Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Юлия Пересильд, Алексей Учитель и другие на открытии кинофестиваля «Короче»

Ведущей церемонии открытия стала актриса Анна Пересильд, а членами жюри в этом году — героиня майского номера Собака.ru Любовь Аксенова, актер Артем Ткаченко, режиссеры и продюсер Петр Тодоровский и Сергей Кальварский. В состав команды, которая будет выбирать лучшего полнометражного кинодебютанта, вошли лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Елизавета Боярская, актер и продюсер Александр Робак, сценарист Александр Котт и режиссер Алексей Учитель. Разбавили официальные речи выступления Юлии Пересильд с группой «Мандрагора» и Антохи МС, который появился на фестивале не только как приглашенный артист, но и главный герой короткометражки «Яблоки».