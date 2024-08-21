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Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Юлия Пересильд, Алексей Учитель и другие на открытии кинофестиваля «Короче»

В Калининграде открылся XII ежегодный фестиваль короткометражного и дебютного кино, который продлится с 20 по 25 августа. Традиционно смотр стартовал с органного концерта в Кафедральном соборе, после которого гости переместились в областной драматический театр, где и прошла сама церемония. По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости фестиваля – Елизавета Боярская, Алексей Учитель, Любовь Аксенова, Ирина Горбачева и другие. 

Елизавета Боярская
Пресс-служба
Елизавета Боярская
Любовь Аксенова. Павел Аксёнов
Пресс-служба
Любовь Аксенова, Павел Аксёнов
Алексей Учитель
Пресс-служба
Алексей Учитель
Ирина Горбачёва
Пресс-служба

Ирина Горбачёва

Юлия Пересильд
Пресс-служба
Юлия Пересильд
Антоха MC
Пресс-служба

Антоха MC

Ведущей церемонии открытия стала актриса Анна Пересильд, а членами жюри в этом году — героиня майского номера Собака.ru Любовь Аксенова, актер Артем Ткаченко, режиссеры и продюсер Петр Тодоровский и Сергей Кальварский. В состав команды, которая будет выбирать лучшего полнометражного кинодебютанта, вошли лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Елизавета Боярская, актер и продюсер Александр Робак, сценарист Александр Котт и режиссер Алексей Учитель. Разбавили официальные речи выступления Юлии Пересильд с группой «Мандрагора» и Антохи МС, который появился на фестивале не только как приглашенный артист, но и главный герой короткометражки «Яблоки». 

Анна Пересильд
Пресс-служба

Анна Пересильд

Сергей Харченко
Пресс-служба

Сергей Харченко

Екатерина Волкова
Пресс-служба

Екатерина Волкова

Петр Тодоровский
Пресс-служба

Петр Тодоровский

Александра Киселева
Пресс-служба

Александра Киселева

Анна Котова
Пресс-служба

Анна Котова

Артем Ткаченко
Пресс-служба

Артем Ткаченко

Марина Доможирова
Пресс-служба

Марина Доможирова

Фильмом открытия кинофестиваля «Короче» стала новая картина лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Романа Михайлова «Жар-птица».

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Люди:
Елизавета Боярская, Алексей Учитель, Юлия Пересильд Любовь Аксенова

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