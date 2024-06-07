Как прошло открытие Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703

В Центральном выставочном зале «Манеж» торжественно открылась третья Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703. Гостями вечера стали галеристы, художники, коллекционеры, меценаты, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. Многие работы, представленные галереями, были куплены уже в первые часы.