Премия Собака.ru «Петербург будущего 2025» пройдет в «Астории»

Одним из главных строителей «нового Петербурга» (облик которого мы привыкли видеть сейчас) в начале прошлого столетия и зодчим «Астории» стал Федор Лидваль. Отец архитектурного направления «северный модерн» построил отель в 1911–1912 годах совместно со своими ассистентками, студентками Политехнического института (первого в России технического вуза, в который принимали женщин!).

В стенах пятизвездочной гостиницы, оснащенной по последнему слову дизайна и техники, Сергей Дягилев продумывал логистику и бюджеты «Русских сезонов», Осип Мандельштам читал в ресторане стихи Ольге Ваксель, проводил медовый месяц со своей Маргаритой, Еленой Нюренберг, Михаил Булгаков.