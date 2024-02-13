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Репортажи

Церемония награждения премии «Петербург будущего» — 2024: посмотрите, как это было

«Собака.ru» провела ежегодную премию «Петербург будущего», чтобы ответить на вопрос: «Кто и как делает наш город лучше?». В седьмой раз мы собрались для награждения профессиональных петербуржцев, имена которых уже известны (знакомьтесь!). За ними Петербург! Рукоплескали тем, кто формирует прямо сейчас светлое будущее города, мы вместе с гостями гала-ужина — актерами и актрисами, галеристами, кураторами, урбанистами.

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Елизавета Боярская. Дарья Румянцева
Елизавета Боярская, Дарья Румянцева
Лев Лурье
Лев Лурье
Сергей Макаров, Мария Элькина
Мария Элькина, Сергей Макаров
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Ольга Таратынова, Сергей Гутцайт, Зоя Чалова. Людмила Гутцайт
Ольга Таратынова, Сергей Гутцайт, Зоя Чалова, Максим Лангуев, Татьяна Андреева, Людмила Гутцайт
Наталья Бехтерева
Наталья Бехтерева
Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский
Дмитрий Ялов

Дмитрий Ялов

На гала-ужине премии собрались активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Победители получили статуэтки из рук почетных вручантов: актрисы Елизаветы Боярской, историка Льва Лурье, председателя комитета по охране памятников истории и культуры Сергея Макарова, галериста Марины Гисич, председателя совета директоров группы компаний «Севкабель» Александра Вознесенского, директора библиотеки Маяковского и президента петербургского библиотечного общества Зои Чаловой, художественного руководителя танцевальной труппы Musica Aeterna Dance, режиссера Анны Гусевой, издателя «Собака.ru» Инессы Гаевской, реставратора, керамиста Элизабет де Треал де Кинси-Траугот, вице-губернатора Ленобласти и председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, архитектурного критика и писателя Марии Элькиной, директора по связям с общественностью отелей «Астория» и «Англетер» Натальи Ермашовой, основательницы KGallery Кристины Березовской, генерального директора и идеолога «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской, директора ЦВЗ «Манеж» Анны Яловой, генерального директора группы компаний «Геоизол» Елены Лашковой.

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Анна Ялова
Анна Ялова
Дарья Красильникова, Алина Зоря. Элизабет де Треал де Кинси-Траугот, Петр Иванов, Наталья Вознесенская
Дарья Красильникова, Алина Зоря, Элизабет де Треал де Кинси-Траугот, Петр Иванов, Наталья Вознесенская
Елена Давыдова
Елена Давыдова
Наталья Ермашова, Михаил Иванов (книги), Мария Качалова
Мария Качалова , Михаил Иванов (книги), Ольга Липатова, Наталья Ермашова
Игорь Водопьянов
Игорь Водопьянов
Варвара Баранова, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова
Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина, Варвара Баранова
Константин Чамилович. Светлана Сергеева
Константин Чамилович , Светлана Сергеева
Михаил Стацюк, Кристина Березовская
Михаил Стацюк, Кристина Березовская
Скульптура Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флористическая композиция Максима Лангуева

Скульптура Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флористическая композиция Максима Лангуева

Чествовали лауреатов премии мы традиционно в гостинице «Астория». Ужин состоял из нескольких сетов: севиче из голубого тунца с чесночными чипсами, маринованным апельсином и огурцом, шашлык из тигровых креветок c запеченными томатами черри, киноа, кедровыми орехами и чили соусом, на горячее — дорадо с рататуем из свежих овощей, соусом из белого вина, маслом из шнитт-лука, топенадом из оливок и сыра Пармезан, филе говядины c кремом из мускатной тыквы, томленым картофелем, припущенными в красном вине яблоками и овощами. А на десерт — мини-версия нежного крема из юдзу с муссом из лемонграсса и кокосовым ганашем. За напитки отвечала компания Аквилон. И все это — за столами, украшенными художественно-флористическими композициями от художника Александра Траугота и декоратора Максима Лангуева.

