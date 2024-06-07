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Репортажи

Как прошло открытие Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703

В Центральном выставочном зале «Манеж» торжественно открылась третья Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703. Гостями вечера стали галеристы, художники, коллекционеры, меценаты, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. Многие работы, представленные галереями, были куплены уже в первые часы.

В церемонии открытия ярмарки приняли участие заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Также перед собравшимися выступила Алиса Преснецова, генеральный директор ярмарки 1703. Ведущим церемонии стал генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич.

Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Алиса Преснецова, Варвара Баранова, Алёна Платонова
Елена Давыдова, Борис Пиотровский. Сергей Куприянов
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Борис Пиотровский, Елена Давыдова, Сергей Куприянов
Алиса Преснецова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Алиса Преснецова
Марина Гисич
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Марина Гисич
Михаил Пиотровский. Константин Крюков, Алина Алексеева
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Михаил Пиотровский, Константин Крюков, Алина Алексеева
Сергей Лимонов. Джессика
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Сергей Лимонов, Джессика
Кристина Березовская
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Кристина Березовская
Стенд галереи DiDi
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Стенд галереи DiDi

Игорь Суханов
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Игорь Суханов
Евгения Сероусова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Евгения Сероусова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Александр Малич
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Александр Малич
Лариса Тиктинская, Эдуард Тиктинский
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Лариса Тиктинская, Эдуард Тиктинский
Екатерина Попова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Екатерина Попова
Михаил Баженов
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Михаил Баженов
Реваз Жвания
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Реваз Жвания
Инсталяция Ивана Горшкова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Инсталяция Ивана Горшкова

Юлия Матвиенко
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Юлия Матвиенко
Анжелика Котова. Елизавета Савинкова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Анжелика Котова, Елизавета Савинкова
Юрий Грудин, Мария Грудина, Михаил Стацюк
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Михаил Стацюк, Мария Грудина, Юрий Грудин
Роман Ротенберг
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Роман Ротенберг
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Лиза Савина
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Лиза Савина
Полина Маликова (Толстун)
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Полина Маликова (Толстун)
Анна Гусева
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Анна Гусева
Артем Злобин
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Артем Злобин
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Анастасия Контарович
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Анастасия Контарович
Георгий Пинхасов
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Георгий Пинхасов

Елизавета Менис
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Елизавета Менис
Юлия Лобойко
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Юлия Лобойко
Ольга Коста, Георгий Пинхасов
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Ольга Коста, Георгий Пинхасов

Юрий Смекалов. Злата Смекалова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Юрий Смекалов, Злата Смекалова
Борис Пиотровский
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Борис Пиотровский
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Мария Фурсова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Мария Фурсова
Максим Има
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Максим Има
Юра Питенин, Мария Грудина
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Юра Питенин, Мария Грудина
Артем Балаев
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Артем Балаев
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Олег Перфилов, Алена Мельникова
Галя Голованова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Галя Голованова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Анастасия Дианова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Анастасия Дианова
Ольга Маки, Антон Нечипоренко
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Антон Нечипоренко, Ольга Маки
Ирена Понарошку
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Ирена Понарошку

Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Ася Элькина
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Ася Элькина

Борис Пиотровский
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Борис Пиотровский
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Екатерина Мокроусова-Гульельми
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Екатерина Мокроусова-Гульельми

Антон Рудзат
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Антон Рудзат
Сабина Чагина
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Сабина Чагина
Мария Гусева, Ольга Гусева
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Ольга Гусева, Мария Гусева
Влада Басманова
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Влада Басманова

DJ Kosinus, Zeskullz
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
DJ Kosinus, Zeskullz
Валерий Шафиров
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Валерий Шафиров
Алина Герман
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Алина Герман
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Никита Макаров со спутницей
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Никита Макаров со спутницей 

Петр Иванов, Анна Завидий
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Петр Иванов, Анна Завидий 

Ольга Маталыцкая
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Ольга Маталыцкая

Николай Зверков
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян
Николай Зверков
Александра Карпова, Ран Гидор
Фото: Анастасия Большакова/Тигран Ширинян

Александра Карпова, Ран Гидор

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