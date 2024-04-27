Любовь Аксенова — героиня обложки майского номера «Собака.ru»!

Петербургу нужен герой! И он у нас есть: любимый всеми Игорь Гром вернется в Петербург (и на экраны!) 23 мая — в блокбастере «Майор Гром: Игра» от Bubble Studios и «Кинопоиска». Своя супергероиня у майора Грома тоже есть — это Любовь Аксенова и ее решительная журналистка-блогер с огненно-красными волосами Юля Пчелкина. Мы провели с Любой два дня в солнечном весеннем Петербурге и лично убедились: Аксенова — это любовь!
На Любе: серьги и колье из коллекции Premium, кольца из коллекций Premium и Moments ALROSA DIAMONDS, пальто VIVA VOX, лиф и шорты 404 NOT FOUND
На Любе: серьги, колье, браслет и кольца Luminous Diamonds — все ALROSA DIAMONDS, топ и брюки VIVA VOX, босоножки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Любе: серьги, колье, браслет и кольца Luminous Diamonds — все ALROSA DIAMONDS, топ VIVA VOX
На Любе: колье из коллекции Premium, серьги из коллекции Berkana, браслет и кольца из коллекций Premium и Lethe — все ALROSA DIAMONDS, платье AMPLITUDA
На Любе: колье из коллекции Premium, серьги из коллекции Berkana, браслет и кольца из коллекций Premium и Lethe ALROSA DIAMONDS, платье AMPLITUDA
На Любе: плащ и брюки VIVA VOX, лоферы PANTALETTI (No One)
На Любе: серьги и колье из коллекции Premium, кольца из коллекций Premium и Moments ALROSA DIAMONDS, пальто VIVA VOX, лиф и шорты 404 NOT FOUND
На Любе: колье и серьги из коллекции Premium ALROSA DIAMONDS, корсет, рукава и юбка SAY NO MORE
На Любе: колье из коллекции Premium, серьги из коллекции Fancy, браслет и кольца из коллекции Lethe — ALROSA DIAMONDS, блуза и юбка 404 NOT FOUND, туфли RENZO MERCURY (No One)
Масштабная франшиза-аттракцион «Майор Гром» от BUBBLE Studios и Кинопоиска — это новый канон с нетривиальными локациями вроде ныне закрытого СИЗО «Кресты» и кастом из театральных звезд (от «фокинца» Тихона Жизневского до учеников Фильштинского Константина Хабенского и Сергея Горошко). В «Игре» Люба вновь меняет образы и эффектные парики, помогая бойфренду-полицейскому Игорю Грому ловить таинственного злодея. Мы провели с Любой два дня в солнечном весеннем Петербурге и лично убедились: Аксенова — это любовь!
Любовь Аксенова
Не хочется идти в глубокий самоанализ, но бывает, что это вылезает: я в себе сомневаюсь. Начинаю гонять мысли, что актерство — это не мое, больше не получается, пора заканчивать. Потом проходит день, другой, и я вдруг понимаю: у меня появилось отличное актерское наблюдение, как сделать роль. Так что самый большой урок, который я усвоила за последний месяц, — все постоянно меняется: то хорошо, то плохо, то ровно, то потом снова хорошо. Поэтому я решила просто расслабиться. И теперь, когда мне приходят в голову мысли «видимо, не мое», отдаю себе отчет: это временно.
Полное интервью с Любовью Аксеновой читайте в майском номере и на сайте «Собака.ru».
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Фото: Марина Клюковская
Текст: Елена Анисимова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Александра Сухоненкова
Визаж и волосы: Дарья Чадова
Свет: Александр Огурцов и Павел Знаменский, Skypoint
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Ретушь: Жанна Галай
Комментарии (0)