Лев Лурье
Лев Лурье
Ольга Таратынова. Нана Гвичия
Ольга Таратынова, Нана Гвичия
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Елена Лашкова
Елена Лашкова
Сергей Гутцайт
Сергей Гутцайт
Александр Вознесенский
Александр Вознесенский
Ксения Малич
Ксения Малич
Пётр Советников, Вера Степанская
Пётр Советников, Вера Степанская
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Татьяна Андреева, Максим Лангуев
Татьяна Андреева, Максим Лангуев
Лиза Савина
Лиза Савина
EXEED Центр ИАТ Волхонский

EXEED Центр ИАТ Волхонский

Анна Нова
Анна Нова

Под аплодисменты профессионального комьюнити главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк назвали самые резонансные и важные городские инициативы.

Звание «Благотворительный проект года» досталось проекту «Анна Помогает». актриса Елизавета Боярская вручила статуэтку «Собака.ru» в руки его основателя Олега Бележенко, директора по развитию «Анна Помогает» Лизавете Галуцкой и попечителя Артема Платонова.

Бизнес-центр «Феррум» стал лучшим в номинации «Общественная архитектура года». Награждать девелопера, визионера, мецената, совладельца УК «Теорема» Игоря Водопьянова на сцену поднялся историк Лев Лурье.

Александр Басалыгин
Александр Басалыгин
Михаил Стацюк, Елизавета Боярская, Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Елизавета Боярская, Михаил Стацюк
Михаил Стацюк. Элизабет де Треал де Кинси-Траугот
Михаил Стацюк, Элизабет де Треал де Кинси-Траугот
Анастасия Фисенко, Артем Платонов, Лизавета Галуцкая
Артем Платонов, Лизавета Галуцкая, Олег Бележенко, Анастасия Фисенко
Александр Малич
Александр Малич
Зоя Чалова
Зоя Чалова
Наталья Ермашова, Марина Гисич
Марина Гисич, Наталья Ермашова
Елена Бортникова

Елена Бортникова

Скульптура Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флористическая композиция Максима Лангуева

Скульптура Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флористическая композиция Максима Лангуева

Главной инициативой года признана реставрация Горыныча — работа художника Владимира Трубакова на 8 линии Васильевского острова, которая была полуразрушена и потом спасена энтузиастами. Трехголового дракона Ваську восстановила команда во главе с активисткой Анастасией Фисенко. Отметили инициативу галерист Марина Гисич и председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский.

Директор библиотеки Маяковского и президент петербургского библиотечного общества Зоя Чалова вручила статуэтку создателям фестиваля «Друзья Петербурга»: начальнику управления департамента ПАО «Газпром» Елене Давыдовой, генеральному директору АГТ Северо-Запад Анжелике Котовой, начальнику отдела департамента ПАО «Газпром» Ивану Андриянову. «Друзья Петербурга» — победители в номинации «Краеведческий фестиваль года».

Антон Головин, Лиза Савина, Владимир Григорьев
Владимир Григорьев, Лиза Савина, Антон Головин, Георгий Снежкин, Сергей Падалко
Сергей Макаров
Сергей Макаров
Юрченко Евгения, Наталья Лесовая, Кристина Щербакова

Юрченко Евгения, Наталья Лесовая, Кристина Щербакова

Анна Ялова. Дмитрий Ялов
Анна Ялова, Дмитрий Ялов
Анжелика Котова, Никита Андреев
Никита Андреев, Анжелика Котова
Анна Гусева, Елизавета Боярская. Дарья Румянцева
Елизавета Боярская, Анна Гусева, Дарья Румянцева
Максим Има
Максим Има
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская, Елизавета Боярская
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Елизавета Боярская
Татьяна Анисимова, Мария Березина

Татьяна Анисимова, Мария Березина

Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский
Дарья Шаченок

Дарья Шаченок

Заявкой года «Собака.ru» назвала усадьбу «Тихий берег». Награду получила психотерапевт, наследница династии исследователей мозга Наталья Бехтерева. Наградил Наталью председатель комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Левашовский хлебозавод заслуженно получил звание «Редевелопмент года». На сцену поднялся глава компании RBI Эдуард Тиктинский, чтобы получить статуэтку от художественного руководителя танцевальной труппы Musica Aeterna Dance, режиссера Анны Гусевой.

