Церемония награждения премии «Петербург будущего» — 2024: посмотрите, как это было

Чествовали лауреатов премии мы традиционно в гостинице «Астория». Ужин состоял из нескольких сетов: севиче из голубого тунца с чесночными чипсами, маринованным апельсином и огурцом, шашлык из тигровых креветок c запеченными томатами черри, киноа, кедровыми орехами и чили соусом, на горячее — дорадо с рататуем из свежих овощей, соусом из белого вина, маслом из шнитт-лука, топенадом из оливок и сыра Пармезан, филе говядины c кремом из мускатной тыквы, томленым картофелем, припущенными в красном вине яблоками и овощами. А на десерт — мини-версия нежного крема из юдзу с муссом из лемонграсса и кокосовым ганашем. За напитки отвечала компания Аквилон. И все это — за столами, украшенными художественно-флористическими композициями от художника Александра Траугота и декоратора Максима Лангуева.