Премия Собака.ru «Петербург будущего 2025» пройдет в «Астории»

Восемь лет подряд в феврале редакция делает исследование «Петербурга будущего», посвященное урбанистике, реставрации, редевелопменту, новым именам в архитектуре, музейному делу и легендам города, и потом называет имена «профессиональных петербуржцев» — тех, кто создал за прошедший год самые резонансные и социокультурные проекты, строит и развивает город. Торжественный ужин и получение лауреатами статуэток в виде собачек традиционно (и неспроста!) проходят в Зимнем саду легендарной «Астории».
Одним из главных строителей «нового Петербурга» (облик которого мы привыкли видеть сейчас) в начале прошлого столетия и зодчим «Астории» стал Федор Лидваль. Отец архитектурного направления «северный модерн» построил отель в 1911–1912 годах совместно со своими ассистентками, студентками Политехнического института (первого в России технического вуза, в который принимали женщин!).
В стенах пятизвездочной гостиницы, оснащенной по последнему слову дизайна и техники, Сергей Дягилев продумывал логистику и бюджеты «Русских сезонов», Осип Мандельштам читал в ресторане стихи Ольге Ваксель, проводил медовый месяц со своей Маргаритой, Еленой Нюренберг, Михаил Булгаков.
Наталья Хвоенкова, Екатерина Холоднова, Владимир Княгинин, лауреаты и вручант года «Петербург будущего» - 2022 в номинации «Доклад года»
Спустя более 100 лет со дня открытия «Астория» все так же остается одним из центральных мест притяжения для гостей и петербуржцев. А мы уже не один год собираем вместе урбанистов, девелоперов, экологов, активистов, художников, дизайнеров, реставраторов, каждый раз подчеркивая: за ними — будущее Петербурга! Проект был основан в 2018 году, и Собака.ru подняла на щит два слогана, узурпировав названия двух самых громких выставок того года — «В будущее возьмут не всех» в Главном штабе Эрмитажа и «Хранить вечно» в «Манеже». В единстве двух этих фраз — суть премии и нашего города. Победители получают статуэтки из рук почетных вручантов, налаживают творческие связи и полезные знакомства, намечают планы новых проектов и коллабораций. В этом году лауреаты премии традиционно соберутся в Зимнем саду «Астории» 13 февраля. А подробнее о том, как проходила прошлогодняя премия, вы можете прочитать в статье.
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Колесов, Елизавета Медунецкая, Никита Шубный
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