«Новая культурная география» — «Остров фортов». Для награждения Яна Милорадовская и Михаил Стацюк пригласили на сцену генерального директора «Острова фортов» Константина Чамиловича. Вручала премию издатель «Собака.ru» Инесса Гаевская.

Татьяна Андреева, Максим Лангуев
Максим Лангуев, Татьяна Андреева
Екатерина Арсеньева, Кристина Галько
Екатерина Арсеньева, Кристина Галько
Сергей Гутцайт. Людмила Гутцайт
Сергей Гутцайт, Людмила Гутцайт
Михаил Стацюк, Наталья Капитурова, Никита Капитуров
Никита Капитуров, Наталья Капитурова, Михаил Стацюк
Анастасия Контарович. Ольга Газеева, Ольга Маталыцкая
Анастасия Контарович, Ольга Газеева, Ольга Маталыцкая 
Игорь Водопьянов
Игорь Водопьянов
Надежда Зотова, Татьяна Любимова

Надежда Зотова, Татьяна Любимова

Алина Зоря, Дарья Красильникова. Петр Иванов
Дарья Красильникова, Алина Зоря, Петр Иванов
Мария Агафонова, Валерия Дьячкова

Мария Агафонова, Валерия Дьячкова

Ольга Зелинская

Ольга Зелинская

Екатерина Трахман, Дарья Штоколова

Екатерина Трахман, Дарья Штоколова

Результат сотрудничества «Царского села» и флориста, декоратора Максима Лангуева — «Цветущий дворец» в Александровском дворце — признан коллаборацией года. Актриса Елизавета Боярская наградила директора ГМЗ «Царское село» Ольгу Таратанову, начальника отдела развития Александровского дворца Татьяну Андрееву и Максима Лангуева.

«Стрит-арт хранение» в «Севкабель-Порту» в лице куратора Алины Зоря, хранителя коллекции Дарьи Красильниковой, пиар-директора Петра Иванова, Натальи Воскресенской победили в номинации «Культурное пространство года». Оценила масштаб проекта и вручила статуэтку реставратор, керамист Элизабет де Треал де Кинси-Траугот.

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев
Татьяна Любимова

Татьяна Любимова

Константин Набель. Артем Зубенко
Константин Набель, Артем Зубенко
Антон Головин
Антон Головин
Ольга Липатова, Мария Качалова
Ольга Липатова, Мария Качалова
Георгий Рыков

Георгий Рыков

Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Татьяна Зиза
Татьяна Зиза
Юрий Грудин
Юрий Грудин
EXEED Центр ИАТ Волхонский

EXEED Центр ИАТ Волхонский

Вице-губернатор Ленобласти и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов поднялись на сцену, чтобы отметить лучший проект в номинации «Арт-событие года». Им стала ярмарка искусства 1703. Статуэтку получили директор Алиса Преснецова, исполнительный директор Ангелина Карпухина. креативный директор Вероника Арутюнян, технический директор Алена Платонова, руководитель направления событийного менеджмента Варвара Баранова.

Сооснователь книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов и архитекторы «Aurora бюро» Мария Качалова и Ольга Липатова — победители в номинации «Открытие года». Вместе они создали букинистический магазин «Академия» на месте отделения Академкниги. Архитектурный критик, писатель Мария Элькина и директор по связям с общественностью отелей «Астория» и «Англетер» Наталья Ермашова вручили героям заветную статуэтку.

