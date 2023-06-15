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Репортажи

Атмосферный репортаж премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023

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На Левашовском хлебозаводе прошла 18-ая премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Мы награждали пятьдесят лауреатов в девяти номинациях, изучали отреставрированное пространство хлебозавода и слушали хор Attaque de panique. Делимся атмосферой этого вечера!

Александр Рогов
Яна Милорадовская, Константин Плотников
Константин Плотников, Любовь Виролайнен
Анастасия Дианова, Михаил Стацюк
Юлдус Бахтиозина
Ольга Маки, Александр Рогов

Хор Attaque de panique

Тося Чайкина
Петр Аксенов
Виктор Мазин
Лауреаты «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023

Илья Дель

Татьяна Полякова
Ксения Михеева
Полина Сидихина, Полина Данилова
Константин Плотников
Марк Лапин, Ксения Лапина

Денис Прытков

Артем Злобин
Мария Фурсова

Юлия Машнич, Юлия Суслова, Дарья Гладких

Команда галереи 10.203

Первая часть красной ковровой дорожки премии
Тося Чайкина, Mia Boyko

Владимир Хавинсон

Мария Хорева
Антон Садчиков

КУОК/QUOK

Игорь Гирдин, Илья Рашкин

Анастасия Дианова, Наталья Текоева

Аглая Ивановна

Дарья Павлюкевич
Настя Соломеина

Даша Гламорама

Екатерина Армеева

Александр Малич
Вторая часть красной ковровой дорожки премии

Екатерина Армеева

Тося Чайкина, с мамой Верой Бадулиной
Артем Злобин, Илья Дель
Валентин Блох

Алексей Никитин Nocow

Покрас Лампас

Анастасия Столбнева

Юрий Дормидошин

Полина Мильто

Сергей Бондарев, Алена Водонаева

Влад Фурманов

Надежда Васильева, Федор Балабанов, Анастасия Кожевникова
Александр Траугот

Анна Афанасьева

Светлана Соколова

Фото: Ася Минеева

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

Компанию LADOGA

Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ

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