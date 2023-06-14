Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Часть II

В прошлый четверг мы провели восемнадцатую премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Редакция «Собака.ru» наградила своих лауреатов — выдающихся людей из разных областей: от моды до бизнеса. Чествовали мы их на Левашовском хлебозаводе — памятнике промышленного строительства эпохи конструктивизма.
Влад Фурманов, Неля Попова
Алена Ристич
Елена Бачунина, Татьяна Андреева
Кристан Глаголев
Ольга Маталыцкая
Нана Гвичия
Максим Болонкин, Анна Бездудная
Максим Пратусевич
Свои статуэтки, респекты и признания получили 50 героев, среди которых топ-модель Аглая Ивановна, президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов, основательницы галереи MYTH Ольга Профатило и Юлия Вяткина, глава благотворительного фонда «Точка опоры» Анна Афанасьева, певица MIA BOYKA, поэт и прозаик Алла Горбунова, команда Дома Радио, хореограф Ксения Михеева.
Артем Злобин, Алина Мустафаева
Игорь Гирдин
Ангелина Карпухина, Алена Платонова, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова
Анастасия Комолова
Галина Голованова, Анастасия Комолова
Светлана Соколова, Александр Завьялов
Светлана Соколова
Анна Афанасьева, Юлия Быстрова
Андрей Медников, Андрей Бурсиков
Любовь Щипцова
Валерия Пахомова
Ольга Газеева, Елена Воронова
Анна Каменева
Полина Данилова
Али Мамедов, Ольга Зелинская
Валерия Тихонова
Максим лященко
Диана Ульрих, Елена Юферева
Ксения Слугина
Екатерина Армеева, Вова Цыган
Денис Прохоров
Роман и Валерия Никоновы
Анжелика Котова
Светлана Болмотова
Дина Булыченко, Милена Титарева
Дарья Гладких, Алексей Никитин Nocow, Ольга Угарова
Татьяна Любимова, Екатерина Аридова
Виталия Долинская
Вера Перцева, Андрей Перцев
Мария Куц
Петр Иванов
Наталья Кравцова, Юлия Арясова
Анна и Иван Чернякова
Татьяна Соловьева, Евгений Геранькин
Тамара Рондалева, Оксана Курейша
Юлия Гарусова, Севиль Аскерова
Елизавета Гречухина
Константин Набель, Полина Погудина
Юрий Смирнов
Екатерина Атоян-Милюкова
Инга Сидоренко
Ася Бакун
Алиса Поздеева
Елена Короткова
Татьяна Юрьева, Владимир Спирин
Элина Буторина
Елена Воронова, Кристина Ильина
Наталья Щепетова
Ануш Саркисян, Патрисия Карагозян
Анастасия Столбнева
Анастасия Скоба, Дмитрий Еропов
Юлия Хельд
Мария Кабакова
Светлана Бекасова, Нина Гордиян, Юлия Суслова
Екатерина Маркова
Марат Богдалов
Алиса Гюнтер
Вита Копосова
Наталья Пилявская
Анжелика Смирнова
Юлия Большакова, Юлия Осипова
Сергей Аввакумов, Юлия Шкарлет
Василий Ершов, Сергей Аввакумов
Татьяна Андреева, Елена Бачунина
Яна Марсова, Ирина Макрушина
Мария Платонова
Ольга Артеменко
Кристина Тароева, Анастасия Скиба
Людмила Жукова
Фото: Елизавета Медунецкая, Евгений Миролюбов, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Ася Минеева, Катя Делин
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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