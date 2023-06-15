Атмосферный репортаж премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023

На Левашовском хлебозаводе прошла 18-ая премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Мы награждали пятьдесят лауреатов в девяти номинациях, изучали отреставрированное пространство хлебозавода и слушали хор Attaque de panique. Делимся атмосферой этого вечера!