Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Часть II

В прошлый четверг мы провели восемнадцатую премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Редакция «Собака.ru» наградила своих лауреатов — выдающихся людей из разных областей: от моды до бизнеса. Чествовали мы их на Левашовском хлебозаводе — памятнике промышленного строительства эпохи конструктивизма.