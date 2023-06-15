Атмосферный репортаж премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023

На Левашовском хлебозаводе прошла 18-ая премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Мы награждали пятьдесят лауреатов в девяти номинациях, изучали отреставрированное пространство хлебозавода и слушали хор Attaque de panique. Делимся атмосферой этого вечера!
Хор Attaque de panique
Илья Дель
Денис Прытков
Юлия Машнич, Юлия Суслова, Дарья Гладких
Команда галереи 10.203
Владимир Хавинсон
КУОК/QUOK
Игорь Гирдин, Илья Рашкин
Аглая Ивановна
Даша Гламорама
Екатерина Армеева
Екатерина Армеева
Алексей Никитин Nocow
Анастасия Столбнева
Полина Мильто
Влад Фурманов
Анна Афанасьева
Светлана Соколова
Фото: Ася Минеева
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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