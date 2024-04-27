Любовь Аксенова — героиня обложки майского номера «Собака.ru»!

Не хочется идти в глубокий самоанализ, но бывает, что это вылезает: я в себе сомневаюсь. Начинаю гонять мысли, что актерство — это не мое, больше не получается, пора заканчивать. Потом проходит день, другой, и я вдруг понимаю: у меня появилось отличное актерское наблюдение, как сделать роль. Так что самый большой урок, который я усвоила за последний месяц, — все постоянно меняется: то хорошо, то плохо, то ровно, то потом снова хорошо. Поэтому я решила просто расслабиться. И теперь, когда мне приходят в голову мысли «видимо, не мое», отдаю себе отчет: это временно.