Елена Плахтий, Андрей Лушников. Георгий Рыков
Андрей Лушников, Елена Плахтий, Георгий Рыков
Алёна Мариничева. Анастасия Понамарева
Алёна Мариничева, Анастасия Понамарева 
Елена Жеребкова, Юлия Суслова

Елена Жеребкова, Юлия Суслова

Светлана Соколова. Александр Завьялов
Светлана Соколова , Александр Завьялов 
Наталья Голубева, Екатерина Амирханова

Наталья Голубева, Екатерина Амирханова 

Марат Богдалов
Марат Богдалов
Керамика авторства Александра Траугота и флористическая композиция Максима Лангуева

Керамика авторства Александра Траугота и флористическая композиция Максима Лангуева

Оля Коста

Оля Коста

Фестиваль «Архитектон» стал лучшим в номинации «Событие года». Генеральный директор и идеолог «Новой Голландии» Роксана Шатуновская наградила команду фестиваля: куратора Георгия Снежкина, продюсера и куратора Лизу Савину, основателя мастерской «Витрувий и сыновья» Сергея Падалко, архитектора Антона Головина, председателя Союза архитекторов Владимира Григорьева.

Реставрацией года назван павильон «Эрмитаж» в Петергофе. Главному хранителю ГМЗ «Петергоф» Елене Бортниковой статуэтку вручила директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

Чтобы объявить лауреата премии в номинации «Временная архитектура года», на сцену вышла генеральный директор группы компаний «Геоизол» Елена Лашкова. Звание досталось архитектурному бюро Katarsis. Архитекторы и основатели бюро Петр Советников и Вера Степанская— авторы главного проекта на фестивале «Архстояние» в Никола-Ленивце летом 2023-го.

За заслуги перед Петербургом мы наградили частного реставратора — главу ресторанного холдинга Gutsait Group, основателя эко-коммуны «Хорошее время» и частной школы-пансиона для юношей имени Горчакова Сергея Гутцайта. Отметила стремление Сергея поднимать из руин постройки Винченцо Бренны и Александра Брюллова основательница KGallery Кристина Березовская.

Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова

«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
«Петербург будущего» — 2024:

Отель «Астория»

Группу компаний «КВС»

EXEED Центр ИАТ Волхонский

Компанию Аквилон

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Теги:
Петербург будущего 2024
Люди:
Анжелика Котова, Елена Давыдова, Антон Головин Ольга Липатова, Мария Качалова , Сергей Гутцайт, Константин Чамилович , Анастасия Фисенко, Татьяна Андреева, Артем Платонов, Лизавета Галуцкая, Олег Бележенко, Александр Басалыгин, Максим Лангуев, Алина Зоря, Дарья Красильникова, Кристина Березовская, Варвара Баранова, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Светлана Соколова , Марат Богдалов, Наталья Капитурова, Наталья Бехтерева, Вера Степанская, Пётр Советников, Анна Ялова, Алёна Мариничева, Екатерина Арсеньева, Кристина Галько, Никита Андреев, Анна Гусева, Татьяна Зиза, Михаил Стацюк, Никита Капитуров, Зоя Чалова, Елена Лашкова, Максим Има, Андрей Лушников, Елизавета Боярская, Анна Нова, Михаил Иванов (книги), Александр Вознесенский, Юрий Грудин, Константин Набель, Кристина Сасонко , Елена Плахтий, Игорь Водопьянов, Григорий Сасонко, Сергей Макаров, Мария Элькина, Эдуард Тиктинский, Ольга Таратынова, Георгий Снежкин, Сергей Падалко, Владимир Григорьев, Инесса Гаевская, Лиза Савина, Лев Лурье, Ксения Малич, Яна Милорадовская, Марина Гисич, Наталья Ермашова, Анастасия Контарович, Александр Малич

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