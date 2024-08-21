Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Юлия Пересильд, Алексей Учитель и другие на открытии кинофестиваля «Короче»

В Калининграде открылся XII ежегодный фестиваль короткометражного и дебютного кино, который продлится с 20 по 25 августа. Традиционно смотр стартовал с органного концерта в Кафедральном соборе, после которого гости переместились в областной драматический театр, где и прошла сама церемония. По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости фестиваля – Елизавета Боярская, Алексей Учитель, Любовь Аксенова, Ирина Горбачева и другие.
Ирина Горбачёва
Антоха MC
Ведущей церемонии открытия стала актриса Анна Пересильд, а членами жюри в этом году — героиня майского номера Собака.ru Любовь Аксенова, актер Артем Ткаченко, режиссеры и продюсер Петр Тодоровский и Сергей Кальварский. В состав команды, которая будет выбирать лучшего полнометражного кинодебютанта, вошли лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Елизавета Боярская, актер и продюсер Александр Робак, сценарист Александр Котт и режиссер Алексей Учитель. Разбавили официальные речи выступления Юлии Пересильд с группой «Мандрагора» и Антохи МС, который появился на фестивале не только как приглашенный артист, но и главный герой короткометражки «Яблоки».
Фильмом открытия кинофестиваля «Короче» стала новая картина лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Романа Михайлова «Жар-птица».
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