русских сезонов», Осип Мандельштам читал в ресторане стихи Ольге Ваксель, проводил медовый месяц со своей Маргаритой, Еленой Нюренберг, Михаил Булгаков.

Константин Чамилович, Инесса Гаевская. лауреат и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Новая культурная география»
Инесса Гаевская, Константин Чамилович , лауреат и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Новая культурная география»
Наталья Хвоенкова, Екатерина Холоднова, Владимир Княгинин, лауреаты и вручант года «Петербург будущего» - 2022 в номинации «Доклад года»

Наталья Хвоенкова, Екатерина Холоднова, Владимир Княгинин, лауреаты и вручант года «Петербург будущего» - 2022 в номинации «Доклад года»

Максим Матвеев, Никита Андреев. Полина Бокова, Александра Сумкина, Иван Козицын, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2023 в номинации «Ресайкл проект года»
Максим Матвеев, Никита Андреев, Полина Бокова, Александра Сумкина, Иван Козицын, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2023 в номинации «Ресайкл проект года»
Вера Степанская, Пётр Советников, Елена Лашкова. лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Временная архитектура года»
Елена Лашкова, Пётр Советников, Вера Степанская, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Временная архитектура года»
Ангелина Карпухина, Алёна Платонова, Варвара Баранова. Дмитрий Ялов, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Арт-событие года»
Ангелина Карпухина, Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Вероника Арутюнян, Варвара Баранова, Дмитрий Ялов, лауреаты и вручант премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Арт-событие года»
Сергей Гутцайт. лауреат премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Частная реставрация»
Сергей Гутцайт, лауреат премии «Петербург будущего» - 2024 в номинации «Частная реставрация»
Дмитрий Морозов. Нина Михайлюк, лауреаты «Петербург будущего - 2022» в номинации «Коллаборация года»
Дмитрий Морозов, Нина Михайлюк, лауреаты «Петербург будущего - 2022» в номинации «Коллаборация года»
Анна Ялова. Дмитрий Ялов
Анна Ялова, Дмитрий Ялов
Христина Отс, Елизавета Менис, Лина Кипрюшина. лауреаты в номинации «Медиакейс года»: проекты Центра Art & Science Университета ИТМО, 2023 год
Елизавета Менис, Христина Отс, Лина Кипрюшина,   лауреаты в номинации «Медиакейс года»: проекты Центра Art & Science Университета ИТМО, 2023 год
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Нана Гвичия, Ольга Таратынова
Нана Гвичия, Ольга Таратынова

Спустя более 100 лет со дня открытия «Астория» все так же остается одним из центральных мест притяжения для гостей и петербуржцев. А мы уже не один год собираем вместе урбанистов, девелоперов, экологов, активистов, художников, дизайнеров, реставраторов, каждый раз подчеркивая: за ними — будущее Петербурга! Проект был основан в 2018 году, и Собака.ru подняла на щит два слогана, узурпировав названия двух самых громких выставок того года — «В будущее возьмут не всех» в Главном штабе Эрмитажа и «Хранить вечно» в «Манеже». В единстве двух этих фраз — суть премии и нашего города. Победители получают статуэтки из рук почетных вручантов, налаживают творческие связи и полезные знакомства, намечают планы новых проектов и коллабораций. В этом году лауреаты премии традиционно соберутся в Зимнем саду «Астории» 13 февраля. А подробнее о том, как проходила прошлогодняя премия, вы можете прочитать в статье.

Скульптура Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флористическая композиция Максима Лангуева

Скульптура Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флористическая композиция Максима Лангуева

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Колесов, Елизавета Медунецкая, Никита Шубный

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Теги:
Петербург будущего 2025
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Михаил Иванов, Инесса Гаевская, Аркадий Ипполитов Сергей Макаров, Елизавета Менис, Нана Гвичия, Кристина Галько, Иван Андриянов, Анжелика Котова, Елена Давыдова, Ольга Липатова, Мария Качалова , Сергей Гутцайт, Константин Чамилович , Артем Платонов, Лизавета Галуцкая, Олег Бележенко, Кристина Березовская, Варвара Баранова, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Игорь Гирдин, Илья Рашкин, Наталья Бехтерева, Вера Степанская, Пётр Советников, Анна Ялова, Лина Кипрюшина, Екатерина Арсеньева, Александр Тоболь, Никита Андреев, Анна Гусева, Марина Краснова, Михаил Стацюк, Зоя Чалова, Елена Лашкова, Христина Отс, Елизавета Боярская, Дмитрий Морозов, Игорь Водопьянов, Эдуард Тиктинский, Ольга Таратынова, Лев Лурье, Яна Милорадовская, Максим Матвеев

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