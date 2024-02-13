Церемония награждения премии «Петербург будущего» — 2024: посмотрите, как это было

«Собака.ru» провела ежегодную премию «Петербург будущего», чтобы ответить на вопрос: «Кто и как делает наш город лучше?». В седьмой раз мы собрались для награждения профессиональных петербуржцев, имена которых уже известны (знакомьтесь!). За ними Петербург! Рукоплескали тем, кто формирует прямо сейчас светлое будущее города, мы вместе с гостями гала-ужина — актерами и актрисами, галеристами, кураторами, урбанистами.
Дмитрий Ялов
На гала-ужине премии собрались активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Победители получили статуэтки из рук почетных вручантов: актрисы Елизаветы Боярской, историка Льва Лурье, председателя комитета по охране памятников истории и культуры Сергея Макарова, галериста Марины Гисич, председателя совета директоров группы компаний «Севкабель» Александра Вознесенского, директора библиотеки Маяковского и президента петербургского библиотечного общества Зои Чаловой, художественного руководителя танцевальной труппы Musica Aeterna Dance, режиссера Анны Гусевой, издателя «Собака.ru» Инессы Гаевской, реставратора, керамиста Элизабет де Треал де Кинси-Траугот, вице-губернатора Ленобласти и председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, архитектурного критика и писателя Марии Элькиной, директора по связям с общественностью отелей «Астория» и «Англетер» Натальи Ермашовой, основательницы KGallery Кристины Березовской, генерального директора и идеолога «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской, директора ЦВЗ «Манеж» Анны Яловой, генерального директора группы компаний «Геоизол» Елены Лашковой.
Скульптура Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флористическая композиция Максима Лангуева
Чествовали лауреатов премии мы традиционно в гостинице «Астория». Ужин состоял из нескольких сетов: севиче из голубого тунца с чесночными чипсами, маринованным апельсином и огурцом, шашлык из тигровых креветок c запеченными томатами черри, киноа, кедровыми орехами и чили соусом, на горячее — дорадо с рататуем из свежих овощей, соусом из белого вина, маслом из шнитт-лука, топенадом из оливок и сыра Пармезан, филе говядины c кремом из мускатной тыквы, томленым картофелем, припущенными в красном вине яблоками и овощами. А на десерт — мини-версия нежного крема из юдзу с муссом из лемонграсса и кокосовым ганашем. За напитки отвечала компания Аквилон. И все это — за столами, украшенными художественно-флористическими композициями от художника Александра Траугота и декоратора Максима Лангуева.
EXEED Центр ИАТ Волхонский
Под аплодисменты профессионального комьюнити главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк назвали самые резонансные и важные городские инициативы.
Звание «Благотворительный проект года» досталось проекту «Анна Помогает». актриса Елизавета Боярская вручила статуэтку «Собака.ru» в руки его основателя Олега Бележенко, директора по развитию «Анна Помогает» Лизавете Галуцкой и попечителя Артема Платонова.
Бизнес-центр «Феррум» стал лучшим в номинации «Общественная архитектура года». Награждать девелопера, визионера, мецената, совладельца УК «Теорема» Игоря Водопьянова на сцену поднялся историк Лев Лурье.
Елена Бортникова
Скульптура Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флористическая композиция Максима Лангуева
Главной инициативой года признана реставрация Горыныча — работа художника Владимира Трубакова на 8 линии Васильевского острова, которая была полуразрушена и потом спасена энтузиастами. Трехголового дракона Ваську восстановила команда во главе с активисткой Анастасией Фисенко. Отметили инициативу галерист Марина Гисич и председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский.
Директор библиотеки Маяковского и президент петербургского библиотечного общества Зоя Чалова вручила статуэтку создателям фестиваля «Друзья Петербурга»: начальнику управления департамента ПАО «Газпром» Елене Давыдовой, генеральному директору АГТ Северо-Запад Анжелике Котовой, начальнику отдела департамента ПАО «Газпром» Ивану Андриянову. «Друзья Петербурга» — победители в номинации «Краеведческий фестиваль года».
