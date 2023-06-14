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Репортажи

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Часть II

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В прошлый четверг мы провели восемнадцатую премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Редакция «Собака.ru» наградила своих лауреатов — выдающихся людей из разных областей: от моды до бизнеса. Чествовали мы их на Левашовском хлебозаводе — памятнике промышленного строительства эпохи конструктивизма.

Евгения Сероусова

Влад Фурманов, Неля Попова

Алена Ристич

Татьяна Затравина, Тамара Баранова
Петр Аксенов, Кирилл Медведев, Игорь Кофекиди
Мария Грудина, Татьяна Полякова
Антон Лиссов

Елена Бачунина, Татьяна Андреева

Кристан Глаголев

Ольга Маталыцкая

Нана Гвичия

Максим Болонкин, Анна Бездудная

Максим Пратусевич

Иван Третьяков, Михаил Стацюк
Татьяна Кочнова

Свои статуэтки, респекты и признания получили 50 героев, среди которых топ-модель Аглая Ивановна, президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов, основательницы галереи MYTH Ольга Профатило и Юлия Вяткина, глава благотворительного фонда «Точка опоры» Анна Афанасьева, певица MIA BOYKA, поэт и прозаик Алла Горбунова, команда Дома Радио, хореограф Ксения Михеева.

Артем Злобин, Алина Мустафаева

Эльмира Тулебаева, Татьяна Петина
Максим Има, Покрас Лампас

Игорь Гирдин

Ангелина Карпухина, Алена Платонова, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова

Анастасия Комолова

Галина Голованова, Анастасия Комолова

Алена Мельникова
Алексей Фурсов, Мария Фурсова

Светлана Соколова, Александр Завьялов

Светлана Соколова

Анна Афанасьева, Юлия Быстрова

Андрей Медников, Андрей Бурсиков

Лауреаты «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023
Алена Водонаева, Мария Миногарова
Антон Садчиков, Ксения Дубяго
Анастасия Дианова
Анастасия Контарович, Марина Инкина
Настя Соломеина

Любовь Щипцова

Дарья Павлюкевич

Валерия Пахомова

Настя Паутова

Ольга Газеева, Елена Воронова

Анна Каменева

Полина Данилова

Али Мамедов, Ольга Зелинская

Валерия Тихонова

Максим лященко

Диана Ульрих, Елена Юферева

Первая часть красной ковровой дорожки премии

Ксения Слугина

Екатерина Армеева, Вова Цыган

Денис Прохоров

Роман и Валерия Никоновы

Анжелика Котова

Светлана Болмотова

Дина Булыченко, Милена Титарева

Дарья Гладких, Алексей Никитин Nocow, Ольга Угарова

Татьяна Любимова, Екатерина Аридова

Валентин Блох, Жанна Галай, Мария Зайцева, Константин Рассохин

Виталия Долинская

Вера Перцева, Андрей Перцев

Татьяна Зиза

Мария Куц

Петр Иванов

Наталья Кравцова, Юлия Арясова

Антон Рудзат

Анна и Иван Чернякова

Татьяна Соловьева, Евгений Геранькин

Тамара Рондалева, Оксана Курейша

Юлия Гарусова, Севиль Аскерова

Елизавета Гречухина

Вадим Брагилев, Сергей Брагилев, Ульяна Обрядина

Константин Набель, Полина Погудина

Юрий Смирнов

Саша Карпова
Елизавета Гусевская, Юра Питенин, Мария Грудина
Юрий Дормидошин

Екатерина Атоян-Милюкова

Александр Рогов, Вероника Носкова
Артем Балаев, Алена Антончик, Ирина Пономаренко

Инга Сидоренко

Ася Бакун

Алиса Поздеева

Елена Короткова

Татьяна Юрьева, Владимир Спирин

Элина Буторина

Полина Сидихина
Екатерина Минина
Ася Галиева, Александр Галиев

Елена Воронова, Кристина Ильина

Наталья Щепетова

Ануш Саркисян, Патрисия Карагозян 

Анастасия Столбнева

Анастасия Скоба, Дмитрий Еропов

Юлия Хельд

Михаил Стацюк, Антон Шипицын

Мария Кабакова

Светлана Бекасова, Нина Гордиян, Юлия Суслова

Екатерина Маркова

Марат Богдалов

Алиса Гюнтер

Вадим Тишин

Вита Копосова

Наталья Пилявская

Анжелика Смирнова

Юлия Большакова, Юлия Осипова

Сергей Аввакумов, Юлия Шкарлет

Василий Ершов, Сергей Аввакумов

Татьяна Андреева, Елена Бачунина

Яна Марсова, Ирина Макрушина

Мария Платонова

Ольга Артеменко

Кристина Тароева, Анастасия Скиба

Людмила Жукова

Фото: Елизавета Медунецкая, Евгений Миролюбов, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Ася Минеева, Катя Делин

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

Компанию LADOGA

Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ

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