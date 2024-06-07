Как прошло открытие Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703

В Центральном выставочном зале «Манеж» торжественно открылась третья Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703. Гостями вечера стали галеристы, художники, коллекционеры, меценаты, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. Многие работы, представленные галереями, были куплены уже в первые часы.
В церемонии открытия ярмарки приняли участие заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Также перед собравшимися выступила Алиса Преснецова, генеральный директор ярмарки 1703. Ведущим церемонии стал генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич.
Стенд галереи DiDi
Инсталяция Ивана Горшкова
Георгий Пинхасов
Ольга Коста, Георгий Пинхасов
Екатерина Мокроусова-Гульельми
Влада Басманова
Никита Макаров со спутницей
Петр Иванов, Анна Завидий
Ольга Маталыцкая
Александра Карпова, Ран Гидор
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