Юрченко Евгения, Наталья Лесовая, Кристина Щербакова
Татьяна Анисимова, Мария Березина
Дарья Шаченок
Заявкой года «Собака.ru» назвала усадьбу «Тихий берег». Награду получила психотерапевт, наследница династии исследователей мозга Наталья Бехтерева. Наградил Наталью председатель комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.
Левашовский хлебозавод заслуженно получил звание «Редевелопмент года». На сцену поднялся глава компании RBI Эдуард Тиктинский, чтобы получить статуэтку от художественного руководителя танцевальной труппы Musica Aeterna Dance, режиссера Анны Гусевой.
«Новая культурная география» — «Остров фортов». Для награждения Яна Милорадовская и Михаил Стацюк пригласили на сцену генерального директора «Острова фортов» Константина Чамиловича. Вручала премию издатель «Собака.ru» Инесса Гаевская.
Надежда Зотова, Татьяна Любимова
Мария Агафонова, Валерия Дьячкова
Ольга Зелинская
Екатерина Трахман, Дарья Штоколова
Результат сотрудничества «Царского села» и флориста, декоратора Максима Лангуева — «Цветущий дворец» в Александровском дворце — признан коллаборацией года. Актриса Елизавета Боярская наградила директора ГМЗ «Царское село» Ольгу Таратанову, начальника отдела развития Александровского дворца Татьяну Андрееву и Максима Лангуева.
«Стрит-арт хранение» в «Севкабель-Порту» в лице куратора Алины Зоря, хранителя коллекции Дарьи Красильниковой, пиар-директора Петра Иванова, Натальи Воскресенской победили в номинации «Культурное пространство года». Оценила масштаб проекта и вручила статуэтку реставратор, керамист Элизабет де Треал де Кинси-Траугот.
Татьяна Любимова
Георгий Рыков
EXEED Центр ИАТ Волхонский
Вице-губернатор Ленобласти и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов поднялись на сцену, чтобы отметить лучший проект в номинации «Арт-событие года». Им стала ярмарка искусства 1703. Статуэтку получили директор Алиса Преснецова, исполнительный директор Ангелина Карпухина. креативный директор Вероника Арутюнян, технический директор Алена Платонова, руководитель направления событийного менеджмента Варвара Баранова.
Сооснователь книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов и архитекторы «Aurora бюро» Мария Качалова и Ольга Липатова — победители в номинации «Открытие года». Вместе они создали букинистический магазин «Академия» на месте отделения Академкниги. Архитектурный критик, писатель Мария Элькина и директор по связям с общественностью отелей «Астория» и «Англетер» Наталья Ермашова вручили героям заветную статуэтку.
Елена Жеребкова, Юлия Суслова
Наталья Голубева, Екатерина Амирханова
Керамика авторства Александра Траугота и флористическая композиция Максима Лангуева
Оля Коста
Фестиваль «Архитектон» стал лучшим в номинации «Событие года». Генеральный директор и идеолог «Новой Голландии» Роксана Шатуновская наградила команду фестиваля: куратора Георгия Снежкина, продюсера и куратора Лизу Савину, основателя мастерской «Витрувий и сыновья» Сергея Падалко, архитектора Антона Головина, председателя Союза архитекторов Владимира Григорьева.
Реставрацией года назван павильон «Эрмитаж» в Петергофе. Главному хранителю ГМЗ «Петергоф» Елене Бортниковой статуэтку вручила директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.
Чтобы объявить лауреата премии в номинации «Временная архитектура года», на сцену вышла генеральный директор группы компаний «Геоизол» Елена Лашкова. Звание досталось архитектурному бюро Katarsis. Архитекторы и основатели бюро Петр Советников и Вера Степанская— авторы главного проекта на фестивале «Архстояние» в Никола-Ленивце летом 2023-го.
За заслуги перед Петербургом мы наградили частного реставратора — главу ресторанного холдинга Gutsait Group, основателя эко-коммуны «Хорошее время» и частной школы-пансиона для юношей имени Горчакова Сергея Гутцайта. Отметила стремление Сергея поднимать из руин постройки Винченцо Бренны и Александра Брюллова основательница KGallery Кристина Березовская.
Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
«Петербург будущего» — 2024:
Отель «Астория»
Группу компаний «КВС»
EXEED Центр ИАТ Волхонский
Компанию Аквилон
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